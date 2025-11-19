Ibex 35, la bolsa en directo hoy | El Ibex 35 corta su mini racha negativa mientras espera a los resultados de Nvidia

- El Ibex 35 ha logrado evitar su quinta sesión consecutiva de caídas y, por tanto, corta su mini racha negativa. Tras abrir en rojo, el selectivo ha cerrado cerca de los 15.900 puntos (en los 15.889 enteros) después de subir un 0,39%.

- El índice ibérico vuelve a acercarse a la cota perdida de los 16.000 en plenas dudas de los inversores por lo que pueda hacer la Reserva Federal y la posibilidad de que los valores tecnológicos estén en una burbuja motivada por el avance de la IA. Por eso hoy será esencial analizar las cuentas de Nvidia en EEUU.

- ArcelorMittal, Acerinox e IAG han tirado del carro, con revalorizaciones del 2,83%, el 2,12% y el 1,78%, respectivamente.

- Los que más han caído están en el sector energético con Endesa habiendo perdido un 3,97%; Acciona Energía un 3,03%, y Repsol un 2,84%. Por su parte, Indra ha retrocedido un 3,38%

- En los parqués del Viejo Continente, ha imperado la cautela y el signo final ha sido mixto. Milán y Londres han cedido casi un 0,50%, París ha perdido cerca de un 0,20%, pero el empuje del Ibex 35 en España y la ganancia del DAX alemán del 0,10% ha provocado que el selectivo EuroStoxx 50 termine con números verdes del 0,13%.

- En lo que respecta al selectivo español, su revalorización acumulada en el año vuelve a situarse por encima del 37%.

Hundimiento de eDreams

- Uno de los valores protagonistas de la jornada ha sido eDreams, cuyas acciones se han desplomado un 41,27% al cierre de bolsa, hasta intercambiar su precio a 3,90 euros por cada título, después de rebajar en 60 millones de euros su previsión de resultado bruto de explotación (ebitda) 'cash' para el año fiscal 2026, es decir, hasta los 155 millones de euros, un 14% menos que el ejercicio pasado.

- Esta reducción se debe principalmente a un cambio inferior de 52 millones de euros en los ingresos diferidos generados por Prime al introducir el modelo de pagos mensuales/trimestrales, mientras que el resto se debe al conservador menor nivel de acceso a Ryanair.

- De cara al siguiente año fiscal 2027, continuará la tendencia descendente del ebitda 'cash' al estimar 115 millones de euros, por lo que no volverá a crecer hasta dentro de cinco trimestres, en el último periodo trimestral del peridodo de 2027. La estimación final espera registrar un total de 270 millones de euros en 2030.