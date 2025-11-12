Dónde invertir en bolsa hoy: valores para aprovechar nuevos máximos históricos

Análisis de las mejores opciones de inversión para la sesión de este miércoles.

Las claves nuevo Generado con IA El selectivo español sufre una corrección significativa, perdiendo los 16.000 puntos y acercándose a los 15.900. El mercado estadounidense, representado por el S&P 500 y el Nasdaq 100, experimenta una fuerte reacción alcista tras tocar la media móvil de medio plazo. Valores destacados para invertir actualmente incluyen Acciona, Santander, Endesa y Repsol, todos en momentos técnicos relevantes y con nuevos máximos históricos.

El selectivo español rompe con contundencia la resistencia anterior y se acerca a los 16.400 puntos con la firme intención de seguir marcando nuevos máximos históricos.

Por otro lado, el mercado de valores estadounidense le cuesta un poco seguir con la reacción alcista iniciada el pasado viernes con la excepción del Dow Jones 30 que logra marcar un nuevo máximo histórico en base cierres.

En cualquier caso, pase lo que pase, siempre tenemos un conjunto de valores que lo están haciendo formidablemente bien y varios de ellos son dignos de estar en mi panel de control. Se encuentran en un momento técnico muy importante, además de tener a muchos inversores atentos a ellos. Por lo tanto, ¿dónde invertir?

¿En qué deberías invertir según tu edad?:



1) Acciona: El valor logra romper la lateralización en la que se encontraba, lo que demuestra fortaleza respecto a la compra realizada en 170,60 euros y ahora movemos la orden de protección hasta los 194,5 euros en base cierres.

2) Santander: El valor marca nuevos máximos históricos por lo que hemos entrado colocando una orden de protección ante la pérdida de los 8,96 euros en base cierres.

3) Endesa: El valor marca nuevos máximos y entramos en él al confirmar dos cierres consecutivos por encima de los 29,11 euros, colocando una orden de protección en los 31,50 euros en base cierres.

4) Repsol: El valor ha marcado nuevos máximos históricos y al hacerse con los 15,90 euros hemos entrado en él, colocando una orden de protección ante la pérdida de los 16,30 euros en base cierres.