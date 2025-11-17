Ibex 35, la bolsa en directo hoy | El Ibex 35 (-1,06%) cede los 16.200 puntos lastrado por Inditex y Santander
El descenso de este lunes se suma al del pasado viernes, que fue del 1,4%.
LAS CLAVES
- 17:40 Así cierra el Ibex 35
- 16:02 Gasto en construcción en EE. UU. sube un 0,2% en agosto
- 15:36 Así abre Wall Street
- 14:32 El IPC subyacente y general en Canadá muestran repunte en octubre
- 10:08 Analizamos el comportamiento de las acciones de Solaria
- 09:04 Así abre el Ibex 35
- 08:53 Mi cartera de acciones para la sesión de hoy
- 08:32 Niveles operativos de los valores del Ibex 35
- 07:59 Claves para la sesión de hoy
- El Ibex 35 cae un 1,06%, hasta los 16.172 puntos, al cierre de la sesión de este lunes. El selectivo de la bolsa española se dejó un 1,4% en la jornada del viernes.
- Las mayores caídas son las de Inditex (+3,45%), Puig (+2,24%) y Santander (+2,06%).
- Las acciones de Solaria suben un 15,72%. La compañía ha disparado su beneficio un 148% hasta septiembre y prevé superar el objetivo de Ebitda.
- Las principales bolsas europeas caen entre un 0,2% y un 1,2%.
- Los índices de Wall Street apenas registran cambios. El Dow Jones cede un 0,03%; mientras que el S&P 500 sube un 0,06% y el Nasdaq Composite, un 0,24%.
- El miércoles, tras el cierre de las bolsas estadounidenses, Nvidia dará a conocer los resultados del tercer trimestre de su año fiscal 2026.
- Los inversores esperan que el jueves el Departamento de Trabajo de EEUU publique el informe de empleo agrícola de septiembre, informe que no ha sido publicado antes por el cierre del gobierno federal.
- Además, en los próximos días tres importantes compañías del sector de la distribución minorista estadounidense informarán de sus cuentas: Home Depot (el martes), Target (el miércoles) y Walmart (el jueves).
- El viernes la consultora S&P Global publicará los PMI manufactureros y de servicios.
- De fondo se mantienen los temores a que las valoraciones de muchas compañías relacionadas con la inteligencia artificial (IA) sean demasiado exigentes y que estén descontando unas expectativas de resultados excesivas.
- El otro factor que mantiene inquietos a los inversores es la posibilidad de que la Reserva Federal (Fed) no baje los tipos de interés en su reunión de diciembre al no disponer de datos suficientes sobre la economía de EEUU.
- Los analistas de Link Securities entienden que “ambos factores entendemos seguirán condicionando el comportamiento de las bolsas en las próximas semanas”.
- El bitcoin frena la corrección ante los 93.000 dólares y ahora intenta reaccionar al alza.
- El precio del oro evita las caídas y respeta los mínimos del pasado viernes en los 4.032 dólares.
- El barril de petróleo Brent está totalmente lateralizado entre los 62,34 dólares por la parte inferior y los 65,31 por la parte superior.
- El par EURUSD pelea por no perder el cambio de 1,16 que se presenta clave en el corto plazo.
-
La CNMV abre el plazo para proponer administración concursal en Urbas
La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha abierto un plazo hasta el próximo 1 de diciembre de 2025 para la recepción de expresiones de interés, con el objetivo de elegir al administrador concursal en Urbas, empresa que solicitó el pasado mes de septiembre la declaración de concurso voluntario de acreedores.
El regulador ya recibió el 13 de noviembre el auto del Juzgado de lo Mercantil número 2 de Madrid, en relación con la designación del administrador concursal, en el que se solicitaba la propuesta de terna que le corresponde hacer a la CNMV.
En cumplimiento de ese auto, la CNMV inicia así los trámites oportunos para la realización de la propuesta correspondiente, teniendo los interesados en ser designados como candidatos a administrador concursal de Urbas hasta el 1 de diciembre para presentar sus expresiones de interés, según ha informado el regulador en un comunicado.
-
Así cierra el Ibex 35
El selectivo español no logra controlar a los vendedores y cierra con caídas ligemente superiores al 1%.
