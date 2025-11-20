¿Protegerá el oro de un colapso del mercado?

El S&P 500 abrió la semana rompiendo su media móvil de 50 días por primera vez desde abril. A la par, el VIX dio un salto, mientras que el bitcoin cayó por debajo de los 100 000 y ahora lucha por no perder los 90 000. En general, la esperada aversión al riesgo parece haber llegado a los mercados.

Seguido, no tardaron en aparecer titulares anunciando que “ha llegado el giro” y que estamos ante el inminente estallido de la burbuja de la IA. El sentimiento pesimista también se vio alimentado por las noticias de que Peter Thiel, SoftBank y Bridgewater habían vendido acciones de Nvidia.

Entonces, ¿se avecina una crisis similar a la de las puntocom?

Según el presidente de la Fed, Jerome Powell, a diferencia de los 90, la actual ola de inversiones en IA está respaldada por empresas rentables y actividad económica real, no por un exceso de especulación.

En este sentido, sería justo pensar que la situación actual sería mucho más sólida.

La caída en las expectativas de recortes de tasas por parte de la Fed

El problema es que, cuando el mercado entra en pánico, los matices sobran: cuando la venta se desata, no distingue entre tecnológicas, cíclicas o defensivas. Todo cae.

Y con ello llega el clásico efecto dominó: caída bursátil → menor riqueza → menor consumo → riesgo de recesión en EEUU y contagio global.

¿Qué otros factores pesan sobre los mercados?

Para empezar, la caída en las expectativas de recortes de tasas por parte de la Fed. Si antes de la reunión de octubre un recorte de 25 puntos básicos en diciembre parecía casi seguro, ahora se asigna una probabilidad inferior al 50%, debido a la incertidumbre en los datos y a los riesgos proinflacionarios.

Otro factor son los temores en el mercado de crédito privado tras los colapsos en septiembre de la fabricante de autopartes First Brands y del prestamista automotriz Tricolor, lo que genera preocupación de que los impagos puedan afectar al sistema financiero tradicional, incluidos los bancos.

Supongamos que la caída se produce, ¿servirá el oro como refugio?

En principio, se considera un activo defensivo. Sin embargo, en los últimos días también ha caído por el temor de que la Fed haga una pausa en diciembre, lo que empujaría al dólar al alza.

En general, cuando comienza una venta de pánico, casi todos los activos, incluido el oro, tienden a caer debido también a los margin calls.

***Igor Kuchma es analista de Trading View.