Ibex 35, la bolsa en directo hoy | El Ibex 35 pierde los 16.000 puntos con IAG (-10%) al frente de las caídas

- El Ibex 35 cae un 1,21%, hasta los 15.924,43 puntos, tras la media sesión de este viernes.

- El selectivo acumula una caída semanal del 0,75%, tras tres semanas consecutivas al alza.

- IAG gana 2.703 millones de euros hasta septiembre, un 15,15% más. Sus acciones caen un 10,6%.

- Amadeus gana 1.088 millones hasta septiembre, un 10% más, y mantiene previsiones para 2025

- Las principales bolsas europeas caen entre un 0,5% y un 1,3%.

- En una sesión que presenta unas agendas macroeconómica y empresarial algo más livianas que días anteriores, la principal referencia de los inversores en Europa es Wall Street.

- “De cómo se comporte la bolsa estadounidense esta tarde dependerá en gran medida la tendencia que adopten los índices europeos al cierre de la semana”, subrayan los analistas de Link Securities.

- El comportamiento de Wall Street en la apertura es negativo. El Dow Jones cae un 0,51%; el S&P 500, un 0,78%, y el Nasdaq Composite, un 1,3%.

- El parqué neoyorquino cerró la jornada del jueves con caídas de entre el 0,8% y el 2%. El descenso se explica por el mal dato de despidos de octubre (153.000, el peor en más de dos décadas).

- “Datos como el de despidos de ayer cobran especial relevancia para calibrar la situación actual del mercado laboral, dado que, debido al cierre de Gobierno, hoy no se publicará el informe oficial de empleo de octubre en EEUU”, señalan los expertos de Renta 4.

- A pesar de ello, la probabilidad de que la Fed vuelva a recortar tipos en diciembre se mantiene sin cambios en torno al 65% ante los temores de varios de sus miembros a la evolución de la inflación.

- El oro pelea por reconquistar los 4.000 dólares tras demostrar que la zona en los entornos de los 3.925 dólares es zona clave en el corto plazo.

- El bitcoin, la criptomoneda más conocida y negociada del mercado, recupera los 100.000 dólares, pero no logra rebotar con fuerza.

- El barril de petróleo Brent se encuentra en la parte baja del actual rango de contratación de las dos últimas semanas con los 63,40 como soporte clave.

- El par EUR/USD reconquista los 1,15 e intenta evitar su viaje hacia el soporte de los 1,1420.