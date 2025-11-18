Dónde invertir en bolsa hoy: valores para aprovechar nuevos máximos históricos

Análisis de las mejores opciones de inversión para la sesión de este martes.

El selectivo español comienza la semana con más correcciones y la presión bajista tras el cierre de Wall Street ahora desafía el soporte de los 16.000 puntos que se presentan clave para esta semana.

Por otro lado, el mercado de valores estadounidense también sufrió correcciones que se llevan por delante la importante media móvil de medio plazo en los principales índices bursátiles con la excepción del Dow Jones.

En cualquier caso, pase lo que pase, siempre tenemos un conjunto de valores que lo están haciendo formidablemente bien y varios de ellos son dignos de estar en mi panel de control. Se encuentran en un momento técnico muy importante, además de tener a muchos inversores atentos a ellos. Por lo tanto, ¿dónde invertir?

1) Solaria: El valor rompe con contundencia la resistencia de los 15,95 euros por lo que hemos entrado en él colocando una orden de protección ante la pérdida de los 16,70 euros en base cierres.

2) Naturgy: El valor marca nuevos máximos por lo que vamos a entrar en él si vemos que se hace este martes con los 27,60 euros, colocando una orden de protección ante la pérdida de los 27,00 euros en base cierres.

3) Endesa: El valor marca nuevos máximos y entramos en él al confirmar dos cierres consecutivos por encima de los 29,11 euros, colocando una orden de protección en los 31,67 euros en base cierres.

4) Repsol: El valor ha marcado nuevos máximos históricos y al hacerse con los 15,90 euros hemos entrado en él, colocando una orden de protección ante la pérdida de los 16,60 euros en base cierres.