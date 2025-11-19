Ibex 35, la bolsa en directo hoy | El Ibex 35 corta su mini racha negativa mientras espera a los resultados de Nvidia
eDreams se hunde más de un 40% en bolsa tras rebajar 60 millones su ebitda para el año fiscal 2026.
LAS CLAVES
- 17:48 Así cierra el Ibex 35
- 16:32 Los inventarios de crudo en EE. UU. caen más de lo previsto
- 15:37 Así abre Wall Street
- 14:30 La balanza comercial de EE. UU. mejora más de lo previsto en agosto
- 11:03 La inflación de la eurozona se mantiene estable en noviembre
- 10:03 Analizamos el comportamiento de las acciones de Endesa
- 09:06 Así abre el Ibex 35
- 08:50 Mi cartera de acciones para la sesión de hoy
- 08:24 Niveles operativos de los valores del Ibex 35
- 07:52 Claves para la sesión de hoy
- El Ibex 35 ha logrado evitar su quinta sesión consecutiva de caídas y, por tanto, corta su mini racha negativa. Tras abrir en rojo, el selectivo ha cerrado cerca de los 15.900 puntos (en los 15.889 enteros) después de subir un 0,39%.
- El índice ibérico vuelve a acercarse a la cota perdida de los 16.000 en plenas dudas de los inversores por lo que pueda hacer la Reserva Federal y la posibilidad de que los valores tecnológicos estén en una burbuja motivada por el avance de la IA. Por eso hoy será esencial analizar las cuentas de Nvidia en EEUU.
- ArcelorMittal, Acerinox e IAG han tirado del carro, con revalorizaciones del 2,83%, el 2,12% y el 1,78%, respectivamente.
- Los que más han caído están en el sector energético con Endesa habiendo perdido un 3,97%; Acciona Energía un 3,03%, y Repsol un 2,84%. Por su parte, Indra ha retrocedido un 3,38%
- En los parqués del Viejo Continente, ha imperado la cautela y el signo final ha sido mixto. Milán y Londres han cedido casi un 0,50%, París ha perdido cerca de un 0,20%, pero el empuje del Ibex 35 en España y la ganancia del DAX alemán del 0,10% ha provocado que el selectivo EuroStoxx 50 termine con números verdes del 0,13%.
- En lo que respecta al selectivo español, su revalorización acumulada en el año vuelve a situarse por encima del 37%.
Hundimiento de eDreams
- Uno de los valores protagonistas de la jornada ha sido eDreams, cuyas acciones se han desplomado un 41,27% al cierre de bolsa, hasta intercambiar su precio a 3,90 euros por cada título, después de rebajar en 60 millones de euros su previsión de resultado bruto de explotación (ebitda) 'cash' para el año fiscal 2026, es decir, hasta los 155 millones de euros, un 14% menos que el ejercicio pasado.
- Esta reducción se debe principalmente a un cambio inferior de 52 millones de euros en los ingresos diferidos generados por Prime al introducir el modelo de pagos mensuales/trimestrales, mientras que el resto se debe al conservador menor nivel de acceso a Ryanair.
- De cara al siguiente año fiscal 2027, continuará la tendencia descendente del ebitda 'cash' al estimar 115 millones de euros, por lo que no volverá a crecer hasta dentro de cinco trimestres, en el último periodo trimestral del peridodo de 2027. La estimación final espera registrar un total de 270 millones de euros en 2030.
-
Así cierra el Ibex 35
Rebote técnico a la espera de los importantísimos resultados empresariales de Nvidia al cierre de la sesión de hoy en Wall Street.
-
Ibex 35, mejores y peores de la sesión
El Ibex 35 cierra en verde tras cuatro jornadas bajistas. La sesión comenzó débil, pero logró formar una secuencia alcista de recuperación en forma de mínimos y máximos crecientes en formato intradiario.
En la última hora, la presión vendedora provocó un ajuste desde los 15.985 puntos, aunque por el momento el índice mantiene un tono positivo. La recuperación técnica sugiere continuidad en el rebote siempre que aguanten los mínimos de la jornada de hoy.
A falta de pocos minutos para el cierre de la sesión, el índice español suma un 0,66% en los 15.928 puntos.
El podio de ganadores está compuesto por: ArcelorMittal (+2,89%), IAG (+2,31%) y Acerinox (+1,90%).
Las mayores caídas son para: Endesa (-3,59%), Indra (-3,11%) y Repsol (-2,13%).
-
Wall Street muestra signo mixto con el Nasdaq al frente de las subidas
-
Santander tiene una exposición de 300 millones de dólares a First Brands y sus empresas vinculadas
El banco, a través de su filial Deva Capital, toma el control de la francesa Novares, en dificultades financieras y vinculada al fundador de First Brands.
-
Trump calienta los resultados de Nvidia
Trump ha difundido tres citas del fundador de Nvidia, Jensen Huang, subrayando que la producción de Blackwell ya ha comenzado y que los chips de IA “se inventan, fabrican y construyen en Estados Unidos para el mundo”.
Huang atribuye el impulso industrial a la estrategia de reindustrialización promovida por Trump y sostiene que los aranceles fueron decisivos para fabricar en suelo estadounidense.
Nvidia presenta resultados en menos de seis horas y el mensaje del presidente ya añade presión e influencia sobre el mercado.
-
El selectivo español se mantiene en máximos intradía cerca de los 15.970 puntos
El índice avanza un 0,92% hasta los 15.969 puntos, firmemente asentado sobre la zona de máximos de la sesión.
La mayoría de sus valores cotizan en positivo, con solo ocho componentes en rojo, liderados por Endesa, que retrocede un 2,76% y lastra la parte baja de la tabla en una jornada de claro predominio alcista.
