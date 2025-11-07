IAG: su gráfico se debilita tras perder la directriz alcista y tantear el soporte en 4,30 euros

Técnicamente, solo la recuperación de los 4,68 euros devolvería confianza en la tendencia alcista, mientras que cierres bajo 4,30 euros aumentarían el riesgo de mayores caídas.

EE. UU. enfrenta el cierre de Gobierno más prolongado de su historia, mientras persisten las dudas sobre la inversión en grandes tecnológicas, generando un clima de incertidumbre en los mercados estadounidenses. Además, los últimos informes de consultoras sobre empleo añaden más preocupación entre los inversores.

El Ibex 35 terminó la jornada de ayer con un leve avance del 0,12%, hasta los 16.118 puntos, acercándose a los máximos históricos de cierre registrados la semana pasada en 16.150 puntos. Entre lunes y jueves, el índice español acumula una subida del 0,53%. Dentro de su composición destaca la caída acusada de las acciones de IAG tras la presentación de sus resultados.

La matriz de Iberia y British Airways obtuvo un beneficio de 2.703 millones de euros hasta septiembre, un 15,5% más que el año anterior, impulsada por la fortaleza de sus operaciones en Latinoamérica y Asia frente a la debilidad en Norteamérica. Los ingresos del grupo crecieron un 4,9%.

El hólding hispanobritánico redujo su deuda neta en más de 1.500 millones, hasta situarla en 6.009 millones, apenas 0,8 veces su ebitda, por debajo del objetivo fijado. Con esta posición financiera, IAG anticipa “otro año de fuertes retornos”, e incluye un dividendo a cuenta de 220 millones y la posibilidad de un pago complementario que se anunciará en febrero.

Sin embargo, el mercado esperaba algo más, pues el consenso estimaba unas ganancias de 9.500 millones, muy por encima de los 2.703 millones obtenidos, y un BPA de 0,30 euros. Los ingresos unitarios de las aerolíneas del grupo se redujeron y los inversores penalizan sus acciones.

Desde un punto de vista técnico, los títulos de IAG iniciaron un repunte sostenido a principios de abril desde la zona de los 2,42 euros, formando varias ondas alcistas que llevaron su cotización de forma constante —con huecos alcistas como el de junio, en 3,55 euros— hasta alcanzar niveles cercanos a los 4,90 euros durante la semana pasada.

Esta evolución positiva se ha apoyado en su directriz alcista o zona de soporte creciente, junto al comportamiento de sus medias móviles de 50, 100 y 200 periodos, que reflejan una tendencia sostenida en distintos plazos. No obstante, entre agosto y octubre el valor se movió de forma lateral, resolviendo finalmente al alza ese periodo de consolidación.

Evolución de las acciones de IAG Eduardo Bolinches TradingView

Esa fortaleza, sin embargo, se ha visto truncada en las últimas jornadas, tras la consecución de la zona de los 4,89 euros por acción, que dio paso a un fuerte movimiento correctivo iniciado incluso antes de la publicación de resultados donde en la sesión de ayer perforó a la baja el soporte de los 4,79 euros por acción.

En la sesión de hoy, el valor ha abierto con un importante hueco a la baja, perdiendo la directriz alcista que pasaba por los 4,65 euros y también el soporte horizontal de los 4,57 euros por acción.

En términos técnicos, se observa ahora una zona de control y soporte horizontal en los 4,31 euros, correspondiente al primer nivel de retroceso proporcional de Fibonacci de todo el tramo alcista iniciado en abril (23,60%).

A tenor de la vela diaria que se está formando y del intento de recuperación desde los mínimos de la sesión, es probable que IAG trate de cerrar parcialmente el hueco bajista e intente buscar la zona de los 4,60 euros por acción, su primer objetivo a corto plazo, tras reaccionar desde el soporte de 4,30 euros.

Pese a ello, el gráfico de IAG ha quedado seriamente dañado y ofrece dos referencias clave: si se mantiene en cartera, conviene mantener pero no permitir cierres por debajo de 4,30 euros, ya que esto aumentaría las probabilidades de una corrección más profunda.

Por el contrario, solo la recuperación de la zona de los 4,68 euros —su directriz alcista— devolvería confianza en una posible continuidad de la tendencia positiva.

Si nuestro pulmón financiero lo permite, y teniendo en cuenta el elevado riesgo de corrección, podría contemplarse una entrada parcial —de como mucho un tercio de la exposición habitual— en caso de superar los 4,50 euros en cierres, con un objetivo en 4,65 euros y una orden de protección bajo los 4,40 euros por título.