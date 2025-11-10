Ibex 35, la bolsa en directo hoy | El Ibex 35 se coloca a las puertas de los 16.200 por la banca y la vuelta a la normalidad en EEUU
El selectivo debe mantener los 16.000 puntos al cierre de la sesión.
LAS CLAVES
- El Ibex 35 ha vivido un lunes muy positivo, con nuevo máximo histórico, tras haber cerrado en los 16.182,5 puntos, lo que supone una subida del 1,77%.
- El selectivo español, muy próximo ya a los 16.200 enteros, acumula así una ganancia del 39,6% en lo que llevamos de ejercicio.
- El gran índice ibérico se ha visto impulsado por el tirón de bancos como BBVA (4,21%), Santander (3,67%) o Unicaja (3,64%).
- Por el contrario, la nota discordante en rojo la han dado valores como Telefónica (-1,70%), Naturgy (-1,62%) o Cellnex (-1,50%).
- En los parqués del Viejo Continente, la tónica ha sido bastante alcista. El selectivo EuroStoxx ha promediado una ganancia del 1,71%, con Milán disparándose un 2,32%. La bolsa que menos ha ganado ha sido Londres, con un 1,10%.
- En Wall Street, los parqués suben algo más de un 0,80% en promedio gracias al tirón del Nasdaq, que se revaloriza un 1,50%.
- El Senado estadounidense ha aprobado por 60 votos a favor y 40 en contra una propuesta republicana de ley que permitiría abrir el gobierno federal.
- No obstante, y aunque el acuerdo superó su primer obstáculo procedimental, aún requiere de una votación final de cierre del debate en el Senado y también deberá obtener la aprobación de la Cámara de Representantes.
- “Si finalmente el Senado aprueba el proyecto de ley para la reapertura del gobierno federal, es posible que en los próximos días se comiencen a publicar en EEUU algunas importantes estadísticas oficiales, entre ellas las de empleo e inflación, lo que aportaría mucha información a los inversores a la hora de adoptar sus decisiones”, subrayan los analistas de Link Securities.
-
Así cierra el Ibex 35
Nuevos máximos históricos en base cierres, pero no en formato intradiario.
-
Inversis Luxemburgo asume la depositaría de los fondos de inversión de March AM
Inversis Luxemburgo, sucursal de Inversis operativa desde mayo de 2024, asume la depositaría de los fondos de inversión de March Asset Management, gestora del Grupo Banca March. Esta operación refuerza la relación estratégica entre March AM e Inversis, tras la culminación el año pasado del traspaso a Inversis España de 19 fondos de inversión, 10 fondos de pensiones, 10 sicavs y 3 EPSV.
Inversis finalizó el ejercicio pasado con un patrimonio de 19.905 millones de euros, dando servicio de depositaría a más de 70 gestoras, y ha superado por primera vez durante la primera mitad de este año los 21.700 millones de euros bajo depositaría, lo que supone un incremento del 9% respecto al cierre de 2024 y del 33% respecto al mismo periodo del ejercicio anterior.
-
Inveready invierte 5 millones de euros en Experience Group, la operadora de marcas como New Era, Vans, Clarks o Columbia
El fondo de inversión Inveready ha invertido 5 millones de euros en Experience Group, compañía española especializada en ofrecer servicios operativos integrales para marcas globales de moda y deporte de gran consumo.
Con una trayectoria consolidada en España, Experience Group se ha posicionado como partner estratégico de referencia para marcas internacionales como New Era, Vans, Clarks o Columbia, a las que acompaña en la optimización de sus operaciones, distribución y estrategias de venta en el mercado europeo.
-
Ibex 35, mejores y peores de la sesión
Jornada de avances destacados para el selectivo de la bolsa española, que continúa inmerso en la formación de una secuencia claramente alcista.
En la sesión de hoy ha recuperado el 100% de la vela bajista del pasado viernes y en estos instantes se sitúa a muy pocos puntos de los máximos históricos alcanzados el 29 de octubre en los 16.210,50 puntos.
El índice español cotiza, a escasos minutos del cierre, cerca de los máximos del día y con la mayoría de sus valores en positivo.
A falta de pocos minutos para el cierre de la seisón en Europa, el índice español gana un 1,84% en 16.176 puntos.
El podio de valores ganadores, a esta hora está compuesto por: BBVA (+4,04%), IAG (+3,82%) y Solaria (+3,39%).
Las mayores caídas son para: Naturgy (-1,39%), Telefónica (-1,32%) y Cellnex (-1,28%).
-
El Dow Jones se impulsa con Nvidia al frente de las subidas
-
Nuevo tirón alcista que acerca al Ibex 35 a los 16.200 puntos
El selectivo español marca un máximo intradía en los 16.194 puntos antes de replegarse ligeramente desde esa zona.
El movimiento confirma la fortaleza del tramo alcista y mantiene al índice en niveles cercanos a los máximos de la sesión, con el mercado mostrando aún una clara presión compradora.
