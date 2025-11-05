Grifols intensifica la corrección y presiona niveles técnicos que son críticos en los 10,40 euros

El soporte técnico clave para Grifols se sitúa en los 10,40 euros por acción; una caída por debajo de este nivel podría intensificar las pérdidas.

Las acciones de Grifols acumulan una subida cercana al 18% en el año, pero han retrocedido un 18% desde su máximo anual de 13,70 euros.

El beneficio neto entre enero y septiembre asciende a 304 millones de euros, un 245% más respecto al mismo periodo del año anterior.

Grifols registra ingresos de 1.865 millones de euros en el tercer trimestre, un aumento interanual del 9,1%, impulsados por el negocio de Biopharma.

Los inversores rebajan las expectativas de un recorte de tipos en EE. UU. en diciembre mientras crecen las alertas sobre un posible sobrecalentamiento en el negocio de la IA. Tras los descensos registrados anoche en Wall Street y en las bolsas asiáticas, las plazas europeas intentan asimilar el nuevo contexto.

El Ibex 35 cerró la sesión anterior prácticamente plano, con un retroceso simbólico del 0,004%, conservando así la cota de los 16.000 puntos. En el acumulado del año, el selectivo avanza un 38,3%. Al revisar los valores de su composición, destaca la caída que están protagonizando las acciones de Grifols.

Ayer martes, al cierre, la compañía de hemoderivados presentó sus resultados correspondientes al tercer trimestre del ejercicio. Grifols registró ingresos de 1.865 millones de euros en ese periodo, cifra que refleja un aumento interanual del 9,1% a tipo de cambio constante, impulsados por el negocio de Biopharma.

Durante los nueve primeros meses del ejercicio, la compañía ingresó 5.542 millones de euros, un avance del 7,7% respecto al mismo período del año anterior. El beneficio neto ascendió a 127 millones de euros en el tercer trimestre y alcanzó 304 millones entre enero y septiembre, lo que implica un repunte del 245%.

El ebitda ajustado sumó 482 millones de euros en el tercer trimestre, un incremento del 8,8% y un margen del 25,8%. Con ello, el ebitda ajustado acumulado hasta septiembre llegó a 1.358 millones, un crecimiento del 11,2% y un margen del 24,5%.

Aunque los inversores esperaban unas cuentas algo más positivas, desde el inicio del ejercicio las acciones acumulan una subida cercana al 18%, si bien retroceden alrededor de un 18% desde el máximo anual de 13,70 euros marcado a finales de julio. La farmacéutica catalana cuenta con una capitalización de más de 6.800 millones de euros.

Al analizar su gráfico técnico se aprecia un importante repunte del precio de los títulos de Grifols que comenzó en los mínimos del pasado mes de abril, en la zona de los 7,25 euros por acción, dando paso a una pauta de mínimos y máximos crecientes. Durante mayo, el precio se situó por encima de sus tres medias móviles más representativas, de corto, medio y largo plazo, mostrando señales claras de fortaleza.

Evolución de las acciones de Grifols Eduardo Bolinches TradingView

En esta escalada de precios, Grifols alcanzó a finales de julio unos máximos anuales en la zona de los 13,54 euros por acción. En ese punto los alcistas frenaron las compras, los bajistas tomaron el control y comenzó un goteo a la baja que derivó en una fase de ajuste intensa y prolongada en el tiempo.

Este ajuste correctivo continúa vigente y, para detectar los niveles técnicos clave donde podría finalizar, trazaremos el correspondiente retroceso proporcional de Fibonacci a todo el tramo alcista previo. Este análisis revela un soporte relevante muy cercano a los mínimos de la sesión de hoy.

Así, el 50% de este retroceso proporcional coincide, de forma tangencial, con la media móvil de 200 periodos en la zona de los 10,39 euros por acción, un soporte que debería generar algún tipo de reacción alcista en forma de rebote técnico. De no producirse rápidamente, las caídas podrían extenderse hasta el 61,8% del movimiento previo, situado en los 9,64 euros.

Si se espera una reacción técnica, esta debería producirse alrededor de los 10,40 euros por acción, zona que permitiría plantear una orden de compra por un tercio del capital previsto para este activo. Para confirmar dicha entrada, Grifols debería recuperar al menos los 10,75 euros, lo que abriría la puerta a cerrar el hueco bajista de hoy y dirigirse como primer objetivo a los 11,10 euros.

Si Grifols no logra rebotar en este nivel clave ni recuperar los 10,75 euros en base a cierres, lo más prudente será mantenerse al margen de esta y cualquier otra estrategia alcista o que busque algún tipo de rebote.

En caso de tener posiciones abiertas, no se permitirá que el precio caiga por debajo de los 10,40 euros por acción, donde deberá situarse la orden de protección, tanto si se está dentro del valor como si se plantea una entrada bajo los criterios mencionados.