Dónde invertir en bolsa hoy: valores para aprovechar nuevos máximos históricos

Análisis de las mejores opciones de inversión para la sesión de este jueves.

Las claves nuevo Generado con IA El selectivo español consolida niveles por encima de los 16.000 puntos y se aproxima a los 16.100, destacando su fortaleza en el inicio de noviembre. En el mercado estadounidense, los principales índices reaccionan al alza tras caídas previas, minimizando las pérdidas semanales. Valores destacados para invertir actualmente incluyen Acciona, Indra, Endesa y Repsol, todos ellos en momentos técnicos relevantes y con nuevos máximos recientes.

El selectivo español logra consolidar por encima de los 16.000 puntos y se queda a las puertas de los 16.100 a falta de dos sesiones para cerrar la primera semana de noviembre.

Por otro lado, en el mercado de valores estadounidense vimos como los índices reaccionaban al alza ante las caídas de la sesión previa minimizando de esa manera el saldo negativo de la semana.

En cualquier caso, pase lo que pase, siempre tenemos un conjunto de valores que lo están haciendo formidablemente bien y varios de ellos son dignos de estar en mi panel de control. Se encuentran en un momento técnico muy importante, además de tener a muchos inversores atentos a ellos. Por lo tanto, ¿dónde invertir?

¿En qué deberías invertir según tu edad?:



1) Acciona: El valor logra romper la lateralización en la que se encontraba, lo que demuestra fortaleza respecto a la compra realizada en 170,60 euros y ahora movemos la orden de protección hasta los 194,5 euros en base cierres.

2) Indra: El valor marca nuevos máximos y entramos en él al cerrar por encima de los 42 euros y colocamos una orden de protección ante la pérdida de los 48,10 euros en base a cierres.

3) Endesa: El valor marca nuevos máximos y entramos en él al confirmar dos cierres consecutivos por encima de los 29,11 euros, colocando una orden de protección en los 30,99 euros en base cierres.

4) Repsol: El valor ha marcado nuevos máximos históricos y al hacerse con los 15,90 euros hemos entrado en él, colocando una orden de protección ante la pérdida de los 15,64 euros en base cierres.