Rally alcista de Repsol, que alcanza máximos anuales

Repsol sufrió una corrección en bolsa tras presentar la semana pasada sus resultados del tercer trimestre. Este retroceso no empaña su buen 2025, en el que logra una revalorización del 33,5% en bolsa.

La compañía ha reportado un beneficio neto de 1.177 millones de euros hasta septiembre de 2025, lo que supone una caída interanual del 34,3% marcada por menores precios del petróleo y ajustes de inventario.

El compendio de cifras del tercer trimestre realza la resiliencia estratégica de Repsol en un contexto de caída en los precios del petróleo. Las mejoras en márgenes de refino, el crecimiento en negocios de cliente y el progreso en renovables reflejan el avance en diversificación y transición energética, claves en su hoja de ruta.

El grupo mantiene fortaleza operativa y financiera, pero seguirá presionado por factores exógenos como la sobreoferta global de crudo y la volatilidad geopolítica. Los próximos meses serán críticos para consolidar los avances renovables y monetizar nuevas inversiones industriales.

Repsol avanza en su cartera de activos globales mediante la integración con Neo Energy en Reino Unido y la expansión en Estados Unidos y Brasil. Entre sus proyectos clave aparecen la próxima apertura de planta de combustibles renovables en Puertollano (2026) y la Ecoplanta Tarragona de metanol renovable en 2029.

¿Tiene sustento esta subida en el precio de la acción?

El ascenso en bolsa de Repsol durante 2025, especialmente el potente rally alcista de los 2 últimos meses, responde tanto a factores internos (mejora operativa, recompra de acciones y dividendo) como externos (márgenes de refino y sentimiento alcista de los inversores).

El margen de refino se ha fortalecido en el tercer trimestre, permitiendo aprovechar los mayores precios del gas. En paralelo, Repsol ha acertado con su contundente emisión de bonos en EEUU, de hasta 2.500 millones de dólares, que tuvo gran aceptación entre inversores internacionales y le permitió diversificar su financiación, mejorando la liquidez de la marca.

Dividendo bruto

A fecha de cierre del tercer trimestre, la liquidez total del grupo supera los 10.200 millones de euros, cubriendo casi cuatro veces la deuda bruta a corto plazo y dotando a la petrolera de gran flexibilidad financiera.

La compañía anunció que el dividendo bruto en 2026 superará el euro por acción, tras mejorar este año un 8,3%, además de mantener la política de recompra de acciones y reducción de capital aprobada en verano.

A nivel técnico, desde los mínimos de abril en los 9,5 euros por acción, el valor ha dibujado mínimos y máximos ascendentes, con rotura de resistencias clave (11,5 euros, 13 euros y zona de 15 euros). El rebote ha estado impulsado, entre otros factores, por las nuevas sanciones de la UE y de EEUU sobre el petróleo ruso, limitando la oferta mundial.

Por otro lado, la reducción sistemática de exposición a Venezuela y la nueva expansión en solares y proyectos estratégicos en EEUU han ayudado a mitigar riesgos geopolíticos y aportar visibilidad a futuro, haciendo el valor más atractivo para inversores internacionales.

Repsol

El ciclo alcista se ha reforzado mediante la recompra de acciones y un menor free float, política que mejora el retorno para el accionista, lo que le ha valido mejoras de recomendación sobre su precio por título.

La media móvil exponencial de 100 días en Repsol se sitúa notablemente por debajo de la cotización actual, mientras que el RSI roza los 70 puntos, en zona de notable sobrecompra.