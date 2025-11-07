Ibex 35, la bolsa en directo hoy | El Ibex 35 pierde los 16.000 puntos con IAG (-10%) al frente de las caídas
El selectivo se aleja de los máximos históricos y pone en riesgo sumar su cuarta semana consecutiva al alza.
LAS CLAVES
- 17:44 Así cierra el Ibex 35
- 15:38 Así abre Wall Street
- 14:32 El empleo en Canadá sorprende al alza y reduce la tasa de paro al 6,9%
- 10:13 Analizamos el comportamiento de las acciones de IAG
- 09:06 Así abre el Ibex 35
- 09:01 Mi cartera de acciones para la sesión de hoy
- 08:32 Niveles operativos del Ibex 35
- 07:36 Claves para la sesión de hoy
- El Ibex 35 cae un 1,21%, hasta los 15.924,43 puntos, tras la media sesión de este viernes.
- El selectivo acumula una caída semanal del 0,75%, tras tres semanas consecutivas al alza.
- IAG gana 2.703 millones de euros hasta septiembre, un 15,15% más. Sus acciones caen un 10,6%.
- Amadeus gana 1.088 millones hasta septiembre, un 10% más, y mantiene previsiones para 2025
- Las principales bolsas europeas caen entre un 0,5% y un 1,3%.
- En una sesión que presenta unas agendas macroeconómica y empresarial algo más livianas que días anteriores, la principal referencia de los inversores en Europa es Wall Street.
- “De cómo se comporte la bolsa estadounidense esta tarde dependerá en gran medida la tendencia que adopten los índices europeos al cierre de la semana”, subrayan los analistas de Link Securities.
- El comportamiento de Wall Street en la apertura es negativo. El Dow Jones cae un 0,51%; el S&P 500, un 0,78%, y el Nasdaq Composite, un 1,3%.
- El parqué neoyorquino cerró la jornada del jueves con caídas de entre el 0,8% y el 2%. El descenso se explica por el mal dato de despidos de octubre (153.000, el peor en más de dos décadas).
- “Datos como el de despidos de ayer cobran especial relevancia para calibrar la situación actual del mercado laboral, dado que, debido al cierre de Gobierno, hoy no se publicará el informe oficial de empleo de octubre en EEUU”, señalan los expertos de Renta 4.
- A pesar de ello, la probabilidad de que la Fed vuelva a recortar tipos en diciembre se mantiene sin cambios en torno al 65% ante los temores de varios de sus miembros a la evolución de la inflación.
- El oro pelea por reconquistar los 4.000 dólares tras demostrar que la zona en los entornos de los 3.925 dólares es zona clave en el corto plazo.
- El bitcoin, la criptomoneda más conocida y negociada del mercado, recupera los 100.000 dólares, pero no logra rebotar con fuerza.
- El barril de petróleo Brent se encuentra en la parte baja del actual rango de contratación de las dos últimas semanas con los 63,40 como soporte clave.
- El par EUR/USD reconquista los 1,15 e intenta evitar su viaje hacia el soporte de los 1,1420.
-
Así cierra el Ibex 35
Caída de más de 200 puntos con los ojos puestos en Wall Street.
-
Ibex 35, mejores y peores de la sesión. Saldo semanal
Jornada de números rojos para el selectivo de la bolsa española, que puso fin a cuatro jornadas consecutivas de avances, donde la zona de los 16.200 puntos volvió a resistirse. El índice español se movió entre un máximo de 16.179 puntos y un mínimo de 15.884 puntos.
En la parte baja de la tabla destacó la caída de IAG, que supera el doble dígito en estos instantes.
A falta de pocos minutos para el cierre de la sesión en Europa, el índice español se deja un 1,19% en los 15.928 puntos. El saldo semanal es negativo con una caída que ronda el 0,50%.
El podio de ganadores está compuesto, a esta hora, por: ArcelorMittal (+2,07%), Indra (+1,29%) y Naturgy (+1,01%).
Las mayores caídas son para: IAG (-10,59%), Cellnex (-3,60%) y BBVA (-2,23%).
-
Wall Street se tiñe de rojo
El mercado estadounidense registra descensos generalizados: el S&P 500 retrocede más de un punto porcentual y el Dow Jones pierde un 0,40%.
La presión vendedora se centra especialmente en el sector tecnológico, que pierde un 1,67% a esta hora.
-
Los demócratas se preparan para frenar la propuesta republicana y aumentan la tensión en Wall Street
Según el Wall Street Journal, el partido demócrata bloqueará el nuevo plan republicano para poner fin al cierre del Gobierno. La incertidumbre política golpea al mercado estadounidense, donde los bajistas toman el control y presionan con fuerza al S&P 500.
-
Coca-Cola y Sherwin-Williams lideran las alzas en Wall Street mientras NVIDIA cae
En el sector industrial, Coca-Cola sube un 2,07% y Sherwin-Williams un 1,95%, mientras Chevron avanza un 1,45%. En el lado opuesto, NVIDIA retrocede un 3,61%, Caterpillar un 2,50% y Citigroup un 2,48%, presionando la parte baja de la tabla.
