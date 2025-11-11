Ibex 35, la bolsa en directo hoy | El Ibex 35 pulveriza máximos al filo de los 16.400 puntos con la reapertura del Gobierno de EEUU
El conocido como 'shutdown', el más largo de la historia, ha superado la barrera de los 40 días.
- El Ibex 35 cierra termina la sesión de este martes con una subida del 1,27% con la que alcanza los 16.388,8 puntos. Así, el selectivo de la Bolsa española alcanza nuevos máximos históricos ante el inminente fin del cierre del Gobierno federal de Estados Unidos.
- Las principales bolsas europeas se mantienen en positivo. Las alzas van 0,52% al 1,3%.
- En Wall Street, el Dow Jones suma un 0,12%, mientras que el S&P 500 restaba un 0,23% y el Nasdaq Composite, un 0,56%.
- El Senado de Estados Unidos aprobó este lunes un acuerdo auspiciado por los republicanos y respaldado por ocho demócratas para financiar temporalmente al Gobierno federal y permitir su reapertura,
- El paquete pasa ahora a la Cámara de Representantes (cámara baja del Congreso de EEUU), controlada por los republicanos, para su votación final, que podría tener lugar el miércoles.
- Después debe ser firmado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Por tanto, el cierre de Gobierno, el más largo de la historia, seguirá vigente al menos 48 horas más.
- Los analistas de Link Securities entienden que “aunque el daño causado a la economía estadounidense por el cierre del Gobierno federal es limitado, su continuación habría sido muy dañina, tanto para el crecimiento como para el mercado laboral”.
- La reapertura permitirá tanto a los inversores como a la propia Reserva Federal (Fed) disponer de datos económicos oficiales para poder adoptar sus decisiones con una base fundamental.
- El bitcoin fracasa ante su resistencia de los 106.700 dólares y ahora toca mirar si hay correcciones que le lleven de nuevo al soporte de los 101.250 dólares.
- El precio del oro se enfrenta a la importante resistencia de los 4.150 dólares como zona clave para valorar un regreso a la zona de máximos históricos.
- El barril de petróleo Brent no es capaz de superar la media móvil de largo plazo que pasa por los 64,27 dólares y amenaza con volver a los mínimos de la semana pasada en los 62,83 dólares.
- El par EURUSD no puede con la resistencia de los 1,1562, pero queda pegado a ellos.
Así cierra el Ibex 35
Nuevos máximos históricos para cerrar la sesión de este martes.
Ibex 35, ganadores y perdedores de la sesión
Nueva sesión alcista para el Ibex 35, que mantiene el hueco de apertura y marca nuevos máximos históricos. La jornada fue de menos a más, con los alcistas dominando en todo momento. El selectivo español se movió entre un mínimo de 16.202 y un máximo de 16.384 puntos.
A pesar del contexto alcista, algunos valores registran caídas relevantes. En la última hora de sesión, el Ibex 35 se repliega y se aleja de los máximos intradía.
Cuando faltan pocos minutos para que las principales plazas europeas cierren sus puertas, el índice español suma un 1,15% en los 16.364 puntos.
A esta hora, el podio de valores ganadores está compuesto por: Laboratorios Rovi (+4,58%), Puig Brands (+3,44%) y Telefónica (+2,98%).
Los valores más castigados son: Solaria (-3,87%), Acciona Energía (-3,02%) y Acciona (-2,02%).
El S&P 500 retrocede un 0,33% pese a la mayoría de valores al alza
El índice estadounidense cede un 0,33%, aunque 333 valores registran ganancias. La elevada concentración del mercado influye en los movimientos, potenciando tanto subidas como caídas de forma marcada.
-
Aerolíneas de EE. UU. cancelan más de 1.000 vuelos por quinto día consecutivo
-
La subida del selectivo español ya es del 1,23%
El selectivo español detiene su subida en 16.382 puntos, marcando un nuevo máximo histórico y de sesión. Los alcistas dominan con claridad, impulsando al índice en una jornada claramente positiva.
-
El índice Fear & Greed modera el miedo en los mercados
El indicador se sitúa en 29/100, mostrando un sentimiento de miedo entre los inversores. La lectura sugiere cautela y aversión al riesgo, predominando la prudencia frente a posibles movimientos volátiles en los mercados.
El euro gana terreno y pone a prueba un cambio de tendencia
La divisa europea avanza un 0,35% hasta los 1,1598 dólares, acercándose a la directriz bajista que se extiende desde los máximos de septiembre, cuando no logró superar los 1,19 dólares.
El movimiento refleja una creciente debilidad del dólar y la posibilidad de un cambio de tendencia en el medio plazo.
El Ibex 35 amplía las ganancias y alcanza los 16.345 puntos
El selectivo español sube un 1,05%, con un avance de 171 puntos desde el cierre anterior. Laboratorios Rovi lidera las alzas con un 4,40%, seguida de Aena y Telefónica, que ganan un 2,19% y un 2,84% respectivamente.
En el lado negativo, Solaria y Acciona Energía retroceden más de un 2,20% cada una.
Goldman Sachs obtiene una comisión récord de 110 millones de dólares por la operación de Electronic Arts
El banco de Wall Street fue el único asesor del fabricante de videojuegos en la mayor opa de exclusión de la historia.
