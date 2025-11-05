Ibex 35, la bolsa en directo hoy | El Ibex 35 reacciona a última hora y vuelve a salvar los 16.000
Un último empujón ha servido para contrarrestar el freno de Telefónica y Grifols.
- 17:42 Así cierra el Ibex 35
- 16:30 Existencias de crudo en EE. UU. sorprenden al alza
- 16:00 EE. UU. sorprende al alza y los servicios se aceleran más de lo previsto
- 15:46 Actividad en EE. UU. se enfría ligeramente pero se mantiene con fuerza expansiva
- 15:36 Así abre Wall Street
- 14:15 Creación de empleo en EE. UU. se enfría más de lo previsto
- 10:02 Analizamos el comportamiento de las acciones de Grifols
- 09:05 Así abre el Ibex 35
- 08:56 Mi cartera de acciones para la sesión de hoy
- 08:29 Niveles operativos de los valores del Ibex 35
- 07:40 Claves para la sesión de hoy
- El Ibex 35 ha vuelto a salvar los 16.000 puntos por los pelos. El selectivo español ha cerrado la sesión del miércoles en casi 16.100 enteros pese a que en algún momento de la jornada incluso ha descendido por debajo de los 15.900 puntos arrastrado por Telefónica y Grifols.
- Así, el gran índice ibérico ha culminado en los 16.098 puntos tras revalorizarse un 0,39%.
- Telefónica ahonda su caída en bolsa tras desplomarse más de un 13% en la sesión de ayer después de la presentación de su nuevo plan estratégico y la confirmación del recorte del dividendo. En concreto, las acciones de la operadora han descendido este miércoles un 2,76%.
- Grifols, que ayer presentó resultados (beneficios de 304 millones de euros hasta septiembre, un 245% más), también ha retrocedido un 3,24%. Los inversores esperaban una generación de caja más consistente en el tiempo y de un mayor esfuerzo en la reducción de deuda, que apenas ha retrocedido frente a lo esperado. Ambos valores están lastrando al Ibex.
- Otras compañías perjudicadas hoy han sido Indra (-2,83%), inmersa en quejas de accionistas minoritarios ante la CNMV por si existe conflicto de intereses en la compra de Escribano; Fluidra (-2,56%) y Laboratorios Rovi (-2,12%).
- El tono positivo lo han conservado acciones como BBVA (2,44%), Amadeus (1,97%) o Bankinter (1,90%).
- Las principales bolsas europeas también han logrado darse la vuelta en la foto finish tras cotizar todo el día en rojo. El selectivo EuroStoxx 50 ha ganado un 0,20%, y ha liderado los avances Londres con un 0,59%.
Así cierra el Ibex 35
Interesante reacción alcista que casi se hace con los 16.100 puntos.
Ibex 35, mejores y peores de la sesión
Sesión de menos a más para el Ibex 35, que abrió corrigiendo hasta la zona de los 15.872 puntos, mínimos intradía desde donde los alcistas reaccionaron marcando mínimos crecientes hasta recuperar los 15.950 y superar nuevamente los 16.000 puntos.
El índice llegó a marcar máximos en los 16.085 puntos, mostrando una recuperación sólida tras las ventas iniciales. La atención estuvo en las cuentas de Grifols, que no gustaron, y en la caída de Telefónica, entre los valores más débiles de la jornada.
A falta de pocos minutos para el cierre de la sesión en Europa, el índice español permanece en zona de máximos del día con una subida del 0,26% en los 16.065 puntos.
El podio de ganadores está compuesto por: Amadeus (+1,94%), Solaria (+1,79%) y Bankinter (+1,78%).
Las mayores caídas son para: Grifols (-3,99%), Laboratorios Rovi (-2,46%) e Indra (-2,33%).
El euro rompe los 1,15 dólares en su peor racha desde verano
El euro prolonga su deterioro y suma seis jornadas consecutivas de descensos, perforando los 1,15 dólares y retrocediendo a niveles no vistos desde agosto.
A esta hora cae 0,07% hasta los 1,1477 dólares, reflejando presión sostenida del billete verde y fragilidad del euro en un entorno de divergencia monetaria.
El selectivo español permanece instalado en zona de máximos intradía
El Ibex 35 se mantiene en zona de máximos intradía, avanzando 53 puntos frente al cierre previo y situándose en los 16.077 puntos, con mayoría de valores en positivo y un tono claramente constructivo en la recta final de sesión.
Mantener el nivel psicológico de 16.000 al cierre será clave para preservar el sesgo alcista; si lo consigue, el selectivo español podría volver a atacar los máximos históricos de la semana.
Existencias de crudo en EE. UU. sorprenden al alza
Los inventarios de petróleo crudo de la AIE aumentaron en 5,202 millones de barriles, frente a la previsión de un descenso de 2,500 millones y tras la caída previa de 6,858 millones, lo que supone un giro notable en la tendencia semanal del mercado energético.
En Cushing, las reservas subieron 0,300 millones, aunque el incremento real fue mayor, con un avance de 1,334 millones.
Giro alcista del Ibex 35 que ya cotiza en positivo
El Ibex 35 remonta posiciones y avanza 0,14%, encadenando un impulso desde los mínimos intradía y superando de nuevo los 16.055 puntos, con la mayoría de valores del índice en terreno positivo.
La presión vendedora pierde intensidad y el tono comprador gana margen en un movimiento técnico de continuidad, aunque el mercado continúa sensible a referencias macro y al comportamiento de Wall Street, lo que puede marcar la solidez del rebote en próximas horas.
Presiones de precios resurgen en los servicios de EE. UU.
