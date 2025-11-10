Solaria: dos cierres diarios sobre 15,45 euros darían continuidad al actual escenario alcista

Desde el punto de vista técnico, dos cierres diarios consecutivos por encima de 15,45 euros consolidarían la continuidad de la tendencia alcista de Solaria.

El cierre progresivo de posiciones cortas y el interés renovado de los inversores han reducido la presión bajista, impulsando el valor tras sus sólidos resultados semestrales.

La compañía ha encadenado seis semanas consecutivas de avances, favorecida por revisiones al alza de precios objetivo de entidades como Bank of America, UBS y Barclays.

Solaria se encuentra en un escenario alcista tras superar la resistencia de los 15,45 euros por acción, con potencial para alcanzar los 16,33 euros.

La semana arranca con la noticia de que el Senado de EE. UU. da pasos hacia la aprobación de una ley destinada a poner fin al cierre más prolongado del Gobierno federal en la historia del país. Los mercados reaccionan con alivio y optimismo ante el avance político.

El Ibex 35 cerró el viernes con un retroceso del 1,34%, su mayor descenso desde mediados de septiembre, hasta los 15.900 puntos. Aun así, el selectivo español acumula una ganancia anual del 39%.

En la sesión de este lunes intentará recuperar y consolidar el nivel de los 16.000 puntos. Analizando los valores de su composición, destaca el comportamiento de las acciones de Solaria, que se sitúan entre las más alcistas y con avances importantes en los primeros compases.

Desde hace algunas sesiones, como punto positivo para el valor, se ha producido un interesante movimiento en el mayor ETF del mundo de la energía solar (TAN), que está comenzando a romper al alza la directriz bajista que se extendía desde máximos de 2021. Esto podría favorecer nuevos avances, y de hecho ya lo está haciendo en títulos como Solaria.

Las favorables perspectivas del sector solar y el cierre progresivo de posiciones cortas han sido una constante este año, en un intento por reducir la presión bajista, que aún ronda el 3%, un nivel superior al promedio del Ibex 35.

Las acciones de Solaria encadenan seis semanas consecutivas de avance, impulsadas por una revalorización sostenida tras las revisiones al alza de precios objetivo por parte de entidades como Bank of America, UBS y Barclays, que destacan la estrategia de la compañía centrada en proyectos innovadores de centros de datos y almacenamiento con baterías.

Este cierre de posiciones cortas en los títulos de Solaria, iniciado tras la última publicación de resultados, ha reducido significativamente la presión vendedora. Además, hay cierto optimismo ante la inminencia de sus próximos resultados trimestrales, previstos para el 17 de noviembre, después de haber duplicado beneficio en el primer semestre del año con un fuerte crecimiento del ebitda y de la facturación.

Evolución de las acciones de Solaria Eduardo Bolinches TradingView

Si analizamos el valor desde el punto de vista técnico, se observa un interés renovado por parte de los inversores en las acciones de la renovable desde finales de septiembre, dando continuidad a un repunte iniciado en abril que llevó al precio desde la zona de los 6 euros aproximadamente hasta cerca de los 14,30 euros durante el mes de agosto.

Tras una intensa fase de ajuste correctivo, breve pero profunda, iniciada a comienzos de octubre, Solaria comenzó una reestructuración técnica que eliminó en tan solo cinco sesiones todo el último tramo de caídas, que supuso más del 28% de su capitalización bursátil, alcanzando nuevamente la zona de los 14,30 euros con gran facilidad.

Después de esa remontada, los títulos de Solaria han seguido subiendo, aunque a un ritmo mucho más lento, enfrentándose a la resistencia de los 15,45 euros por acción durante las últimas semanas, tras un proceso de cierta lateralidad entre esa zona por arriba y los 14,40 euros por abajo.

Durante las últimas sesiones, Solaria ha estado luchando contra esos 15,45 euros, topándose con ellos y retrocediendo, e incluso superándolos en algún momento dentro de una zona donde alcistas y bajistas se han enfrentado con fuerza.

Finalmente, las compras comienzan a dominar en el valor, que ha abierto hoy con un interesante hueco al alza, situándose por encima de los 15,45 euros por acción y dejando un escenario de continuidad alcista que podría extenderse hasta la zona de los 16,33 euros, donde se encuentra su siguiente resistencia horizontal intermedia.

Por tanto, Solaria sigue mostrando una gran fortaleza desde el punto de vista técnico y podría continuar avanzando en el corto plazo. No obstante, será necesario exigirle dos cierres diarios consecutivos por encima de los 15,45 euros que nos permitiría introducir una orden de compra situando un primer objetivo situado en los 16,33 euros por acción.

Así pues, si finalmente se dan las condiciones para replicar esta estrategia, y con el fin de limitar el riesgo de la inversión, debería colocarse una orden de protección que pasaría por no perder la zona de los mínimos del pasado viernes, es decir, los 15,92 euros por acción, siempre hablando en base cierres.