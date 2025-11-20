La brasileña Prática será la primera compañía latinoamericana que cotizará en España fuera de Latibex

El anuncio coincide con la entrada en España de otras empresas latinoamericanas, como la peruana Fibra Prime, que también cotizará en el mercado español.

La compañía busca reforzar su expansión en Europa y diversificar sus fuentes de financiación, apoyada por ArmanexT como asesor registrado.

Prática sería la primera compañía latinoamericana en cotizar en BME Growth fuera del marco de Latibex, marcando un hito en la apertura del mercado español a emisores internacionales.

La compañía brasileña Prática, líder en desarrollo y fabricación de equipos tecnológicos para el sector de alimentación y panificación, ha anunciado su intención de incorporarse al mercado BME Growth con el apoyo de ArmanexT como asesor registrado.

La noticia marca un paso significativo para la relación entre Brasil y los mercados españoles y europeos. La carioca aún está en la primera fase del proceso de incorporación a mercado, por lo que todavía no cuenta con valoración inicial.

Prática es una empresa consolidada en su sector, con más de tres décadas de trayectoria, presencia internacional y líder con una cuota de mercado cercana al 40% en Brasil. Su decisión de iniciar el proceso hacia BME Growth responde a una estrategia clara: reforzar su expansión en Europa para convertirse en una compañía global y diversificar sus fuentes de financiación.

La vía que Prática explora representa una novedad relevante. La compañía sería la primera empresa latinoamericana en incorporarse a BME Growth fuera del marco de Latibex, lo que "evidencia la apertura del mercado español a emisores internacionales con planes de crecimiento sólidos", resaltan desde ArmanexT.

El anuncio de Prática coincide en el tiempo con el de Fibra Prime, compañía inmobiliaria peruana equivalente a las socimi españolas que también ha escogido a ArmanexT y a BME para cotizar en España con una valoración inicial de 164 millones de euros. De hecho, será la primera socimi latinoamericana que cotizará en España y Europa.