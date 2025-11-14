Merlin Properties da por finalizada su tendencia alcista al perder los 13,17 euros

Tras la reapertura del gobierno federal de EE. UU., el mercado encara un ambiente cargado de incertidumbre. Los inversores dudan ahora sobre si la Reserva Federal podrá mantener el ritmo de recortes de tipos, especialmente porque el retraso en la publicación de varios indicadores clave deja el panorama sin referencias claras.

En este contexto, el Ibex 35 retrocedió ayer un 0,23% y cedió el nivel de los 16.600 puntos después de encadenar tres sesiones marcadas por máximos históricos.

Entre lunes y jueves, el índice suma todavía un avance del 4,25% y, en el conjunto del año, acumula una revalorización del 42,97%. Analizando los valores de su composición, destacamos hoy el comportamiento de las acciones de Merlin Properties, que han presentado sus cuentas y no han convencido al mercado.

Merlin Properties ganó 583,1 millones de euros hasta septiembre, más del doble que un año antes gracias al fuerte avance del negocio. El beneficio operativo alcanzó más de 245 millones de euros, un 6,4% más, apoyado en centros comerciales, logística, oficinas y el segmento de datos.

Por su parte, los ingresos totales aumentaron un 7,7%, hasta los 413 millones de euros, incluyendo rentas brutas de 398,1 millones de euros. Con todo, el nivel de endeudamiento (LTV) es del 28,6%, con una posición de liquidez de 2.157 millones de euros y un vencimiento medio de la deuda de 4,6 años.

Además, Merlin Properties repartirá el 10 de diciembre un dividendo a cuenta de 2025 de 0,2 euros brutos por acción, tras la aprobación del consejo de administración. La socimi mantiene así su política de retribución estable para sus accionistas.

En la sesión de hoy viernes, los inversores están castigando duramente el valor tras la presentación de unas cuentas que no han estado a la altura de lo que el mercado esperaba, pese a que ayer los analistas de Santander elevaron su precio objetivo desde 12,70 euros hasta 15,40 euros con recomendación de sobreponderar. Los inversores han hecho caso omiso a estas mejoras y penalizan igualmente la acción.

Si analizamos desde un punto de vista técnico los títulos de Merlin Properties, observaremos que este 2025 ha sido un año brillante en su andadura en bolsa, especialmente tras concluir el primer trimestre del ejercicio y tocar la zona próxima a los 8,46 euros por acción, donde marcó su mínimo del año.

Evolución de las acciones de Merlin properties Eduardo Bolinches TradingView

En lo que llevamos de ejercicio, y sin tener en cuenta la caída de hoy, Merlin Properties acumulaba una revalorización del 28%. Esta subida se ha producido a partir de una secuencia de mínimos y máximos crecientes iniciada desde los mínimos del pasado mes de abril, una pauta acompañada por su directriz alcista, que ha permitido al valor avanzar de forma constante en el mercado.

A partir del mes de mayo, el valor logra situarse con claridad por encima de las medias móviles de corto, medio y largo plazo, es decir, las de 50, 100 y 200 sesiones en gráfico diario, lo que reafirmaba la tendencia alcista en todos los plazos.

Respecto a las zonas de referencia técnica, encontramos una resistencia muy relevante en los máximos intradiarios alcanzados el 23 de octubre, situados en los 13,915 euros por acción. Desde esos máximos históricos, el valor reaccionó con un ajuste en forma de corrección técnica que lo llevó exactamente a la media móvil de corto plazo, desde donde intentó un rebote que finalmente resultó fallido.

En la sesión de hoy, Merlin Properties ha abierto con un importante hueco a la baja, tanteando el soporte horizontal intermedio de los 12,30 euros por acción.

Este nivel funcionó durante septiembre y los inversores pondrán a prueba su solidez; si cede, podríamos ver un ajuste mayor hacia los 11,83 euros por acción, correspondiente al 38,20% de Fibonacci aplicado a todo el gran tramo alcista desarrollado durante buena parte del ejercicio. Consideraremos este nivel como siguiente soporte.

Así pues, el gráfico de Merlin Properties queda claramente deteriorado tras la perforación a la baja de su directriz alcista, que pasa por los 13,35 euros, y especialmente tras la pérdida de la media móvil de corto plazo situada en los 13,17 euros, lo que pone fin a esa fase tendencial alcista.

Para recuperar la confianza en el valor, Merlin Properties deberá superar los máximos que dibuje en la sesión de hoy, que ahora mismo estarían situados en los 12,81 euros por acción. Solo esta superación mostraría intención de rebote para cerrar parcialmente el hueco bajista abierto hoy, con un primer objetivo en los 13,18 euros.

No obstante, la recuperación seria de la tendencia no llegará mientras no recupere la directriz alcista perdida, lo cual exige la reconquista de la zona de los 13,40 euros por acción con un filtro adecuado, ya sea mediante dos sesiones consecutivas o una semanal por encima de ese nivel.

Si ya tenemos acciones de la socimi, no deberíamos permitir que el valor caiga por debajo de 12,30 euros, lo que implicaría una corrección adicional importante desde los niveles actuales.