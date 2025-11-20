ACS vuelve a reactivarse tras aliviar la sobrecompra y tantear el soporte de los 75,50 euros

Técnicamente, ACS mantiene una directriz alcista sólida y su soporte clave se sitúa en los 75,50 euros, con posibilidad de buscar máximos históricos cerca de los 80 euros por acción.

Las acciones de ACS muestran una fuerte tendencia alcista, con una revalorización cercana al 66% en 2025 y un aumento del precio objetivo por parte de Morgan Stanley hasta los 85 euros.

Ambas transacciones reportarían a ACS entre 1.200 y 1.500 millones de euros, quedando a la espera de la aprobación comunitaria, con decisiones previstas para diciembre.

ACS ha notificado a la Comisión Europea dos operaciones relevantes: la venta del 50% de UGL Rail Services a Sojitz y una alianza con GIP para desarrollar centros de datos.

El Ibex 35 logró ayer frenar su secuencia de descensos con un avance del 0,38% que lo llevó hasta los 15.889 puntos. El índice español pone así fin a cuatro jornadas de fuerte corrección, en las que llegó a ceder un 5% desde máximos, aunque en el acumulado del año aún suma una revalorización del 37%. Entre los valores de su composición, destaca la evolución positiva de las acciones de ACS.

Hay un hecho relevante que debería favorecer nuevos avances del valor en el corto plazo, y es que ACS ha notificado ya a la autoridad de Competencia de la Comisión Europea las dos operaciones relevantes cerradas en los últimos días, que quedan así pendientes del visto bueno de Bruselas.

El regulador comunitario se ha marcado como fechas provisionales el 18 y el 23 de diciembre para decidir sobre la venta del 50% de UGL Rail Services a la japonesa Sojitz y sobre la alianza con GIP para desarrollar centros de datos, a través de la cual ACS transferirá 1,7 gigavatios en proyectos en Estados Unidos, España y Australia.

Ambas transacciones reportarían al grupo que lideran Florentino Pérez y Juan Santamaría aproximadamente entre 1.200 y 1.500 millones de euros en función de sus futuros éxitos.

Además, el valor de sus acciones también ha sido fruto, en las últimas jornadas, de un aumento significativo de su precio objetivo por parte de los analistas de Morgan Stanley, desde los 62 euros hasta los 85 euros actuales, con una recomendación “igual que el mercado”.

Si analizamos los títulos de ACS desde el punto de vista técnico, observaremos un valor muy alcista en todos los plazos. Si nos centramos exclusivamente en este ejercicio 2025, el valor ha protagonizado una importante revalorización cercana al 66% durante el año.

Esta progresión alcista deja dibujadas en su gráfico varias ondas alcistas, que muestran síntomas de una gran fortaleza técnica, acompañadas por un volumen de negociación que ha aumentado cada vez que la acción protagonizaba alguna fase de ajuste, siempre enmarcada dentro de un contexto alcista impecable.

Evolución de las acciones de ACS Eduardo Bolinches TradingView

Esto suele ser síntoma de que las manos fuertes y los inversores continúan confiando en la compañía y acumulan títulos en cada retroceso.

Técnicamente, esta sucesión de mínimos y máximos crecientes ha estado guiada por una directriz alcista que no ha sido perforada a la baja en ningún momento, así como por sus tres medias móviles más representativas —corto, medio y largo plazo—, que han acompañado el movimiento.

Otro síntoma de fortaleza es que el precio de sus acciones se situó durante el pasado mes de julio por encima de la media móvil de corto plazo, un elemento muy positivo que ha permitido al valor seguir avanzando. En su gráfico se aprecia también un hueco alcista interesante, abierto en la sesión del 2 de octubre con origen en los 68,10 euros por acción, que continúa vigente.

En el muy corto plazo, detectamos niveles técnicos muy claros en la zona de soporte en los 75,50 euros por acción y en los máximos históricos en formato intradiario alcanzados el pasado 13 de noviembre en los 79,90 euros por título. Estos dos niveles han conformado un lateral de corto plazo durante las últimas dos semanas.

Teniendo en cuenta este escenario, ACS tiene altas probabilidades de buscar la zona de los 80 euros por acción, donde se encuentran sus máximos históricos, dado que el soporte de los 75,50 euros ha sido respetado en el último tramo de caídas de las últimas cinco sesiones. Por tanto, si ya tenemos acciones de la constructora, lo más recomendable sería mantener, fijando un objetivo claro en los 79,95 euros.

Si no somos accionistas, existen dos zonas clave para introducir una orden de compra. La primera sería cualquier retroceso hacia niveles próximos a los 76 euros por acción, es decir, cerca del soporte.

El otro escenario sería que ACS superara los 80 euros por título, lo que la situaría en subida libre técnica y absoluta en gráfico adaptado a dividendo y ampliación.

En ambos casos, y para protegernos de un eventual giro del mercado, no deberíamos permitir que el valor cayera más del 3% desde el nivel de entrada, donde fijaríamos la correspondiente orden de protección.