El Tesoro coloca 4.921 millones de euros en deuda a medio y largo plazo, ofreciendo mayor interés a 7 y 10 años

El Tesoro ha colocado este jueves 4.921 millones de euros en una subasta de obligaciones, en el rango medio previsto, y lo ha hecho elevando la rentabilidad ofrecida a los inversores por deuda a 7 y 10 años, según los resultados de la emisión, publicados por el Banco de España.

En esta última subasta del mes de noviembre, el Tesoro ha recibido un elevado importe de demanda, 10.101,4 millones de euros, lo que supone más del doble de lo finalmente adjudicado en los mercados.

En concreto, se han subastado obligaciones del Estado a 7 años, con cupón del 3%; obligaciones del Estado a 10 años, con cupón del 3,20% y obligaciones del Estado a 30 años, con cupón del 4%.

En obligaciones del Estado a 7 años, el Tesoro ha adjudicado 1.453,145 millones, frente a una demanda de 3.393,36 millones, con un interés marginal del 2,891%, ligeramente por encima del 2,853% ofrecido en la anterior subasta de este papel.

Para las obligaciones del Estado a 10 años, el organismo público ha colocado 2.246,54 millones de euros, frente a unas peticiones de 4.321,695 millones, con un interés marginal del 3,204%, por encima del 3,090% anterior.

Por último, el Tesoro ha captado 1.221,354 millones de euros en obligaciones del Estado a 30 años, ante una demanda de 2.386,368 millones, con una rentabilidad marginal que ha caído, en este caso, del 4,078% anterior, al 4,043% actual.

A finales de septiembre, el Tesoro Público anunció un recorte de sus necesidades de financiación para este año en 5.000 millones de euros dada la "fortaleza" del crecimiento económico de España, por lo que su programa de emisión neta de deuda pasa de 60.000 millones previstos inicialmente a 55.000 millones.

Actualmente, el coste medio de la deuda en circulación se sitúa actualmente en el 2,28%. Esto es, solo 64 puntos básicos desde su mínimo histórico del 1,64% en 2021, apenas un cuarto de la subida acumulada de 250 puntos básicos de los tipos de interés oficiales en el mismo periodo.

Por otro lado, el coste medio de emisión se está reduciendo en los últimos meses, convergiendo al coste medio de la deuda en circulación y limitando el recorrido al alza de este último. Así, el coste medio de emisión de 2025 hasta el mes de agosto se sitúa en el 2,75%, por debajo del 3,16% del año pasado.

Todo ello ha contribuido a que la carga financiera de la deuda del Estado sobre el PIB se mantenga contenida, en torno al 2%, cerca de su mínimo del 1,88% en 2021 y lejos del máximo del 2,92% registrado en 2014, ha resaltado el Ministerio de Economía.