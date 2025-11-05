Ibex 35, la bolsa en directo hoy | El Ibex 35 reacciona a última hora y vuelve a salvar los 16.000

- El Ibex 35 ha vuelto a salvar los 16.000 puntos por los pelos. El selectivo español ha cerrado la sesión del miércoles en casi 16.100 enteros pese a que en algún momento de la jornada incluso ha descendido por debajo de los 15.900 puntos arrastrado por Telefónica y Grifols.

- Así, el gran índice ibérico ha culminado en los 16.098 puntos tras revalorizarse un 0,39%.

- Telefónica ahonda su caída en bolsa tras desplomarse más de un 13% en la sesión de ayer después de la presentación de su nuevo plan estratégico y la confirmación del recorte del dividendo. En concreto, las acciones de la operadora han descendido este miércoles un 2,76%.

- Grifols, que ayer presentó resultados (beneficios de 304 millones de euros hasta septiembre, un 245% más), también ha retrocedido un 3,24%. Los inversores esperaban una generación de caja más consistente en el tiempo y de un mayor esfuerzo en la reducción de deuda, que apenas ha retrocedido frente a lo esperado. Ambos valores están lastrando al Ibex.

- Otras compañías perjudicadas hoy han sido Indra (-2,83%), inmersa en quejas de accionistas minoritarios ante la CNMV por si existe conflicto de intereses en la compra de Escribano; Fluidra (-2,56%) y Laboratorios Rovi (-2,12%).

- El tono positivo lo han conservado acciones como BBVA (2,44%), Amadeus (1,97%) o Bankinter (1,90%).

- Las principales bolsas europeas también han logrado darse la vuelta en la foto finish tras cotizar todo el día en rojo. El selectivo EuroStoxx 50 ha ganado un 0,20%, y ha liderado los avances Londres con un 0,59%.