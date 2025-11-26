Ignacio Garralda reclama la adhesión por defecto a planes de pensiones de empleo

Las claves nuevo Generado con IA Ignacio Garralda, presidente de Mutua Madrileña, propone la adhesión automática a planes de pensiones de empleo para reforzar el ahorro privado ante el reto de la sostenibilidad de las pensiones públicas. Garralda advierte que el gasto en pensiones alcanzará los 216.000 millones de euros en 2025, requiriendo importantes transferencias del Estado debido al déficit del sistema actual. Destaca el modelo de las Entidades de Previsión Social Voluntaria (EPSV) del País Vasco como referente por su amplio alcance y mejores incentivos fiscales. Mutua Madrileña presenta seis recomendaciones, incluyendo un pacto nacional por las pensiones, mayor educación financiera y transparencia en la información sobre las futuras pensiones públicas.

“Sostener nuestro sistema de pensiones es uno de los principales retos a los que se enfrenta la sociedad española. El momento de actuar es ahora, no podemos seguir aplazando la búsqueda de una solución eficaz y duradera. En España, la práctica totalidad del peso del ahorro para la jubilación descansa en el sistema público, pero sostener las pensiones solo con recursos públicos supondrá renunciar a otras partidas de gasto, como educación, transformación digital, vivienda y sanidad. En el contexto actual, es necesario impulsar los sistemas de ahorro privado. Entre otras soluciones, sería positiva la adhesión automática a planes de pensiones de empleo y elevar los incentivos fiscales de los productos de ahorro a largo plazo”.

Con estas palabras arrancaba su intervención Ignacio Garralda, presidente del Grupo Mutua Madrileña, durante la presentación de la primera jornada del Observatorio de Pensiones de la entidad, foro de debate y análisis con el que la aseguradora reafirma su compromiso con la educación financiera, la divulgación objetiva y el desarrollo de herramientas que faciliten la planificación del ahorro para la jubilación.

En opinión del presidente de Mutua Madrileña, ante el problema de las pensiones hay que actuar ya, puesto que el mantenimiento de las tasas de sustitución actuales no está ni mucho menos garantizado, para lo que propone, “Sin sostenibilidad del sistema no hay suficiencia. Las estimaciones apuntan a que el gasto en pensiones en 2025 ascenderá a unos 216.000 millones de euros y harán falta más de 50.000 millones de euros de transferencias del Estado, es decir, de recursos de fuera del sistema, para pagarlas. Tenemos un sistema que gasta más de lo que recauda, incluso en los años de coyuntura económica favorable”, recordó.

Para Garralda, la evolución demográfica, con el envejecimiento de la población y la mayor longevidad, añade una fuerte presión sobre los gastos.

Esta realidad pone de manifiesto la urgencia de una reforma profunda del sistema público de pensiones y mayores incentivos para el ahorro privado.

En este sentido, para el presidente de Mutua Madrileña un buen ejemplo a imitar son las Entidades de Previsión Social Voluntaria (EPSV) del País Vasco, ya que cuentan con una mejor estructura de límites que los planes de pensiones, mayores incentivos fiscales en la aportación y en el rescate.

“Con un patrimonio total que equivale al 32% del PIB y una afiliación en las EPSV de empleo que representa el 25% de los ocupados, las cifras del País Vasco muestran registros claramente superiores a los planes de pensiones privados del conjunto de España (donde el patrimonio total solo representa el 8% del PIB y apenas el 14% de los trabajadores tiene un plan de empleo)”, señaló.

Las seis recomendaciones de Mutua Madrileña

Mutua Madrileña presentó el primer informe de su Observatorio de Pensiones en el que incluye seis recomendaciones para hacer sostenible el sistema y que los trabajadores puedan acceder a su jubilación en las mejores condiciones económicas posibles.

1. Abogamos por un pacto nacional por las pensiones entre fuerzas políticas y agentes sociales que aborde de forma integral su sostenibilidad y que potencie los tres pilares. Para conseguir este objetivo parece necesario establecer un marco de actuación más técnico y menos político.

2. Animamos a retomar el espíritu reformista del sistema público de pensiones, teniendo en cuenta el impacto demográfico sobre el gasto y evolucionando nuestro actual sistema de reparto hacia un sistema que integre cuentas nocionales.

3. Proponemos avanzar hacia la implantación efectiva de los sistemas complementarios en el tejido empresarial a través de medidas como el desarrollo en nuestro ordenamiento jurídico de la adhesión automática a planes de empleo o vehículos similares.

4. Identificamos que existe un problema de demanda por parte de los ahorradores y, por ello, una clara necesidad de incrementar los incentivos fiscales del segundo pilar y, especialmente, del tercero para fomentar el ahorro individual a largo plazo desde edades tempranas. Un ejemplo a imitar en este sentido es el de las ya comentadas EPSV.

5. Consideramos esencial que la Seguridad Social proporcione información continuada y actualizada sobre la posible pensión pública que percibirá cada ciudadano. Dicha información debe ser transparente y regular y debería incluir no sólo los periodos y cotizaciones efectivamente realizadas, sino también una estimación de la pensión realista y sencilla, para facilitar su comprensión por parte de la ciudadanía.

6. Apoyamos el fomento de la educación financiera en todos los niveles, con especial atención en los jóvenes y trabajadores autónomos. En particular, consideramos oportuno desarrollar simuladores y herramientas digitales que permitan a los ciudadanos estimar su pensión futura y planificar su ahorro de forma personalizada.