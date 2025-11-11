Ibex 35, la bolsa en directo hoy | El Ibex 35 pulveriza máximos al filo de los 16.400 puntos con la reapertura del Gobierno de EEUU

- El Ibex 35 cierra termina la sesión de este martes con una subida del 1,27% con la que alcanza los 16.388,8 puntos. Así, el selectivo de la Bolsa española alcanza nuevos máximos históricos ante el inminente fin del cierre del Gobierno federal de Estados Unidos.

- Las principales bolsas europeas se mantienen en positivo. Las alzas van 0,52% al 1,3%.

- En Wall Street, el Dow Jones suma un 0,12%, mientras que el S&P 500 restaba un 0,23% y el Nasdaq Composite, un 0,56%.

- El Senado de Estados Unidos aprobó este lunes un acuerdo auspiciado por los republicanos y respaldado por ocho demócratas para financiar temporalmente al Gobierno federal y permitir su reapertura,

- El paquete pasa ahora a la Cámara de Representantes (cámara baja del Congreso de EEUU), controlada por los republicanos, para su votación final, que podría tener lugar el miércoles.

- Después debe ser firmado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Por tanto, el cierre de Gobierno, el más largo de la historia, seguirá vigente al menos 48 horas más.

- Los analistas de Link Securities entienden que “aunque el daño causado a la economía estadounidense por el cierre del Gobierno federal es limitado, su continuación habría sido muy dañina, tanto para el crecimiento como para el mercado laboral”.

- La reapertura permitirá tanto a los inversores como a la propia Reserva Federal (Fed) disponer de datos económicos oficiales para poder adoptar sus decisiones con una base fundamental.

- El bitcoin fracasa ante su resistencia de los 106.700 dólares y ahora toca mirar si hay correcciones que le lleven de nuevo al soporte de los 101.250 dólares.

- El precio del oro se enfrenta a la importante resistencia de los 4.150 dólares como zona clave para valorar un regreso a la zona de máximos históricos.

- El barril de petróleo Brent no es capaz de superar la media móvil de largo plazo que pasa por los 64,27 dólares y amenaza con volver a los mínimos de la semana pasada en los 62,83 dólares.

- El par EURUSD no puede con la resistencia de los 1,1562, pero queda pegado a ellos.