-
Los inventarios de crudo en EE. UU. caen más de lo previsto
Los inventarios de petróleo crudo de la AIE registran una caída de 3,426 millones de barriles, muy superior a los 1,900 millones esperados, mientras que en Cushing los inventarios semanales descienden 0,698 millones frente a los 0,346 millones previos.
La reducción mayor de lo previsto apunta a un mercado más ajustado en el corto plazo.
-
Alphabet marca máximos históricos impulsada por Gemini 3
Las acciones de Alphabet avanzan más de un 5,4% y alcanzan un nuevo máximo histórico tras el anuncio de Gemini 3, que ha reforzado el entusiasmo del mercado por el potencial de su nueva generación de modelos de inteligencia artificial.
El movimiento consolida el fuerte apetito inversor que rodea al gigante tecnológico.
-
Nvidia (+3,17%) lidera los avances del Dow Jones
En el Dow Jones, Nvidia encabeza las subidas con un avance del 3,17%, seguida por Caterpillar con un 1,79% y Citigroup que gana un 1,80%.
En el lado bajista, Chevron cae un 2,04%, Boeing retrocede un 1,97% y Salesforce pierde un 1,59%, reflejando un comportamiento desigual dentro del índice industrial.
-
Nuevos máximos de la sesión para el selectivo español
El selectivo español sube 134 puntos desde el cierre previo y marca nuevos máximos intradía en los 15.965 puntos.
ArcelorMittal lidera las ganancias con un 3,19%, seguida de IAG con un 2,69% e Inditex que avanza un 1,88%, reflejando un fuerte impulso comprador en la recta final de la sesión.
-
Aena, superada por la mexicana Asur en la puja por 20 aeropuertos de Motiva en Brasil
El rival del grupo español se impone con una oferta de 809 millones de euros. Aena descarta participar en la privatización de otros 19 aeropuertos pequeños, un proceso diferente que impulsa el Gobierno brasileño.
-
EE. UU. aclara que el acuerdo nuclear con Arabia Saudita es solo civil
El secretario de Energía estadounidense, Wright, confirmó que el pacto con Arabia Saudita no contempla enriquecimiento de uranio y se centra únicamente en el uso civil de la energía nuclear para generación eléctrica.
La declaración busca despejar dudas sobre posibles aplicaciones militares y subraya el enfoque energético y civil del acuerdo.
-
Así abre Wall Street
Hueco de apertura al alza a la espera de los resultados de Nvidia.
-
El Ibex 35 toca los 15.950 puntos antes de la apertura americana
El selectivo español avanza un 0,65% hasta los 15.924 puntos, consolidando su recuperación tras cuatro jornadas consecutivas de caídas. En los últimos minutos, el índice nos ha dejado una nueva zona de máximos intradía, aunque ha reaccionado a la baja desde los 15.90 puntos..
La sesión se desarrolla con un impulso comprador que prepara al índice para la apertura del mercado estadounidense, que también viene en positivo según adelantan sus futuros.
-
Indra y NATS se alían para desarrollar una empresa conjunta de sistemas de torre digital para aeropuertos
NATS e Indra Group han anunciado la firma de un Memorando de Entendimiento (MoU) para establecer una nueva empresa conjunta que redefinirá las operaciones de torre en aeropuertos a nivel mundial.
-
Resumen a media sesión
Sesión de transición a la espera de los resultados de Nvidia, que mañana elevarán la volatilidad de forma notable respecto a la actual.
Los índices europeos registran subidas generalizadas, aunque moderadas en todos los casos, mientras que los futuros americanos avanzan también con ligeras alzas y el euro retrocede hasta los 1,1573 dólares.
El precio del bitcoin cae con cierta fuerza, un 1,56%, y la atención se centra asimismo en el petróleo, con un desplome cercano al 3% en el West Texas y del 2,64% en el Brent, referencia en Europa.
Por su parte, el oro recupera posiciones y avanza casi un 1% respecto al cierre de ayer.
El Ibex 35 gana impulso y supera con claridad los 15.900 puntos, mostrando un mayor tono comprador en la recta final de la sesión.
-
Nuevos máximos intradía para el Ibex 35
El selectivo español alcanza los 15.930 puntos con una subida del 0,63%, consolidando un impulso alcista que se intensifica en la recta final de la mañana.
-
Bankinter fija el pago de su segundo dividendo de 2025 para el 2 de diciembre
Bankinter aprobará la distribución de un dividendo de 0,30121021 euros por acción, con un importe neto de 0,24398027 euros.
Las fechas clave serán el 28 de noviembre como ex-date, el 1 de diciembre como record date y el 2 de diciembre para el abono.
El pago se realizará a través de Iberclear, con Bankinter como entidad pagadora, reforzando la política de retribución estable del banco.
-
La balanza comercial de EE. UU. mejora más de lo previsto en agosto
El déficit comercial estadounidense se redujo hasta 59,60 billones de dólares en agosto, frente a los 61,30 billones esperados y muy por debajo de los 78,20 billones del mes anterior.
La mejora refleja un repunte de las exportaciones y una moderación en las importaciones, apuntando a un cierre de trimestre más equilibrado para el sector exterior.
-
El Ibex 35 consolida los 15.900 puntos con apoyo de los grandes valores
El selectivo español avanza un 0,53% hasta los 15.906 puntos, logrando mantenerse de forma estable sobre el nivel clave de los 15.900.
ArcelorMittal, Banco Santander, Inditex e IAG impulsan con fuerza al índice, aportando el grueso de los avances y sosteniendo el impulso alcista en un tramo decisivo de la sesión.