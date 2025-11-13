La CNMV multa a Twitter con 5 millones por incumplir normas sobre publicidad de chiringuitos financieros

La CNMV tendrá que determinar las condiciones del 'sandbox' que se aplique a las fintech. / CNMV

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha impuesto una multa de 5 millones de euros a Twitter International Unlimited Company por incumplir la legislación sobre la publicidad de los chiringuitos financieros.

Según publica este jueves el Boletín Oficial del Estado (BOE), la CNMV ha decidido imponer a Twitter dicha multa por cometer una infracción continuada muy grave "por incumplir" sus deberes de asistencia con la citada Comisión, en relación con los anuncios publicados por entidades no autorizadas y/o advertidas a través de su plataforma X.

Dichos deberes, añade la resolución publicada en el BOE, consisten en comprobar si Quantum AI estaba autorizada a prestar servicios de inversión y si la entidad no estaba incluida en la relación de entidades advertidas por la CNMV o por organismos supervisores extranjeros.

En diciembre de 2024, la CNMV ya decidió incoar un expediente sancionador a Twitter al permitir la difusión de publicidad, en su plataforma X, de Quantum AI, sin comprobar si la entidad era un chiringuito financiero.

En aquel momento, la CNMV denunció que en un contexto de creciente impacto del fraude financiero, hay que "destacar la relevancia mediática que, coincidiendo con la publicación de los anuncios de Quantum en la plataforma X objeto del expediente, ha venido teniendo en la opinión pública la existencia de una presunta estafa por parte de entidades no autorizadas y advertidas por la Comisión que se articularía a través de la citada plataforma X y que implicaría el uso indebido por dichas entidades de la imagen de personajes públicos en España".

En concreto, "mediante la publicación de tuits simulando una noticia donde uno de estos personajes revela haber obtenido altas rentabilidades utilizando una aplicación creada por una de estas entidades", concluía.

La CNMV ha señalado varias veces a empresas y redes sociales que colaboran con la Comisión en poner límites a publicidad de los "chiringuitos financieros" como Google y Meta, y ha denunciado a otras como X y Tik Tok por no hacerlo.