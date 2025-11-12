Acciona se acerca al nivel psicológico de los 200 euros con notable fortaleza técnica

Los inversores dirigen hoy su mirada a la reapertura del Gobierno en EE. UU., en un contexto marcado por las dudas sobre la fortaleza del mercado laboral, aunque persiste la confianza en el buen tono general de la economía.

El Ibex 35 sumó ayer un 1,27% y volvió a firmar máximos históricos en los 16.388 puntos. En la sesión de hoy, el índice tiene el camino libre para seguir estirando esta reacción alcista y alcanzar niveles nunca vistos. Si examinamos los valores de su composición, destaca el comportamiento de los títulos de Acciona, que se acercan a zonas de relevancia y protagonizan subidas interesantes en los primeros movimientos.

Un hecho relevante que podría favorecer a Acciona en el corto plazo es que las principales constructoras españolas se han alistado para competir en un nuevo macroproyecto de infraestructuras en EE. UU. Acciona, ACS, FCC, Ferrovial y Sacyr ultiman acuerdos para presentar sus ofertas a mediados de diciembre.

La iniciativa contempla una inversión estimada de entre 3.200 y 3.700 millones de dólares, equivalentes a entre 2.770 y 3.200 millones de euros.

Desde el punto de vista técnico, si nos centramos en lo ocurrido durante este ejercicio 2025, se observa un primer trimestre muy lateral, con un comportamiento bastante neutro para los títulos de Acciona, que trataron de reconquistar la zona de los 125 euros por acción. En ese nivel, los bajistas acometieron posiciones y devolvieron el valor a mínimos interanuales cerca de los 100 euros por título.

A partir de estos mínimos, Acciona inició un cambio de tendencia de neutral a alcista, dibujando una secuencia y pauta de mínimos y máximos crecientes que fue impulsando su precio a lo largo de las semanas. Esta estructura ha estado respaldada por una directriz alcista que ha sostenido el precio sin ser perforada en ningún momento.

El conjunto de sus tres medias móviles más representativas —las de 50, 100 y 200 periodos— también ha acompañado al movimiento alcista de los títulos de Acciona, que solo protagonizaron una pequeña fase de consolidación lateral durante septiembre, entre la zona de los 164 y los 170 euros por acción.

Evolución de los títulos de Acciona Eduardo Bolinches TradingView

Tras la formación de ese lateral consolidativo, el valor inició un nuevo impulso alcista, superando sin apenas dificultades la resistencia horizontal situada en los 180 euros por acción y dirigiéndose rápidamente hacia los 190 euros, mostrando una notable fortaleza técnica y un alto optimismo entre los inversores.

En el muy corto plazo, se aprecia que en las últimas seis sesiones Acciona se encuentra en un movimiento de consolidación frente al nivel psicológico de los 200 euros por título. Esta referencia técnica actúa como una importante resistencia, aunque dada la fortaleza del valor no se descarta su superación en el corto plazo.

Un factor que podría dificultar ese avance son los elevados niveles de sobrecompra, aunque se observa un incremento en el volumen de negociación desde la zona de los 190 euros por acción. Esto podría indicar una fase de acumulación de posiciones largas por parte de los inversores.

En la medida en que Acciona logre superar durante dos sesiones diarias consecutivas, o una semanal, la zona de los 200 euros por acción, se generará una clara señal de entrada en el lado largo. Esto permitiría abrir posiciones con un objetivo cercano a los 206 euros por acción, que corresponde a la anchura del último lateral formado.

A partir de ese punto, el valor entraría en una subida libre técnica y absoluta, sin referencias por delante, mejorando sensiblemente su aspecto técnico.

Si finalmente se cumplen las condiciones para activar esta estrategia y considerando un posible giro del Ibex 35 por los altos niveles de sobrecompra actuales, convendrá colocar una orden de protección en los 195 euros en base cierres. Esta medida permitirá preservar beneficios y limitar riesgos en caso de una corrección puntual del mercado.