-
Así abre Wall Street
Pequeña recogida de beneficios que habrá que ver si va a más.
-
Carlos Soler Duffo, ex CEO de Tous, entrará en el consejo de administración de Bimba y Lola en 2026
Carlos Soler Duffo, quién fuese consejero delegado de Tous entre 2019 y 2025, pasará a formar parte del consejo de administración de Bimba y Lola a partir de 2026, tal y como ha comunicado la empresa gallega.
La incorporación se produce, todavía, en el marco del vigésimo aniversario de la entidad.
Uxía Domínguez, cofundadora y actual presidenta de la marca, ha resaltado el "valor y conocimiento de primer nivel" que les aporta la llegada de Duffo. Su aterrizaje en el consejo ayudará, en palabras de Domínguez, a "seguir cumpliendo con los objetivos del plan estratégico".
Carlos Soler Duffo cuenta, según la nota emitida por Bimba y Lola, con un "valiosísimo bagaje en el sector de moda y una sólida trayectoria internacional". Aspectos y valores que, a ojos de Domínguez, resultan "realmente positivos".
Santander culmina la unión de su gestora de fondos de inversión y su gestora de banca privada
La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha aprobado la integración de las sociedades gestoras Santander Asset Management (SAM) y Santander Private Banking Gestión (SPBG), un paso decisivo que refuerza la apuesta del Grupo Santander por la gestión de activos y la banca privada.
Con esta operación, el banco culminará la unión de dos negocios "plenamente complementarios", creando una entidad con aproximadamente 127.000 millones de euros bajo gestión y un equipo de cerca de 130 especialistas en materia de inversión.
"El objetivo es claro: poner toda la escala, el conocimiento y los recursos del grupo al servicio de los clientes", según la entidad.
-
Dunas Capital crea una unidad de deuda e incorpora a José María Sagardoy (ex OHLA) como responsable
El grupo Dunas Capital ha creado Dunas Capital Debt, una nueva unidad especializada en financiación y gestión de deuda. La división estará liderada por José María Sagardoy, profesional con más de treinta años de experiencia en financiación y gestión de riesgos.
Dunas Capital Debt nace con la vocación de ofrecer servicios de asesoramiento especializado y gestión de deuda tanto a terceros como a la unidad de real estate del grupo y a los fondos de inversión alternativa gestionados por Dunas Capital AM. Esta iniciativa se enmarca dentro de la estrategia de crecimiento y diversificación de la firma.
Sagardoy ha ocupado posiciones de responsabilidad en entidades de referencia como Deutsche Bank, BBVA y Banco Popular.
En los últimos años, ha ejercido como director general financiero (CFO) de OHLA, consolidando su experiencia en los sectores de infraestructuras y real estate. Asimismo, ha sido miembro del consejo de administración de compañías cotizadas de primer nivel, de esos mismos sectores, como Inmobiliaria Colonial, Société Foncière Lyonnaise, FCC y NH Hoteles, entre otras.
El Ibex 35 consolida los 16.300 puntos antes de la apertura americana
El selectivo español se mantiene en los 16.308 puntos tras una fuerte aceleración en la última hora, que le lleva a subir un 0,83%.
El índice busca afianzar este nuevo nivel mientras los inversores aguardan la apertura del mercado estadounidense.
-
Rotación sectorial en el selectivo español
El Ibex 35 avanza cerca del 1%, pero en la parte baja Solaria, Acciona Energía, Indra y Grifols ceden un 1,55% de media; Naturgy baja 1,15% y Amadeus 0,93%.
La lectura apunta a una rotación sectorial y toma de beneficios en valores concretos, que frena el avance general.
EE. UU. pierde un promedio de 11.250 empleos privados en cuatro semanas, según ADP
El informe de ADP muestra una contracción media de 11.250 puestos en el sector privado durante las cuatro semanas terminadas el 25 de octubre.
Los datos apuntan a una desaceleración del mercado laboral estadounidense tras meses de sólida creación de empleo.
-
La inflación desaparece del foco en la temporada de resultados
El Ibex 35 acelera y supera los 16.300 puntos
El selectivo español avanza un 0,81% y alcanza la cota de los 16.300 puntos, consolidando nuevos máximos históricos.
El movimiento confirma la fortaleza del índice en una jornada marcada por el tono claramente alcista del mercado español.
Así viene Wall Street en preapertura
Estos son los valores más activos del S&P 500 antes de la apertura del mercado:
Nvidia: -1,79% en 195,47 dólares.
Meta Platforms: -1,26% en 623,83 dólares.
Palantir: -1,30% en 191,10 dólares.
Tesla: -0,92% en 441,10 dólares.
AMD: -0,75% en 242,20 dólares.
Alphabet A: -0,43% en 288,70 dólares.
Oracle: -1,29% en 237,73 dólares.
Micron: -1,30% en 249,90 dólares.
Robinhood Markets: -1,29% en 134,13 dólares.
Apple: +0,17% en 269,90 dólares.
Nuevos máximos históricos para el selectivo español
El selectivo español avanza casi 100 puntos desde el cierre previo y alcanza los 16.272 puntos, en una sesión claramente alcista.
El movimiento consolida la fortaleza del índice y confirma la continuidad de la tendencia positiva de las últimas jornadas.