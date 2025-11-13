¿Vale la pena seguir a los gurús de la inversión?

El 10 de noviembre, Warren Buffett envió su última carta a los accionistas de Berkshire Hathaway. Tras casi 60 años al frente de la compañía, a finales de 2025 dejará su puesto como CEO, aunque seguirá siendo presidente del consejo de administración.

Los resultados de su gestión hablan por sí solos: desde 1965, las acciones de Berkshire han crecido a un ritmo anual compuesto de casi un 20%, frente al 10% del S&P 500. Para ponerlo en perspectiva, en un estudio de 30 años, nueve de cada diez fondos no superaron al índice S&P 500.

Pero más allá de los números impresionantes o del fin de toda una era en el mundo de las inversiones, muchos se enfocan en que Buffett ha sido vendedor neto de acciones tres años seguidos, viéndolo como una señal de que los índices podrían caer pronto.

Sin embargo, habría que recordar que Berkshire Hathaway no es un fondo de inversión típico. Es un conglomerado basado en negocios de seguros y reaseguros, que necesita mucho efectivo disponible para cubrir riesgos.

Además, la venta de acciones podría haber sido solo una optimización de cartera, nada más.

Si el ánimo del mercado vuelve a deteriorarse, podría anunciar un nuevo TACO (Trump siempre da marcha atrás) en la guerra comercial

Lo mismo pasa con Michael Burry, fundador de Scion Asset Management y famoso por inspirar la película The Big Short o La Gran Apuesta. Incluso si tuviera razón y algunas de las grandes empresas tecnológicas de EEUU estuvieran sobrevalorando ingresos en IA mientras subestiman gastos de depreciación, de momento el mercado no parece demasiado preocupado.

Además, da la sensación de que, para el presidente de EEUU, el crecimiento de los mercados es un pilar fundamental por el que estaría dispuesto a luchar de cualquier manera. Por ejemplo, si el ánimo del mercado vuelve a deteriorarse, podría anunciar un nuevo TACO (Trump siempre da marcha atrás) en la guerra comercial.

También la Fed podría reanudar pronto la política de flexibilización cuantitativa (QE), lo que daría otro impulso a los mercados.

***Igor Kuchma es analista de Trading View.