Trade Republic amplía su oferta de criptomonedas con una nueva 'wallet'

Trade Republic amplía su oferta de criptoactivos con una nueva wallet, permitiendo a los clientes transferir, pagar y hacer staking de criptomonedas dentro de un banco regulado.

Con la nueva Crypto Wallet, los clientes pueden enviar y recibir cerca de 50 criptomonedas hacia wallets externas. También pueden hacer staking directamente desde Trade Republic y recibir recompensas.

Integrada con la Tarjeta Trade Republic, la Crypto Wallet "lleva las criptomonedas a la vida cotidiana": los clientes pueden pagar con sus criptos y recibir un 2% de Crypto Saveback en las transacciones elegibles.

En este caso, será reinvertido automáticamente en un plan de ahorro activo con una inversión mínima mensual de 50 euros, hasta un gasto mensual de 1.500 euros.

La Crypto Wallet representa la tercera clase de activo en la oferta de Trade Republic, tras los mercados privados con Apollo y EQT, y la renta fija mediante ETF de BlackRock, completando así la evolución estratégica de la compañía de bróker a plataforma integral de gestión patrimonial.