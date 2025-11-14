Las bolsas se desploman un 2% por el miedo a que la Fed no baje los tipos en diciembre

Un nuevo miedo sacude los mercados financieros: el temor a que la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) no baje los tipos de interés en la reunión que celebrará la institución a mediados de diciembre.

La posibilidad de que la institución presidida por Jerome Powell frene los recortes hacía que las bolsas europeas se desplomasen en torno al 2%.

El Ibex 35 se dejaba un 1,99%, hasta los 16.254,59 puntos, pasada la media sesión. Con este descenso, el selectivo de la Bolsa española se alejaba de los máximos históricos registrados sobre los 16.600 enteros.

El Dax alemán cedía un 1,57%; el Cac 40 francés, un 1,51%; el FTSE 100 británico, un 1,83%, y el FTSE Mib italiano, un 2,06%.

El Euro Stoxx 50 restaba un 1,71% y el Stoxx 600, un 1,74%.

Los futuros también anticipan descensos en Wall Street.

El jueves, el Dow Jones se dejó un 1,65%; el S&P 500, un 1,66%, y el Nasdaq Composite, un 2,29%.

Acciona y Acciona Energía

Sólo dos valores del Ibex 35 escapaban de las pérdidas. Se trataba de Telefónica (+0,54%) y Naturgy (+0,18%).

Por el contrario, Acciona y Acciona Energía lideraban los descensos. La primera se desplomaba un 9,01% y la segunda, un 7,31%.

Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil han acudido este viernes a varias sedes de Acciona dentro de una derivada del caso Koldo que se investiga bajo secreto.

Por otro lado, el jueves, tras el cierre de la sesión, Acciona publicó su último informe tendencias.

En dicho documento, la compañía mantiene sin cambios su objetivo de vender activos renovables por un importe de entre 1.500 y 1.700 millones de euros, pero admite que el plan se llevará a cabo con cierto desfase temporal respecto al calendario inicialmente previsto.

En la sesión de este viernes también destacaban las pérdidas de Colonial (-6,1%), Banco Sabadell (-4%) e IAG (-3,72%).

La Fed

Las principales bolsas occidentales –esta madrugada las plazas asiáticas también han sufrido- reaccionaban así a la reducción de las expectativas de que la Fed baje los tipos en diciembre.

Según datos de LSEG, las probabilidades que da ahora el mercado a una bajada de 25 puntos básicos son del 50%. Antes del encuentro que la institución mantuvo en octubre, esas posibilidades eran del 100%.

Dos son los motivos que explican este cambio: los comentarios realizados por varios miembros de la institución y la ausencia de datos económicos oficiales por el cierre del Gobierno estadounidense.

El presidente de la Fed de Minneapolis, Neel Kashkari, ha afirmado estar en contra del último recorte –el llevado a cabo a finales de octubre-, aunque todavía no se ha decidido sobre su posición en el próximo encuentro.

Kashkari se ha unido al grupo de gobernadores que en los últimos días han expresado escepticismo sobre la necesidad de otro recorte de las tasas de referencia o que se han opuesto abiertamente a él.

Susan Collins, presidenta de la Reserva Federal de Boston, señaló el miércoles que los tipos deberían mantenerse en su nivel actual durante un tiempo.

Incluso Austan Goolsbee, gobernador de la Fed de Chicago y habitual defensor de una política monetaria acomodaticia, ha expresado una opinión similar.

Por el contrario, los miembros partidarios de Trump -Stephen Miran, Christopher Waller y Michelle Bowman- han abogado por nuevos recortes.

Además, la Fed sigue sin contar con estadísticas económicas a pesar de que el cierre del Gobierno de Estados Unidos ya haya concluido.

Será la próxima semana cuando las agencias comiencen a publicar los datos. Será entonces cuando se publique el informe de empleo de septiembre, crítico en un momento en el que se cuestiona la salud del mercado laboral de la primera potencia del mundo.

“Esta falta de datos dificulta aún más la labor de la Fed en el corto plazo, lo que junto a las disensiones existentes en su seno reduce la probabilidad de un recorte en diciembre”, señalan los analistas de Renta 4.

Por ahora, el banco central estadounidense ha reducido los tipos en tres ocasiones en este ejercicio, situándolos en el rango de entre el 3,5% y el 3,75%.