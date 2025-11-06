¿Los mercados han tocado el techo?

Parece que el impulso que venía sosteniendo a los mercados se está agotando.

Empezando por la Fed, aunque Jerome Powell no descartó un recorte de tasas de 25 puntos básicos en la próxima reunión, el tono de su discurso se endureció hacia "dentro del comité (del FOMC) hay opiniones muy divididas sobre qué hacer en diciembre y que no hay nada decidido respecto a los próximos pasos".

Y no se trata solo de los riesgos inflacionarios, alimentados por las guerras comerciales que siguen sin resolverse. El panorama se complica por la falta de datos económicos oficiales sobre la inflación y el empleo, consecuencia del shutdown en EEUU, que, por cierto, ya es el más largo en la historia del país.

Ahora bien, aunque el escenario base sigue siendo un tercer recorte de tasas antes de fin de año, existe el riesgo de que en 2026 la Fed recorte menos de lo que el mercado está anticipando.

De ahí la reciente fortaleza del dólar y la resistencia de los rendimientos de los bonos del Tesoro a largo plazo a la caída.

OpenAI, Nvidia y otras siguen firmando alianzas, pero empieza a oler a exceso

En el frente comercial, el «progreso» con China tras la reunión entre Trump y Xi fue poco más que cosmético. Los países simplemente acordaron revertir algunas de las medidas más recientes: el aumento de los aranceles por parte de EEUU y las restricciones a las exportaciones de tierras raras en el caso de China.

En cuanto a las esperanzas de que el Tribunal Supremo anule los aranceles si finalmente los considera ilegales, el equipo del presidente de EEUU aún tendría varias alternativas para mantenerlos.

Dicho esto, hasta que no se firmen acuerdos reales, este tema seguirá presionando a la Fed y, por extensión, a los mercados.

¿Y el boom de la inteligencia artificial?

Por ahora sigue vivo, eso sí. OpenAI, Nvidia y otras siguen firmando alianzas, pero empieza a oler a exceso. Grandes bancos de inversión como Goldman Sachs y Morgan Stanley ya advierten que las valoraciones tecnológicas están infladas y una corrección podría estar a la vuelta de la esquina.

En cuanto a los resultados corporativos, la foto general no es mala: de las empresas del S&P 500 que ya han reportado (alrededor del 64%), el 83% superó las expectativas de ganancias por acción y el 79% las de ingresos. Sin embargo, preocupa que compañías como Chipotle hablen de un deterioro en la confianza del consumidor.

¿Se avecina una caída?

Mucho se habla de la apuesta bajista contra Palantir y Nvidia del célebre inversor de The Big Short, Michael Burry, como una señal de alerta.

Pero no sería la primera vez que Burry se equivoca. Mucho dependerá del informe de Nvidia, que se publicará el 19 de noviembre: si decepciona, el ánimo podría agriarse.

***Igor Kuchma es analista de Trading View.