El índice ISM de precios en servicios repunta hasta 70,0 puntos, por encima de los 68,0 esperados y del 69,4 previo, mostrando una aceleración clara en los costes del sector no manufacturero.
La lectura confirma que las tensiones inflacionarias persisten en la parte más amplia de la economía, incluso con señales mixtas en empleo y actividad.
Empleo en servicios de EE. UU. sigue en contracción pese al repunte económico
El índice ISM de empleo no manufacturero se sitúa en 48,2 puntos, por debajo del umbral de expansión pero ligeramente por encima de los 47,6 previstos y los 47,2 anteriores.
Aunque mejora, el dato confirma que el mercado laboral en servicios sigue debilitándose incluso con la actividad en expansión, sugiriendo cautela empresarial en contrataciones.
EE. UU. sorprende al alza y los servicios se aceleran más de lo previsto
El PMI no manufacturero del ISM sube hasta 52,4 puntos, claramente por encima de los 50,7 esperados y del 50 anterior, reforzando la expansión del sector servicios en octubre.
El dato apunta a una economía estadounidense todavía resistente, con demanda firme y un ritmo de actividad que desafía la moderación reciente vista en otros indicadores.
Actividad en EE. UU. se enfría ligeramente pero se mantiene con fuerza expansiva
El PMI compuesto de S&P Global se sitúa en 54,6 frente a los 54,8 esperados, mientras el índice de servicios marca 54,8 puntos por debajo del 55,2 previsto, aunque ambos continúan claramente en zona de expansión.
La moderación es leve y sugiere un ritmo económico aún sólido, con el sector servicios sosteniendo la dinámica.
El mercado interpreta el dato como una señal de resistencia de la economía estadounidense, aunque con cierta desaceleración que podría aliviar presiones monetarias si la tendencia se prolonga.
El Ibex 35 retoma los 16.000 puntos y se engancha al impulso de Wall Street
El Ibex 35 vuelve sobre los 16.000 puntos apoyado en el tono alcista de los índices estadounidenses y consolida una recuperación sólida en la recta final de la sesión.
Amadeus lidera las subidas con 2,20%, seguida de Cellnex con 1,42% y Ferrovial con 1,41%, marcando el ritmo comprador.
En la parte baja, Grifols y Laboratorios Rovi ceden 3,86% y 3,22%, aún bajo fuerte presión vendedora.
Así abre Wall Street
Apertura muy plana a la espera de nuevos alicientes para recupararse de las recientes correcciones.
-
Tensión nuclear se eleva: Moscú amenaza con reactivar pruebas y mira a Washington
El ministro de Defensa ruso afirma que es “necesario comenzar inmediatamente los preparativos para pruebas nucleares”, poniendo en cuestión la moratoria vigente y acusando a EE. UU. de reforzar su arsenal y poner en riesgo la seguridad estratégica global.
En paralelo, Putin calificó como “un asunto serio” las declaraciones de Trump sobre posibles ensayos, señal de que el Kremlin toma la retórica estadounidense como justificación para elevar su preparación nuclear.
El tono endurece el pulso geopolítico y añade presión a un equilibrio estratégico que vuelve a tensarse peligrosamente.
El selectivo español espera la apertura americana en máximos intradía
Situado en plena zona de máximos de la sesión, el Ibex 35 espera la apertura americana, tanteando la zona de los 15.980 puntos como referencia clave intradía. A pesar de que continúa en rojo, el repunte desde los mínimos de la jornada ha sido significativo y se mantiene estable.
El índice español cotiza con una caída del 0,30% en los 15.975 puntos.
Trump reivindica su sintonía con Xi y marca estrategia interna ante senadores republicanos
Wall Street apunta a una apertura plana pese al tímido giro al alza en los futuros
Los futuros estadounidenses anticipan una sesión sin grandes movimientos, aunque todos han girado levemente al terreno positivo. El Nasdaq 100 y el S&P 500 avanzan un 0,02% y un 0,03% respectivamente, mientras el Dow Jones suma un 0,15%.
La falta de dirección clara refleja cautela antes del arranque oficial y un mercado que digiere referencias macro recientes.
Creación de empleo en EE. UU. se enfría más de lo previsto
Bank of America sube el precio objetivo de Mapfre y rebaja el de Línea Directa
En detalle, sobre Mapfre, han aumentado el precio objetivo un 12%, hasta los 3,8 euros, y han reiterado su recomendación de infraponderar.
Respecto a Línea Directa, sitúan su recomendación en neutral y recortan el precio objetivo un 7%, hasta los 1,25 euros.
El Ibex 35 pisa el acelerador y desafía máximos intradía
El Ibex 35 consolida el giro alcista y supera los 15.950 puntos, recuperando tracción tras el amago bajista inicial y acercándose de nuevo a sus niveles más altos de la sesión.
La respuesta compradora desde mínimos se afianza y gana intensidad, con operadores defendiendo zonas clave en busca de una recuperación.
Así viene Wall Street en preapertura
Estos son los valores más activos del Nasdaq 100 antes de la apertura del mercado:
Nvidia: -0,70% en 197,30 dólares.
Tesla: +1,25% en 449,77 dólares.
AMD: -3,52% en 241,32 dólares.
Palantir: -1,91% en 187,10 dólares.
Meta Platforms: +0,35% en 629,51 dólares.
Micron: +1,71% en 221,88 dólares.
Strategy: +2,55% en 253,28 dólares.
Amazon.com: -0,28% en 248,62 dólares.
Apple: -0,05% en 269,90 dólares.
Microsoft: -0,11% en 513,75 dólares.