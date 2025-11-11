Dónde invertir en bolsa hoy: valores para aprovechar nuevos máximos históricos

Análisis de las mejores opciones de inversión para la sesión de este martes.

Las claves nuevo Generado con IA El selectivo español sufre una corrección significativa, perdiendo los 16.000 puntos y acercándose a los 15.900. El mercado estadounidense, representado por el S&P 500 y el Nasdaq 100, experimenta una fuerte reacción alcista tras tocar la media móvil de medio plazo. Valores destacados para invertir actualmente incluyen Acciona, Santander, Endesa y Repsol, todos en momentos técnicos relevantes y con nuevos máximos históricos.

El selectivo español recupera la totalidad de las caídas del pasado viernes para marcar nuevos máximos históricos en base cierres a falta de ver qué es lo que ocurre hoy con los absolutos en los 16.210,5 puntos.

Por otro lado, el mercado de valores estadounidense confirma el suelo del viernes con una sesión claramente alcista en la que debemos ver si hay continuidad o no.

En cualquier caso, pase lo que pase, siempre tenemos un conjunto de valores que lo están haciendo formidablemente bien y varios de ellos son dignos de estar en mi panel de control. Se encuentran en un momento técnico muy importante, además de tener a muchos inversores atentos a ellos. Por lo tanto, ¿dónde invertir?

1) Acciona: El valor logra romper la lateralización en la que se encontraba, lo que demuestra fortaleza respecto a la compra realizada en 170,60 euros y ahora movemos la orden de protección hasta los 194,5 euros en base cierres.

2) Santander: El valor marca nuevos máximos históricos por lo que entraremos si vemos que se hace con los 8,95 euros de cara al cierre de la sesión y colocando una orden de protección ante la pérdida de los 8,80 euros en base cierres.

3) Endesa: El valor marca nuevos máximos y entramos en él al confirmar dos cierres consecutivos por encima de los 29,11 euros, colocando una orden de protección en los 31,23 euros en base cierres.

4) Repsol: El valor ha marcado nuevos máximos históricos y al hacerse con los 15,90 euros hemos entrado en él, colocando una orden de protección ante la pérdida de los 16,11 euros en base cierres.