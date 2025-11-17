Internet, alcohol y sanidad: estas son las principales compras de Warren Buffett antes de que "guarde silencio"

Warren Buffett ya avisó en su última carta anual: a partir de ahora, guardará “silencio”. No habrá más largos textos llenos de aforismos, advertencias sobre la avaricia ajena ni reflexiones sobre el capitalismo estadounidense.

El hombre que convirtió una textil moribunda en uno de los mayores conglomerados del mundo se retira con paso lento, pero firme, tras hacer importantes cambios en la cartera de Berkshire Hathaway.

En 2025 el holding de Buffett ha movido ficha con una intensidad inusual, especialmente para un inversor que siempre ha despreciado el ruido.

Entre las principales compras del año —las que marcan el tono de su despedida— destacan con fuerza tres sectores: internet, bebidas alcohólicas y sanidad.

La incorporación más sorprendente ha sido la de Alphabet, la matriz de Google. Buffett ha comprado en los últimos tres meses 17,8 millones de acciones.

La compañía, ya supone un 1,62% del total de su cartera, según los datos recogidos en el 13F del tercer trimestre, el informe obligatorio que deben presentar cada trimestre los grandes inversores de Estados Unidos.

Es la primera vez que Berkshire Hathaway tiene una participación relevante en Google.

<script type="text/javascript">window.addEventListener("message",function(a){if(void 0!==a.data["datawrapper-height"]){var e=document.querySelectorAll("iframe");for(var t in a.data["datawrapper-height"])for(var r,i=0;r=e[i];i++)if(r.contentWindow===a.source){var d=a.data["datawrapper-height"][t]+"px";r.style.height=d}}});</script>

Algunos analistas interpretan este paso como un reconocimiento tardío a un gigante tecnológico que Buffett ha elogiado en el pasado por su dominio en publicidad digital y sus capacidades en inteligencia artificial.

A su vez, Buffett ha reforzado posiciones en el sector del consumo no cíclico a través de su inversión en Constellation Brands, uno de los grandes productores de bebidas alcohólicas del mundo.

Buffett invirtió en el fabricante de las cervezas Corona por primera vez en el último trimestre de 2024. Desde entonces no ha parado de incrementar su posición.

En la actualidad posee 13,4 millones de acciones de esta compañía, que representa un 0,68% de su cartera.

También cuenta con unos 5 millones de acciones de UnitedHealth, todas ellas adquiridas en el segundo trimestre del ejercicio.

El oráculo de Omaha tomó posiciones aprovechando las caídas que la aseguradora sanitaria sufrió en los meses anteriores, tras el asesinato de su CEO, Brian Thompson.

Además, Berkshire Hathaway ha incrementado su exposición a Chubb, la aseguradora global de riesgos.

Buffett también ha entrado con fuerza en compañías más pequeñas pero estratégicas como Pool, especializada en equipamiento para piscinas, y Domino’s Pizza.

Ventas

Al mismo tiempo, el magnate ha ajustado varias de sus posiciones históricas. Tres son las desinversiones más llamativas: la de Apple, la de Bank of America y la de Citi.

El gurú de Wall Street ha vendido una de cada cinco acciones de Apple que tenía a cierre de 2024. A pesar de ello, en la actualidad cuenta con algo más de 238 millones de acciones del fabricante del iPhone.

<script type="text/javascript">window.addEventListener("message",function(a){if(void 0!==a.data["datawrapper-height"]){var e=document.querySelectorAll("iframe");for(var t in a.data["datawrapper-height"])for(var r,i=0;r=e[i];i++)if(r.contentWindow===a.source){var d=a.data["datawrapper-height"][t]+"px";r.style.height=d}}});</script>

La desinversión en Bank of America también ha sido significativa: se ha deshecho de 112,2 millones de acciones, el 16,5% de su posición.

Buffett ha salido por completo de Citi. Comenzó a invertir en la entidad en 2022. A lo largo de 2024 fue reduciendo progresivamente su posición y en el primer trimestre de 2025 vendió las acciones que le quedaban, abandonando totalmente el capital del banco.

En este 2025 también ha dado por concluida su inversión en el neobanco brasileño Nu Holdings. Llevaba en el accionariado de la entidad desde antes de que saliera a bolsa en 2021.

Además, el holding ha realizado recortes en empresas de menor peso en la cartera, pero que históricamente han formado parte de su estrategia, como DaVita, VeriSign o Liberty Media Formula One.

El núcleo duro

A pesar de los cambios, el núcleo duro de la cartera permanece casi intacto. Las cinco mayores posiciones de Berkshire Hathaway son Apple (22,69%), American Express (18,84%), Bank of America (10,96%), Coca-Cola (9,92%) y Chevron (7,09%).

Es decir, incluso a punto de retirarse, Buffett no ha abandonado sus posiciones históricas y más convencionales: son empresas con marcas sólidas, márgenes fuertes y un historial de generación de caja fiable.

La despedida

Tal y como ha actuado a lo largo de su vida, Buffett ha sido muy modesto en su retirada, no ha anunciado un adiós ruidoso, sino un traspaso silencioso.

Ha dicho que “es momento de hablar menos y actuar desde dentro”, dejando claro que su liderazgo seguirá presente, aunque sin voz pública.

<script type="text/javascript">window.addEventListener("message",function(a){if(void 0!==a.data["datawrapper-height"]){var e=document.querySelectorAll("iframe");for(var t in a.data["datawrapper-height"])for(var r,i=0;r=e[i];i++)if(r.contentWindow===a.source){var d=a.data["datawrapper-height"][t]+"px";r.style.height=d}}});</script>

El elegido para llevar las riendas de Berkshire Hathaway es Greg Abel, a quien Buffett ha ensalzado diciendo que “tiene la cabeza fría y las manos firmes”.

El de Buffett no es un adiós sentimental. Es más bien una despedida ordenada, con lógica y reposo, como ha sido siempre su estilo.

No se despide con grandes gestos ni discursos finales. Se retira haciendo lo que siempre ha hecho: ajustar su cartera con sabiduría, mantener las empresas en las que confía y preparar el terreno para quien venga detrás, sin estridencias ni precipitación.