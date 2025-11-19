Dónde invertir en bolsa hoy: valores para protegerse de una continuidad correctiva

Análisis de las mejores opciones de inversión para la sesión de este miércoles.

Las claves nuevo Generado con IA El Ibex 35 acumula cuatro sesiones consecutivas de caídas y más de 800 puntos de corrección, a la espera de los resultados trimestrales de Nvidia. El mercado estadounidense también sigue en fase correctiva, centrando su atención en los datos de Nvidia para un posible cambio de tendencia. Valores destacados para invertir en el contexto actual son Solaria, Naturgy, Endesa y Repsol, todos en momentos técnicos relevantes y con estrategias de protección ante pérdidas.

El selectivo español acumula cuatro sesiones consecutivas de caídas y más de 800 puntos de corrección quedando ahora a la espera de los importantes y vitales datos de Nvidia tras el cierre de este miércoles en Wall Street.

Por otro lado, el mercado de valores estadounidense también continúa con las correcciones y lo fía todo al esperado dato trimestral de Nvidia para poner fin a las caídas.

En cualquier caso, pase lo que pase, siempre tenemos un conjunto de valores que lo están haciendo formidablemente bien y varios de ellos son dignos de estar en mi panel de control. Se encuentran en un momento técnico muy importante, además de tener a muchos inversores atentos a ellos. Por lo tanto, ¿dónde invertir?

¿En qué deberías invertir según tu edad?:



1) Solaria: El valor rompe con contundencia la resistencia de los 15,95 euros por lo que hemos entrado en él colocando una orden de protección ante la pérdida de los 16,70 euros en base cierres.

2) Naturgy: El valor marca nuevos máximos, por lo que vamos a entrar en él si vemos que se hace con los 27,60 euros, colocando una orden de protección ante la pérdida de los 27,00 euros en base cierres.

3) Endesa: El valor marca nuevos máximos y entramos en él al confirmar dos cierres consecutivos por encima de los 29,11 euros, colocando una orden de protección en los 31,67 euros en base cierres.

4) Repsol: El valor ha marcado nuevos máximos históricos y al hacerse con los 15,90 euros hemos entrado en él, colocando una orden de protección ante la pérdida de los 16,60 euros en base cierres.