Ibex 35, la bolsa en directo hoy | El Ibex 35 (-1,06%) cede los 16.200 puntos lastrado por Inditex y Santander

- El Ibex 35 cae un 1,06%, hasta los 16.172 puntos, al cierre de la sesión de este lunes. El selectivo de la bolsa española se dejó un 1,4% en la jornada del viernes.

- Las mayores caídas son las de Inditex (+3,45%), Puig (+2,24%) y Santander (+2,06%).

- Las acciones de Solaria suben un 15,72%. La compañía ha disparado su beneficio un 148% hasta septiembre y prevé superar el objetivo de Ebitda.

- Las principales bolsas europeas caen entre un 0,2% y un 1,2%.

- Los índices de Wall Street apenas registran cambios. El Dow Jones cede un 0,03%; mientras que el S&P 500 sube un 0,06% y el Nasdaq Composite, un 0,24%.

- El miércoles, tras el cierre de las bolsas estadounidenses, Nvidia dará a conocer los resultados del tercer trimestre de su año fiscal 2026.

- Los inversores esperan que el jueves el Departamento de Trabajo de EEUU publique el informe de empleo agrícola de septiembre, informe que no ha sido publicado antes por el cierre del gobierno federal.

- Además, en los próximos días tres importantes compañías del sector de la distribución minorista estadounidense informarán de sus cuentas: Home Depot (el martes), Target (el miércoles) y Walmart (el jueves).

- El viernes la consultora S&P Global publicará los PMI manufactureros y de servicios.

- De fondo se mantienen los temores a que las valoraciones de muchas compañías relacionadas con la inteligencia artificial (IA) sean demasiado exigentes y que estén descontando unas expectativas de resultados excesivas.

- El otro factor que mantiene inquietos a los inversores es la posibilidad de que la Reserva Federal (Fed) no baje los tipos de interés en su reunión de diciembre al no disponer de datos suficientes sobre la economía de EEUU.

- Los analistas de Link Securities entienden que “ambos factores entendemos seguirán condicionando el comportamiento de las bolsas en las próximas semanas”.

- El bitcoin frena la corrección ante los 93.000 dólares y ahora intenta reaccionar al alza.

- El precio del oro evita las caídas y respeta los mínimos del pasado viernes en los 4.032 dólares.

- El barril de petróleo Brent está totalmente lateralizado entre los 62,34 dólares por la parte inferior y los 65,31 por la parte superior.

- El par EURUSD pelea por no perder el cambio de 1,16 que se presenta clave en el corto plazo.