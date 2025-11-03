Mapfre rebota en un intento por reconquistar los 4 euros y reactivar la confianza

Las claves nuevo Generado con IA Mapfre intenta recuperar los 4 euros por acción tras un retroceso del 5,01% el pasado viernes. La aseguradora alcanzó un beneficio neto de 829 millones de euros en los primeros nueve meses de 2025, un incremento del 26,8% respecto al mismo periodo del año anterior. Las acciones de Mapfre se han revalorizado un 65% entre enero y septiembre, superando el desempeño del Ibex 35. La compañía busca reconquistar niveles técnicos clave para retomar su tendencia alcista y recuperar la confianza del mercado.

Los mercados abren la semana y el mes con tono positivo tras la reciente distensión comercial entre EE. UU. y China y el mayor impulso del gasto en inteligencia artificial, que mantiene el interés por los activos de riesgo.

Los operadores continúan asimilando las decisiones de los bancos centrales y el pacto de tregua anual entre Washington y Pekín, en línea con lo previsto por el mercado.

Por su parte, el Ibex 35 arranca la sesión en 16.032 puntos, después de ceder el viernes un ligero 0,04% y cerrar un mes excepcional con un avance del 36%, marcando niveles no vistos en casi dieciocho años. Dentro del índice, destaca la evolución de las acciones de Mapfre.

En su última presentación de resultados, el grupo asegurador alcanzó un beneficio neto de 829 millones de euros en los nueve primeros meses de 2025, lo que supone un incremento del 26,8% respecto al mismo periodo del año anterior. La compañía aprovechó estos resultados históricos para acelerar saneamientos por valor de 79 millones en sus filiales en México, Alemania e Italia.

El fuerte aumento del beneficio se explica por una clara mejora en la eficiencia en la gestión de los siniestros, por los resultados financieros, por el impulso en la venta de productos de vida-ahorro y, en general, por el buen momento que atraviesan sus dos principales áreas de negocio: Iberia —que aportó 347 millones de euros— y Latinoamérica —con otros 340 millones—.

En el mercado, Mapfre lleva meses celebrando su buena trayectoria y sus acciones se revalorizan entre enero y septiembre un 65%, el doble que su índice de referencia, el Ibex 35. Este avance ha llevado al consejo de administración a aprobar un dividendo a cuenta de 2025 de 0,07 euros por acción, que se abonará el 28 de noviembre.

Desde el punto de vista técnico, se observa una evolución muy positiva en el medio y largo plazo. Los títulos de Mapfre iniciaron este ejercicio 2025 cerca de los 2,31 euros por acción y desde entonces han desarrollado una estructura claramente alcista con varias ondas al alza. Salvo el retroceso de abril, provocado por la nueva política arancelaria de Donald Trump, la estructura técnica ha sido muy sólida.

Evolución de las acciones de Mapfre Eduardo Bolinches TradingView

La aseguradora marcó máximos históricos el pasado 10 de octubre en formato intradiario en los 4,188 euros por acción, nivel que dio paso a una fase de ajuste hasta la confluencia entre la media móvil de corto plazo y la directriz alcista, situada en los 3,91 euros, donde se frenó la corrección.

Aunque los compradores reaccionaron en esa zona, el pasado viernes, Mapfre retrocedió un 5,01%, desplegando una vela muy bajista que borró el avance acumulado desde finales de septiembre.

En la sesión de hoy, la compañía intenta recuperar parte de ese retroceso, pero aún le falta cierto recorrido al alza para reconquistar al menos el 50% del cuerpo de dicha vela, lo que devolvería confianza a muy corto plazo. Este nivel se sitúa en torno a los 3,95 euros.

En la medida en que Mapfre no registre un cierre por debajo de los mínimos del viernes, quienes tengan el valor en cartera pueden mantener sin demasiados problemas.

Pero si esos mínimos se pierden, la cotización podría extender la corrección hacia el primer nivel de retroceso de Fibonacci (23,60%), en la zona de los 3,72 euros, donde aumentaría la probabilidad de freno en la caída.

Para retomar el escenario alcista, la aseguradora debería recuperar la zona de los 4 euros por acción —el 50% del cuerpo de la vela del viernes más un ligero filtro—, ya que cerca de ese nivel se encuentran algunas resistencias técnicas relevantes que abrirían la puerta a pensar en un regreso a máximos.

Aunque como escenario alternativo, los altos niveles de sobreventa acumulados en las últimas sesiones sugieren que el valor podría intentar reconquistar en breve la zona de los 4 euros.

Si se observa un cierre por encima de los 3,88 euros, el rebote técnico actual podría tener continuidad, lo que permitiría plantear una orden de compra de hasta un tercio de la posición habitual para un valor de este perfil, con un primer objetivo en los 4 euros. La orden de protección quedaría por debajo de los mínimos del viernes, es decir, por debajo de los 3,824 euros.