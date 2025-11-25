Banco Santander reacciona desde un soporte crítico y busca un acercamiento a los 9 euros

Morgan Stanley ha elevado el precio objetivo de Banco Santander de 10 a 11 euros, destacando el potencial alcista del valor tras una revalorización superior al 100% en el año.

Santander planea extender sus servicios de compraventa y custodia de criptoactivos a toda su banca privada en Europa, aprovechando el marco regulatorio MiCA.

La entidad integrará varias sociedades en su filial de Brasil para simplificar su estructura y reducir costes, subrayando la importancia estratégica del mercado brasileño.

Banco Santander rebota desde un soporte crítico tras una reciente corrección, situándose cerca de los 9 euros por acción y reforzando su perfil como valor atractivo del Ibex 35.

La relajación reciente en el frente geopolítico, unida a la creciente expectativa de que la Reserva Federal recorte los tipos en Estados Unidos en diciembre, está impulsando el ánimo del mercado. Los inversores miran más allá de las dudas sobre una posible burbuja tecnológica y responden con mayor confianza.

El Ibex 35 avanzó ayer un 0,92% y volvió a acercarse al nivel de los 16.000 puntos, tratando de dar forma al rebote iniciado el pasado viernes desde los 15.730 puntos, donde también confluye su media móvil de corto plazo. Entre sus integrantes, destaca especialmente el comportamiento de las acciones del Banco Santander.

Según se ha dado a conocer, Santander integrará varias sociedades en su filial de Brasil para simplificar su estructura, reducir costes y reforzar la eficiencia, subrayando que el mercado brasileño sigue siendo clave. La medida no tendría impacto inmediato en la cotización, pero encaja con la disciplina de capital que el mercado valora.

Además, Santander quiere extender a toda su banca privada los servicios de compraventa y custodia de criptoactivos que ya ofrece en Alemania, España y Suiza, aprovechando el marco MiCA. El impacto inicial en comisiones será limitado, pero estratégicamente evita fugas de patrimonio y refuerza su perfil innovador, sumando a la narrativa de crecimiento por negocios de mayor valor.

Uno de los factores que está favoreciendo el avance de la cotización de Banco Santander es la elevación del precio objetivo por parte de Morgan Stanley desde los 10 euros hasta los 11 euros, aunque ha dejado al valor sin recomendación. Estos mismos analistas también han elevado el precio objetivo de varias entidades bancarias del Ibex 35, a las que otorgan un potencial adicional al alza.

Si analizamos los títulos de Banco Santander desde el punto de vista técnico, observamos que, tras un periodo de comportamiento lateral entre el último trimestre de 2024 y el primer trimestre de 2025, el valor ha mostrado una notable fortaleza. Ha iniciado una progresión alcista que le ha permitido avanzar de forma considerable durante todo este ejercicio.

En lo que va de año, Banco Santander ha logrado una revalorización superior al 100%, encadenando tres ejercicios consecutivos de fuertes subidas.

Evolución de las acciones de Banco Santander Eduardo Bolinches TradingView

Esta evolución positiva ha venido acompañada por una línea tendencial alcista extendida desde los mínimos del pasado abril, que en ningún momento ha sido perforada a la baja y que ha formado varias ondas ascendentes hasta alcanzar máximos históricos en formato intradiario el 13 de noviembre en los 9,599 euros por acción.

A partir de esos máximos históricos, el valor ha iniciado una fase de ajuste de muy corto plazo que lo llevó a tantear la zona de los 8,70 euros por acción, acumulando una caída superior al 9% y abriendo varios huecos a la baja, como los generados en los 9,55 euros y los 9,10 euros por acción. Estos huecos permanecen todavía abiertos.

El retroceso experimentado por los títulos de Banco Santander ha aliviado los niveles de sobrecompra y ha situado al valor muy cerca de la zona de sobreventa. Lo más relevante es que el soporte crítico de los 8,77 euros ha sido recuperado, lo que incrementa de forma notable las probabilidades de que se produzca un rebote técnico hacia niveles de resistencia relevantes.

Si ya tenemos títulos de Banco Santander en cartera, lo más recomendable sería mantenerlos mientras no se pierda la zona de los 8,65 euros, cuya ruptura a la baja implicaría perforar la directriz alcista y activar un cambio de tendencia. Mientras este nivel se mantenga intacto, el valor puede seguir en cartera sin problema.

Para quienes no tengan posiciones y estén valorando nuevas compras, lo adecuado sería esperar a que el valor supere la zona de los 8,95 euros, es decir, máximos de la jornada anterior. Esa superación confirmaría un rebote técnico con un objetivo en los 9 euros y un segundo objetivo en los 9,18 euros, donde se encuentra la siguiente resistencia horizontal antes de volver a mirar los máximos históricos.

Por tanto, Banco Santander se posiciona como uno de los valores que podría generar rentabilidad a corto plazo, apoyado en la cercanía del soporte desde el que está rebotando y en los elevados niveles de sobreventa acumulados en el muy corto plazo.