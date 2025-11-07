Royal Caribbean sigue mostrando solidez

Las claves nuevo Generado con IA Royal Caribbean ha sufrido una caída del 19% en bolsa en el último mes, a pesar de presentar buenos resultados financieros. El mercado reacciona negativamente debido a un rendimiento neto diario inferior a lo esperado y temores por una menor demanda turística en EE. UU. La compañía mejoró su previsión de beneficio por acción para 2024 y cuenta con reservas para 2026 a niveles superiores respecto a años anteriores. A pesar de la corrección reciente, se prevé un posible rebote en la cotización de Royal Caribbean apoyado en soportes técnicos y la fuerte demanda del sector.

El sector de cruceros vuelve a enfrentar presiones del mercado y los inversores están vendiendo las acciones del sector. Una de las perjudicadas es Royal Caribbean. Sin embargo, ¿es desproporcionada la caída del 19% en el último mes de Royal Caribbean?

Royal Caribbean presentó sus resultados financieros la semana pasada y a pesar de que en general las cifras fueron buenas, el mercado está castigando el valor.

Esto se debe a que el rendimiento neto diario se quedó ligeramente por debajo de las expectativas y en general están pesando los miedos de una menor demanda turística en Estados Unidos por el deterioro de la confianza del consumidor.

En cualquier caso, la realidad es que Royal Caribbean mejoró su rango de beneficio por acción para el año completo hasta los 15,58 dólares y 15,63 dólares, además de que las reservas de 2026 están a niveles más avanzados que las de 2025 por estas fechas del año anterior.

Por otro lado, el aumento de los ingresos proviene tanto de un aumento del precio de los tickets, gastos a bordo como del incremento de la capacidad.

En nuestra opinión, Royal Caribbean sigue siendo la mejor posicionada para beneficiarse del aumento de la demanda de cruceros y esto también se puede ver en la fidelidad general del sector.

Podemos estimar un beneficio por acción de 17 dólares en el año 2026, lo que aplicándole un múltiplo de 20 veces nos da un precio objetivo de 340 dólares por acción. Esto supone un potencial de más del 30% desde los precios actuales.

El precio de las acciones de Royal Caribbean está en una fuerte tendencia alcista a largo plazo. Sin embargo, se ha topado con una resistencia en los 356 dólares, chocando dos veces y sin éxito de ruptura.

Esto le ha llevado a una corrección de corto plazo en el que el precio ha caído por debajo de sus medias móviles.

Sin embargo, se encuentra en un soporte en el que pensamos que puede rebotar con fuerza debido a que aún no se ha producido el cruce de medias móviles y su ADX no se ha desplomado tras la corrección. El nivel de los 356 dólares es importante y pensamos que las acciones podrían rebotar hasta esa zona.

*** Javier Cabrera es analista de mercados.