-
El rojo domina en Europa con el Ibex 35 a la cabeza de las caídas
Las bolsas europeas cotizan con descensos generalizados en una jornada de cautela. El Ibex 35 retrocede un 1,06% hasta los 15.948 puntos, el DAX cae un 0,89%, el FTSE 100 un 0,80%, el EuroStoxx 50 un 0,77% y el CAC 40 cede un 0,29%, reflejando la presión vendedora en los principales parqués.
-
La confianza del consumidor en EE. UU. cae más de lo previsto en noviembre
-
Las expectativas de inflación en EE. UU. repuntan en noviembre, según la Universidad de Michigan
Las previsiones a un año suben al 4,7%, frente al 4,6% anterior, mientras las expectativas a cinco años aumentan hasta el 3,6% desde el 3,9%.
Los datos reflejan una percepción de mayor presión inflacionaria a medio plazo, lo que podría influir en la política monetaria de la Reserva Federal.
-
El Ibex 35 modera las pérdidas tras rebotar desde los mínimos del día
El índice español logra reaccionar desde los 15.884 puntos y se sitúa en 15.961, reduciendo el descenso al 0,99%.
El repunte intradía muestra cierta entrada de compras, aunque la presión bajista sigue presente en el mercado.
-
Elderson (BCE) advierte de la persistente volatilidad pese a una menor presión bajista
El miembro del Banco Central Europeo señaló que aún existe “mucha volatilidad e incertidumbre” en los mercados, aunque reconoció que algunos riesgos a la baja se han mitigado.
Sus declaraciones reflejan una visión prudente sobre la evolución económica en la eurozona.
-
Así abre Wall Street
Nuevo hueco de apertura bajista con los ojos puestos en la media móvil de medio plazo del S&P 500.
KESPVID251107_1003744004509
-
Nuevo e interesante tuit de Donald Trump
Donald Trump manda un aviso a los Republicanos para que acaben con la obstrucción parlamentaria y recuperen el sueño americano. Si no lo hacen, los demócratas lo harán, ¡y jamás volverán a ocupar un cargo público!
-
El Ibex 35 se mantiene en mínimos a la espera de la apertura americana
El selectivo español cotiza con un descenso del 1,15% hasta los 15.935 puntos, claramente por debajo de los 16.000, nivel clave de la jornada.
La falta de apoyo comprador mantiene la presión bajista, con la mayoría de los valores en terreno negativo antes de la apertura estadounidense.
-
Así ha reaccionado el dólar canadiense frente al yen japonés al dato
El dato de empleo al alza en Canadá ha provocado este movimiento en el dólar canadiense frente al yen japonés.
-
Soltec reestructura su deuda energética y reduce su pasivo
La compañía ha firmado un plan de reestructuración con Pino Investments para su filial Soltec Cap, que incluye la condonación y capitalización de créditos intragrupo.
La deuda vinculada a la división de energía, que alcanzaba 92,8 millones en junio, se ha reducido a 78,7 millones, marcando un nuevo avance en la reorganización financiera del grupo.
-
EEUU rebajará los precios de los medicamentos para perder peso a la venta en un nuevo portal web de Trump
El histórico acuerdo firmado por la Casa Blanca con Novo Nordisk y Eli Lilly reducirá los costes de al menos 1.000 dólares a unos 350 dólares.
-
Técnicas Reunidas dispara un 63% su beneficio neto hasta septiembre y eleva sus ventas un 43%
Técnicas Reunidas obtuvo un beneficio neto atribuido de 106,9 millones de euros en los nueve primeros meses del año, cifra un 63% superior a la del mismo periodo de 2024, según ha informado este viernes la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
El beneficio neto después de operaciones continuadas se situó en 108,1 millones de euros, un 66% por encima del obtenido en los nueve primeros meses de 2024.
Las ventas del grupo alcanzaron los 4.596,4 millones de euros entre enero y septiembre, lo que supone un aumento del 43% con respecto a los nueve primeros meses de 2024. Sólo en el tercer trimestre, las ventas de Técnicas Reunidas ascendieron a 1.852,3 millones de euros, un 29% más que las registradas en el trimestre previo.
La compañía ha explicado que este aumento trimestral de las ventas se debe a las compensaciones de los programas de aceleración aprobados por los clientes en varios proyectos.
-
El empleo en Canadá sorprende al alza y reduce la tasa de paro al 6,9%
La economía canadiense creó 66.600 puestos de trabajo en octubre, muy por encima de los 5.000 previstos. La tasa de desempleo bajó al 6,9%, frente al 7,1% esperado, lo que refleja un mercado laboral más sólido pese al contexto de desaceleración económica.
-
La Casa Blanca advierte de un mayor impacto económico por el cierre del Gobierno en EE. UU.
El asesor principal Kevin Hassett reconoció que el parón afectará más de lo previsto a la economía, especialmente a los sectores de viajes y ocio.
También alertó de posibles daños a largo plazo en la eficiencia del Gobierno, según declaraciones a Fox Business.
-
Faltan catalizadores que puedan impulsar al Ibex 35. IAG (-9,33%)
El índice español lucha a media sesión por superar los 16.000 puntos, aunque la falta de impulso limita el avance.
Solaria lidera las alzas con un 4,01%, seguida de ArcelorMittal (+1,77%) y Amadeus (+1,50%), mientras IAG se desploma un 9,38% hasta los 4,27 euros tras unas cuentas que no convencen al mercado.