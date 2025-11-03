Ibex 35, la bolsa en directo hoy | El Ibex 35 se estabiliza en los 16.000 por el tirón de Indra

- El Ibex 35 sostiene una semana después los 16.000 puntos históricos. El selectivo español ha conseguido estabilizarse al cierre del lunes en los 16.037 enteros tras haber terminado prácticamente plano (0,03%).

- Así, el índice español sigue acumulando una ganancia anual del 38,3%, liderando los parqués europeos.

- Los valores que han empujado al alza han sido, sobre todo, Indra (5,40%), ACS (3,02%) y Mapfre (2,87%), aunque también lo ha hecho IAG (2,50%).

- La compañía de tecnología y defensa presidida por Ángel Escribano se ha disparado tras presentar la semana pasada su filial de ciberseguridad con IA IndraMind y en medio de los rumores estos días sobre que el Gobierno podría trocear Navantia para pasar activos a la nueva Indra.

- Por el contrario, en rojo ha habido títulos como Rovi (-2,62%) o Telefónica (-2,17%).

- Marc Murtra, presidente de Telefónica, tiene mañana su gran cita con los inversores donde presentará su hoja de ruta con los nuevos proyectos y los planes para reducir deuda.

- En Europa, el signo ha sido mixto. París, Londres y Milán han cedido con leves pérdidas promedio en torno al 0,15%, mientras que el EuroStoxx 50 ha gando un 0,30%. El parqué más alcista ha sido el DAX alemán, por encima del 0,60%, lo que ha ayudado a salvar la papeleta del selectivo continental.