-
Ibex 35, mejores y peores de la sesión
Jornada de caídas para el Ibex 35, que acumula ya tres sesiones consecutivas de descensos. Aunque los 16.000 puntos permanecieron intactos, el selectivo español se mantuvo entre un mínimo de 16.142 puntos y un máximo intradía de 16.365 puntos. A pesar del intento de rebote de la tarde, los bajistas volvieron a imponerse.
El color rojo dominó la jornada de principio a fin, destacando Solaria como valor de la sesión que materializó importantes avances y el lastre de Inditex.
Cuando faltan pocos minutos para que el mercado europeo cierre sus puertas, el índice español vuelve a tantear la zona de mínimos intradía y se deja un 1,26% en los 16.145 puntos.
Los mejores valores son, a esta hora: Solaria (+17,25%), Iberdrola (+0,71%) y Enagás (-0,69%).
El podio de perdedores está compuesto por: Inditex (-3,14%), Banco Santander (-2,57%) y Amadeus (-1,97%).
-
Apple pagará 547 millones a Masimo por vulnerar su patente de monitorización de oxígeno en sangre
Un tribunal federal de California ha condenado a Apple a pagar 634 millones de dólares (unos 546,9 millones de euros al tipo de cambio actual) al fabricante de dispositivos médicos Masimo por infringir una de sus patentes sobre la tecnología de monitorización de oxígeno en sangre empleada en sus relojes Apple Watch.
Según un comunicado realizado por Masimo, la sentencia supone una "victoria importante" en sus esfuerzos por proteger sus innovaciones y la propiedad intelectual. "Es fundamental para nuestra capacidad de desarrollar tecnología que beneficie a los pacientes", ha abundado.
Apple, pese a haber rediseñado la función adaptándola a sus dispositivos, finalmente deberá pagar por haber utilizado inicialmente esta tecnología en violación de la patente de Masimo. No obstante, se prevé que la 'compañía de la manzana' recurra la decisión.
La disputa entre ambas empresas se remonta al año 2020, cuando Masimo interpuso una denuncia contra Apple al acusarla de infracciones en cinco de sus patentes.
-
Los índices de Wall Street cotizan con caídas
Los principales índices del mercado americano cotizan en rojo a esta hora aunque los descensos no son demasiado acusados.
Las alzas de Alphabet o de Tesla no son suficientes para que puedan aguantar en positivo.
Así están:
Dow Jones: -0,17% en 47.060 puntos.
S&P 500: -0,14% en 6.724 puntos.
Nasdaq 100: -0,01% en 25.001 puntos.
-
Amgen lidera subidas en el Dow Jones mientras Nvidia cae antes de resultados
-
El selectivo español logra recuperar los 16.200 puntos y aminora la caída
-
Gasto en construcción en EE. UU. sube un 0,2% en agosto
El gasto en construcción en Estados Unidos avanzó un 0,2% en agosto, tras caer un 0,2% el mes anterior y cumpliendo con las expectativas del mercado.
El repunte refleja estabilidad en la inversión del sector y un impulso moderado en la actividad económica.
-
El Ibex 35 intenta reconquistar los 16.200 puntos con ciertas dificultades
El Ibex 35 sigue en plena fase de recuperación intradía, aunque encuentra resistencia en la zona de los 16.200 puntos.
La atención del mercado se centra en los próximos minutos para evaluar si este nivel puede ser reconquistado y consolidado, mientras el selectivo español cede un 0,93% en la sesión.
-
Viscofan concreta los términos de su dividendo opcional 2025
Viscofan, S.A. informa que ha definido los detalles pendientes de su sistema de dividendo opcional "Viscofan Retribución Flexible" correspondiente al ejercicio 2025.
El aumento de capital asociado asciende a 72 millones de euros, con un máximo de 1.328.571 nuevas acciones y 35 derechos de asignación gratuita por acción.
El importe nominal máximo del aumento de capital será 929.999,70 euros, mientras que el dividendo complementario bruto por acción se fija en 1,483 euros, totalizando un máximo agregado de 68.959.500 euros. Se ha publicado el complemento al Documento Informativo con toda la información detallada.
