Dónde invertir en bolsa hoy: valores para protegerse de una continuidad correctiva

Análisis de las mejores opciones de inversión para la sesión de este jueves.

Las claves nuevo Generado con IA El selectivo español logra frenar las caídas tras perder más de 800 puntos en cuatro sesiones, influido por los positivos resultados de Nvidia. El mercado estadounidense reacciona al alza después de que los resultados de Nvidia superaran las expectativas, impulsando los futuros tras el cierre. Entre los valores recomendados destacan Solaria, Naturgy, Redeia e IAG, identificados por su buen momento técnico y estrategias de protección ante posibles caídas.

El selectivo español logra frenar las caídas tras cuatro sesiones consecutivas bajando en las que se ha dejado más de 800 puntos y ahora debe acoger la reacción positiva a los resultados de Nvidia.

Por otro lado, el mercado de valores estadounidense también estuvo a la espera de los resultados de Nvidia que acabaron siendo mejores de lo esperado y los futuros subieron tras el cierre.

En cualquier caso, pase lo que pase, siempre tenemos un conjunto de valores que lo están haciendo formidablemente bien y varios de ellos son dignos de estar en mi panel de control. Se encuentran en un momento técnico muy importante, además de tener a muchos inversores atentos a ellos. Por lo tanto, ¿dónde invertir?

¿En qué deberías invertir según tu edad?:



1) Solaria: El valor rompe con contundencia la resistencia de los 15,95 euros por lo que hemos entrado en él colocando una orden de protección ante la pérdida de los 16,70 euros en base cierres.

2) Naturgy: El valor marca nuevos máximos, por lo que vamos a entrar en él si vemos que se hace con los 27,60 euros, colocando una orden de protección ante la pérdida de los 27,00 euros en base cierres.

3) Redeia: Entraremos en el valor si vemos que se va a hacer con los 15,35 euros colocando una orden de protección ante la pérdida de los 14,94 euros en base a cierres.

4) IAG: Vamos a estar atentos al valor para entrar si vemos que de cara al cierre va a hacerse con los 4,32 euros colocando una orden de protección ante la pérdida de los 4,16 euros en base cierres.