-
El euro se toma un respiro tras tres sesiones de subidas
El euro se estabiliza frente al dólar después de tres jornadas consecutivas al alza, cotizando en 1,1550 dólares tras ceder un 0,10% en la sesión.
La moneda europea consolida niveles, aunque la tendencia bajista de fondo aún no se ha revertido. Solo la superación clara de los 1,1650 dólares confirmaría un cambio de sesgo más sólido en el corto plazo.
-
Johnson celebra el avance hacia el fin del cierre del Gobierno en EE. UU.
El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, afirmó que “la pesadilla finalmente llega a su fin” tras el voto del Senado que abre la puerta a la reapertura del Gobierno. Johnson pidió a los miembros de la Cámara regresar a Washington y expresó su deseo de celebrar cuanto antes una votación para aprobar el proyecto de ley que pondrá fin al cierre administrativo.
-
El Ibex 35 resiste la presión bajista y se mantiene sobre los 16.100 puntos
El selectivo español conserva la zona alta de la sesión pese a los intentos de los bajistas y cotiza con un alza del 1,60%, sumando 254 puntos hasta superar los 16.100.
La cota de los 16.150 puntos se perfila como nivel clave donde los alcistas muestran cierta debilidad, aunque el tono general del mercado sigue siendo claramente positivo.
-
Musalem (Fed) destaca la solidez de la economía estadounidense
El funcionario de la Reserva Federal, Musalem, señaló que la economía de EE. UU. muestra una notable resiliencia y que el mercado laboral se mantiene cerca del pleno empleo, aunque con signos de enfriamiento.
Añadió que la inflación se sitúa más cerca del 3% que del objetivo del 2% y que confía en los próximos datos oficiales para ajustar la visión del organismo sobre la evolución económica.
-
CaixaBank aumenta un 24% la financiación de viviendas con certificación energética A y B
CaixaBank ha alcanzado 1.185 millones de euros en financiación de viviendas de uso residencial con certificado de eficiencia energética A o B durante los nueve primeros meses de 2025, lo que supone un incremento del 24% respecto al mismo periodo del año anterior, cuando se formalizaron 4.089 operaciones por un importe total de 958 millones.
-
Naturgy y Venture Global firman un contrato de gas natural licuado a largo plazo
Naturgy y Venture Global han firmado un acuerdo de compraventa para la adquisición de un millón de toneladas anuales de gas natural licuado (GNL) procedente de la planta de CP2 LNG, ubicada en Luisiana (EEUU), durante un periodo de 20 años.
-
Así abre Wall Street
Importante hueco alcista para comenzar la semana en Wall Street.
-
El selectivo español espera la apertura americana en máximos de la sesión
El Ibex 35 supera los 16.150 puntos y consolida en la zona de máximos de la sesión a la espera de la apertura en Wall Street.
Solaria, BBVA y Laboratorios Rovi encabezan las subidas dentro de un índice que mantiene a la mayoría de sus valores en positivo, reflejando un tono claramente comprador en la recta final de la mañana.
-
Estas cotizadas presentan resultados mañana martes
Este es el listado de las cotizadas que presentarán resultados mañana martes:
-
UBS proyecta un S&P 500 en 7.500 puntos para 2026 impulsado por la tecnología
UBS anticipa que el S&P 500 alcance los 7.500 puntos el próximo año, apoyado en un crecimiento de beneficios del 14%, del cual casi la mitad procederá del sector tecnológico.
El banco espera que la debilidad económica inicial dé paso a una fase de expansión global más sólida hacia finales de 2026, con la tecnología como motor clave del mercado.
-
Resumen a media sesión
El Ibex 35 suma 250 puntos desde el cierre del viernes y consolida el impulso alcista, mientras el índice de volatilidad se mantiene por debajo de los 20 puntos.
El bono estadounidense a 10 años desciende un 0,28%, el euro avanza un 0,09% hasta los 1,1576 dólares y el bitcoin recupera los 206.200 dólares.
El oro sube un 2,54% y el petróleo también registra avances, reflejando optimismo en los mercados.
-
Rendimientos del Tesoro de EE.UU. suben ante avances para levantar el cierre de gobierno
Los rendimientos de la deuda de referencia a 10 años subieron cuatro puntos básicos, hasta el 4,14%, después de que el Senado votara 60-40 en un trámite de procedimiento para avanzar en un proyecto de ley que ponga fin al cierre.
-
Bitcoin y ethereum salen de su bache
Las dos mayores criptomonedas despuntan hoy en las subidas. Desde el cierre de la Administración de EEUU, bitcoin y ethereum se habían desinflado un 10% y un 17%, respectivamente.
-
El Ibex 35 frena su impulso
El Ibex 35 detiene momentáneamente su avance, aunque logra sostener los 16.100 puntos como nivel clave de referencia para la jornada.
La nueva onda alcista no proyecta al índice más allá de los 16.150 puntos, pero se observa la formación de una fase de consolidación que podría preparar futuros movimientos.