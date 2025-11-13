La socimi de Libeen y Juan Velayos sale a bolsa y en 2026 abrirá una ronda de más de 100 millones de euros

La proptech Libeen saca a bolsa su propia socimi, enfocada en el alquiler con opción a compra o smart housing. La compañía, donde está invertido y es directivo Juan Velayos, exCEO de Neinor Homes, ha elegido el parqué alternativo de Portfolio Stock Exchange para dar el salto.

La socimi de Libeen se incorpora al parqué con una capitalización inicial de 4,1 millones de euros, correspondiente al equity invertido hasta la fecha en su cartera de activos. Además, cuentan con una línea para invertir 25 millones de euros tras la última ronda de financiación que cerraron a comienzos de año de la mano de Andbank-MyInvestor y el fondo alemán Cusp Capital.

El objetivo de la socimi es invertir estos 25 millones en el primer semestre de 2026 para luego levantar una nueva ronda de más de 100 millones de euros antes del verano y así seguir facilitando el acceso a la vivienda, según ha podido saber EL ESPAÑOL-Invertia de fuentes de la compañía.

Más concretamente, contempla la adquisición de 130 a 150 viviendas distribuidas entre más de diez ciudades españolas como Madrid, Valencia, Barcelona o Málaga, entre otras, y prevé una segunda fase con una inversión superior a 100 millones que le permitirá alcanzar más de 1.000 viviendas en 2026.

Su operativa consiste en invertir en viviendas en alquiler con opción a compra, permitiendo a los usuarios convertirse en propietarios en tres a siete años con hasta el 30% de ahorro con lo que pagan de alquiler, que suele rondar los 1.250 euros mensuales.

Conforme a las estadísticas facilitadas, el 100% de sus usuarios se convierten en propietarios al final del proceso.

Su hoja de ruta SmartHousing 2030 prevé superar las 10.000 viviendas gestionadas antes de 2030 y extender su modelo a Europa a partir de 2027.

José Manuel Cartes y Sofía Iturbe, cofundadores de Libeen.

Durante 2027, Libeen espera entrar en Lisboa y Oporto (Portugal) como primera fase de su expansión internacional.

"Nuestro objetivo es transformar el acceso a la vivienda en Europa del mismo modo que la banca digital está transformando las finanzas", explica José Manuel Cartes, CEO y cofundador de Libeen. "Nuestro propósito es hacer que el acceso a la vivienda vuelva a ser posible y rentable", añade.

"Con la socimi, Libeen conecta dos mundos: el capital institucional que busca rentabilidad sostenible y las familias que necesitan soluciones reales de acceso a vivienda", indica Sofía Iturbe, cofundadora de la proptech.

La compañía busca atraer a inversores institucionales, family offices, fondos de impacto y bancas privadas, además de habilitar un tramo minorista para pequeños inversores interesados en participar en la expansión del modelo.

Consejeros y socios

El consejo de la sociedad gestora de la socimi está formado por Cartes e Iturbe, junto a Enrique Linares (cofundador de Letgo y socio de Plus Partners) y Álvaro Falcó, marqués de Cubas.

El comité de inversiones está presidido por Juan Velayos, fundador de JV20 y exCEO de Neinor, que aporta una amplia experiencia en el sector inmobiliario.

Además, entre los principales socios e inversores se encuentran Andbank, Cusp Capital, Benjamin Hellweg (quien vendió el competidor de Libeen en Estados Unidos a Blackstone por 6.000 millones de dólares) y emprendedores como Íñigo Juantegui (cofundador de La Nevera Roja).