-
Jefferson (Fed) destaca enfriamiento gradual del mercado laboral y riesgos controlados
Jefferson, de la Reserva Federal, advierte que aún no está claro cuántos datos oficiales estarán disponibles antes de la próxima reunión del banco central. Señala un enfriamiento gradual de la oferta y la demanda laboral, con informes mixtos de contrataciones, y confirma que los tipos actuales siguen algo restrictivos.
Además, apunta a un ligero descenso de los riesgos al alza de la inflación y efectos arancelarios temporales, mientras el equilibrio de riesgos muestra mayor potencial de deterioro del empleo.
-
Así abre Wall Street
Hueco de apertura bajista para comenzar esta nueva semana.
-
El Ibex 35 espera la apertura americana cerca de mínimos de la sesión
El Ibex 35 cotiza cerca de los mínimos de la sesión, con una leve recuperación en los últimos minutos que aún no logra cambiar el tono general.
El índice pierde un 1,01% en los 16.185 puntos, con solo siete valores en positivo, liderados por Solaria con casi un 19%.
En el extremo opuesto, Inditex cae un 2% y lastra el comportamiento del selectivo español.
-
VIX supera los 20 puntos y señala un mercado volátil
El índice VIX de volatilidad supera los 20 puntos, línea que separa un mercado calmo de uno volátil.
Tras intentar superarla el pasado viernes sin éxito, hoy lunes sube un 5,40% hasta 20,89 puntos, confirmando que el mercado enfrenta un aumento significativo de la incertidumbre.
-
Telefónica oficializa a los sindicatos su intención de acometer un ERE en siete sociedades del grupo
Telefónica ha informado a los sindicatos de su intención de iniciar un expediente de regulación de empleo (ERE) en varias de sus sociedades por “causas objetivas”.
Las cifras oficiales aún no se han comunicado, pero se espera que las empresas del convenio principal las conozcan el 24 de noviembre y el resto al día siguiente.
Las estimaciones iniciales sitúan la afectación entre 6.000 y 7.000 trabajadores.
-
Canadá registra fuerte aumento en inversión en activos extranjeros
En septiembre, la inversión en activos extranjeros de Canadá alcanzó 31,32 mil millones de dólares, superando los 23,61 billones del mes anterior.
El repunte refleja un mayor flujo de capital canadiense hacia mercados externos, destacando la demanda de diversificación internacional.
-
El IPC subyacente y general en Canadá muestran repunte en octubre
El IPC subyacente mensual de Canadá en octubre avanzó un 0,6%, frente al 0,2% esperado, mientras que el índice anual subyacente sube al 2,9% desde el 2,8% previo.
El IPC general mensual se mantiene en 0,2%, en línea con la previsión y por encima del 0,1% anterior, reflejando una presión inflacionaria contenida pero creciente.
-
Así viene Wall Street en preapertura
Estos son los valores más alcistas del Dow Jones antes de la apertura del mercado:
Nvidia: -1,52% en 187,30 dólares.
Amazon.com: +0,55% en 235,99 dólares.
Apple: -1,15% en 269,21 dólares.
Microsoft: -0,33% en 508,67 dólares.
UnitedHealth: -0,30% en 320,91 dólares.
Boeing: +0,25% en 195,00 dólares.
Walt Disney: -0,05% en 105,75 dólares.
JPMorgan: +0,03% en 303,70 dólares.
Visa A: -0,23% en 329,51 dólares.
Cisco: +0,16% en 78,13 dólares.
-
Solaria se dispara un 20% y domina con fuerza el selectivo español
La subida de Solaria roza ya el 20%, consolidándose como el valor más impulsado del Ibex 35 con un 19,10% y un precio de 18,48 euros por acción.
En el extremo opuesto, Inditex (-2,01%) se mantiene como el valor más castigado de la sesión, reflejando la fuerte disparidad interna del selectivo.
-
El Ibex 35 continúa instalado en mínimos sin recuperar los 16.200 puntos
El Ibex 35 se mantiene anclado en los mínimos de la sesión y continúa sin capacidad de rebote, incapaz de reconquistar la zona de los 16.200 puntos.
El selectivo español permanece en tono claramente bajista y cae un 1,05%, situándose en los 16.180 puntos, reflejando una presión vendedora persistente.