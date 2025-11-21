Repsol tantea la zona clave de los 15,55 euros y acusa la caída del precio del crudo

El soporte técnico principal para Repsol está en los 15,55 euros; su pérdida podría llevar el valor hacia los 15,19 euros, mientras que una recuperación podría impulsar un rebote técnico hasta los 16,34 euros.

Repsol prepara su participación en la gran licitación de 22 áreas de explotación petrolífera en Libia, compitiendo con gigantes internacionales del sector.

El precio del petróleo Brent se sitúa en mínimos desde noviembre, lo que influye negativamente en el valor de Repsol en bolsa.

Las acciones de Repsol caen con fuerza, afectadas por la bajada del precio del crudo, acercándose a la zona clave de los 15,55 euros por acción.

Wall Street registró una fuerte corrección durante la noche tras reavivarse la preocupación por la sobrevaloración de los grandes valores tecnológicos, un movimiento que dejó en el Nasdaq su mayor vaivén diario desde el 9 de abril, cuando los aranceles anunciados por el presidente Donald Trump sacudieron a los mercados.

Las Bolsas acometen un viernes intenso tras desvanecerse las esperanzas de un recorte de tipos en diciembre por parte de la Reserva Federal.

Por su parte, el Ibex 35, que trató durante la semana de frenar el ajuste correctivo y recuperar los 16.000 puntos, enfrenta ahora un escenario más complicado para reconquistar este nivel en cierre semanal. Examinando los valores del índice, destaca el comportamiento negativo de las acciones de Repsol, que caen con fuerza.

No es un hecho aislado, puesto que el precio del petróleo también retrocede este viernes con intensidad al menos mientras elaboramos estas líneas. El Brent, referencia en Europa, tantea los mínimos de noviembre, después de haber tocado niveles del pasado 22 de octubre. El crudo americano West Texas también pierde una zona clave de soporte correspondiente a los 58 dólares por barril.

Según se ha dado a conocer, Repsol se prepara para la gran licitación de pozos de petróleo en Libia. La compañía ha creado una sociedad para pujar por las 22 áreas de explotación petrolífera, un proceso en el que se espera que compita con los gigantes habituales del sector, como la saudí Aramco, la china Sinopec, la estadounidense Chevron o la británico-holandesa Shell.

Si analizamos los títulos de Repsol desde el punto de vista técnico, observaremos una progresión muy alcista de medio y de largo plazo, especialmente desde el pasado mes de abril y que se inició en la zona próxima a los 9 euros por acción.

En ese nivel dejó un mínimo del año que sirvió como zona clave para dar inicio a una tendencia alcista prolongada en el tiempo que ha permitido al valor alcanzar y posteriormente superar niveles determinantes. La tendencia ha estado formada por una sucesión de mínimos y también de máximos crecientes en gráfico diario.

Evolución de las acciones de Repsol Eduardo Bolinches TradingView

Esta tendencia al alza no ha estado exenta de correcciones puntuales, como la registrada en julio y también otra bastante significativa, de algo más del 10%, ocurrida durante el mes de octubre.

Los máximos históricos de Repsol se sitúan, en formato intradiario, en la zona de los 17,15 euros por acción, constituyendo una zona clave de resistencia que tendremos que tener en cuenta.

Un aspecto favorable para la tendencia es que, desde el pasado mes de mayo, el precio de sus acciones se sitúa por encima de sus tres medias móviles más representativas —corto, medio y largo plazo— generando señales claras de fortaleza para el valor.

Teniendo en cuenta el último tramo alcista iniciado desde los 13,96 euros hasta sus recientes máximos históricos, la corrección actual desde dicha zona sitúa un soporte clave en los 15,55 euros, equivalente al 50% de retroceso de Fibonacci. Esta zona actúa como nivel de apoyo técnico relevante en el corto plazo, formando uno de sus principales soportes horizontales.

Así pues, el valor ha drenado buena parte de la sobrecompra, un hecho que permite plantear una estrategia condicionada al cierre semanal.

Si Repsol se mantiene sobre los 15,55 euros y logra recuperar al menos la mitad del cuerpo de la vela de hoy en las próximas dos o tres sesiones, activará una señal de entrada buscando un rebote técnico. Este movimiento tendría como primer objetivo el cierre del hueco bajista de hoy, situado en la zona de los 16,34 euros por acción.

Pero si, por el contrario, la caída de Repsol se intensifica y hoy se registra un cierre semanal por debajo de los 15,55 euros, la probabilidad de que continúe el recorte será mayor y deberemos esperar al valor en la zona próxima a los 15,19 euros para iniciar algún tipo de compra especulativa que permita igualmente buscar un rebote técnico al menos hacia la zona de los 15,70 euros por acción.

Cualquiera de los dos escenarios, el que antes se produzca, representará una oportunidad clara para tratar de buscar algún tipo de rentabilidad en este valor.