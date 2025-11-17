Solaria rompe su resistencia horizontal en 15,94 euros e inicia un nuevo tramo alcista

Desde el punto de vista técnico, dos cierres diarios consecutivos por encima de 15,45 euros consolidarían la continuidad de la tendencia alcista de Solaria.

El cierre progresivo de posiciones cortas y el interés renovado de los inversores han reducido la presión bajista, impulsando el valor tras sus sólidos resultados semestrales.

La compañía ha encadenado seis semanas consecutivas de avances, favorecida por revisiones al alza de precios objetivo de entidades como Bank of America, UBS y Barclays.

Solaria se encuentra en un escenario alcista tras superar la resistencia de los 15,45 euros por acción, con potencial para alcanzar los 16,33 euros.

El Ibex 35 inicia la jornada en 16.345,9 puntos después de cerrar el viernes con una caída del 1,4%. El sector bancario restó bastantes puntos al índice español. En solo dos sesiones pasó de acercarse a los 16.600 puntos a defender los 16.300, aunque, pese al retroceso, el índice cerró la semana con un avance del 2,8% y acumula casi un 41% de revalorización en el año.

Si examinamos los valores que componen el selectivo español, destaca el comportamiento de las acciones de Solaria tras la presentación de sus resultados.

La renovable Solaria disparó su beneficio neto en los nueve primeros meses del año un 148%, hasta 141,7 millones de euros, frente a los 57,1 millones del mismo tramo de 2024. La mejora responde a la puesta en marcha de nuevas instalaciones y a una gestión más eficiente de los costes financieros.

En ese periodo, la compañía ingresó 258,9 millones de euros, un 65% más; obtuvo un EBITDA de 230,68 millones (+75%); un EBIT de 193,27 millones (+93%); y un beneficio previo a impuestos de 162,38 millones (+119%).

En una nota difundida este lunes, Solaria afirma que se trata de unos resultados “excepcionales”, con máximos históricos en ingresos, rentabilidad y crecimiento operativo. La compañía prevé alcanzar los 3 GW instalados a cierre de 2025, con 4,4 GW en operación y construcción.

En términos de rentabilidad bursátil, Solaria ha protagonizado un ejercicio 2025 con una revalorización que supera el 100% del precio de sus acciones, un comportamiento especialmente llamativo una vez concluido el primer trimestre. Aunque tras alcanzar la zona de los 6,10 euros por acción, el valor inició una pequeña fase de consolidación.

Si nos fijamos en su gráfico y analizamos el comportamiento técnico de los títulos de Solaria tras finalizar mayo, observamos que el valor repunta con fuerza, un movimiento que le permite alcanzar la zona de los 14,30 euros durante agosto, en un rebote muy significativo que anula gran parte del último tramo bajista de largo plazo.

Evolución de las acciones de Solaria Eduardo Bolinches TradingView

Sin embargo, es justo en ese nivel donde los bajistas comienzan a imponerse y provocan un ajuste correctivo para los títulos de Solaria de casi el 28% de su capitalización bursátil, devolviendo al valor a la zona de los 10,27 euros por título, una referencia que se tocó a finales del pasado mes de septiembre.

Durante este último tramo de corrección tan profunda, en ningún momento se modificó el sesgo alcista de fondo del valor que permaneció intacto en todo momento aunque sirvió para aliviar los elevados niveles de sobrecompra acumulados.

Desde la zona de los 10,25 euros y tras apoyarse en la media móvil de 100 periodos, que contribuyó a frenar la presión bajista, se generó una interesante figura de vuelta: una envolvente alcista dibujada el pasado 30 de septiembre. Este patrón permitió a Solaria recuperar el último tramo bajista al 100%, atacar la resistencia de los 14,38 euros y formar un lateral de consolidación durante el último mes.

Este rango lateral se estructuró entre los 14,38 euros en la parte baja y los 15,92 euros en la franja superior. En la sesión de hoy, y mostrando una gran fortaleza tras la presentación de unos resultados muy superiores a lo previsto, Solaria abre con un hueco alcista relevante y supera, al menos en el momento de elaborar este análisis, esa resistencia en los 15,92 euros.

Si se confirma con dos cierres diarios consecutivos o uno semanal por encima de ese nivel, el valor habrá activado un nuevo tramo alcista con objetivos ambiciosos.

En la medida en que Solaria consolide por encima de los 15,92 euros por acción, se generará la oportunidad de introducir una orden de compra, aunque para limitar el riesgo, dadas las elevadas condiciones de sobrecompra que presenta el valor, la posición debería reducirse a un tercio de la habitual.

El primer objetivo se situaría en la zona de los 16,76 euros por acción y un segundo objetivo en los 17,52 euros. Por tanto, el movimiento de hoy podría convertir a Solaria en un valor muy atractivo siempre que se cumplan las condiciones mencionadas.

En cualquier caso, y dado que su índice de referencia, el Ibex 35, continúa en un terreno no explorado por encima de los 16.000 puntos, estableceremos una orden de protección condicionada a que el valor no pierda los mínimos de hoy, es decir, que no caiga en ningún momento por debajo de los 15,80 euros en base cierres.