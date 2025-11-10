Ibex 35, la bolsa en directo hoy | El Ibex 35 se coloca a las puertas de los 16.200 por la banca y la vuelta a la normalidad en EEUU

- El Ibex 35 ha vivido un lunes muy positivo, con nuevo máximo histórico, tras haber cerrado en los 16.182,5 puntos, lo que supone una subida del 1,77%.

- El selectivo español, muy próximo ya a los 16.200 enteros, acumula así una ganancia del 39,6% en lo que llevamos de ejercicio.

- El gran índice ibérico se ha visto impulsado por el tirón de bancos como BBVA (4,21%), Santander (3,67%) o Unicaja (3,64%).

- Por el contrario, la nota discordante en rojo la han dado valores como Telefónica (-1,70%), Naturgy (-1,62%) o Cellnex (-1,50%).

- En los parqués del Viejo Continente, la tónica ha sido bastante alcista. El selectivo EuroStoxx ha promediado una ganancia del 1,71%, con Milán disparándose un 2,32%. La bolsa que menos ha ganado ha sido Londres, con un 1,10%.

- En Wall Street, los parqués suben algo más de un 0,80% en promedio gracias al tirón del Nasdaq, que se revaloriza un 1,50%.

- El Senado estadounidense ha aprobado por 60 votos a favor y 40 en contra una propuesta republicana de ley que permitiría abrir el gobierno federal.

- No obstante, y aunque el acuerdo superó su primer obstáculo procedimental, aún requiere de una votación final de cierre del debate en el Senado y también deberá obtener la aprobación de la Cámara de Representantes.

- “Si finalmente el Senado aprueba el proyecto de ley para la reapertura del gobierno federal, es posible que en los próximos días se comiencen a publicar en EEUU algunas importantes estadísticas oficiales, entre ellas las de empleo e inflación, lo que aportaría mucha información a los inversores a la hora de adoptar sus decisiones”, subrayan los analistas de Link Securities.