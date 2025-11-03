Ibex 35, la bolsa en directo hoy | El Ibex 35 se estabiliza en los 16.000 por el tirón de Indra
El mes de noviembre es el mes más alcista del año en EEUU y de volver a cumplirse ayudaría a conseguirlo.
- 17:44 Así cierra el Ibex 35
- 16:00 PMI manufacturero ISM de EE. UU. indica contracción
- 15:45 PMI manufacturero de EE. UU. supera previsiones
- 15:37 Así abre Wall Street
- 10:12 Analizamos el comportamiento de las acciones de Mapfre
- 09:07 Así abre el Ibex 35
- 08:46 Niveles operativos de los valores del Ibex 35
- 07:57 Claves para la sesión de hoy
- El Ibex 35 sostiene una semana después los 16.000 puntos históricos. El selectivo español ha conseguido estabilizarse al cierre del lunes en los 16.037 enteros tras haber terminado prácticamente plano (0,03%).
- Así, el índice español sigue acumulando una ganancia anual del 38,3%, liderando los parqués europeos.
- Los valores que han empujado al alza han sido, sobre todo, Indra (5,40%), ACS (3,02%) y Mapfre (2,87%), aunque también lo ha hecho IAG (2,50%).
- La compañía de tecnología y defensa presidida por Ángel Escribano se ha disparado tras presentar la semana pasada su filial de ciberseguridad con IA IndraMind y en medio de los rumores estos días sobre que el Gobierno podría trocear Navantia para pasar activos a la nueva Indra.
- Por el contrario, en rojo ha habido títulos como Rovi (-2,62%) o Telefónica (-2,17%).
- Marc Murtra, presidente de Telefónica, tiene mañana su gran cita con los inversores donde presentará su hoja de ruta con los nuevos proyectos y los planes para reducir deuda.
- En Europa, el signo ha sido mixto. París, Londres y Milán han cedido con leves pérdidas promedio en torno al 0,15%, mientras que el EuroStoxx 50 ha gando un 0,30%. El parqué más alcista ha sido el DAX alemán, por encima del 0,60%, lo que ha ayudado a salvar la papeleta del selectivo continental.
Así cierra el Ibex 35
Cerramos en positivo por los pelos.
El consejo de administración de Catalana Occidente emite una opinión favorable sobre la opa de Inocsa
El consejo de administración de Grupo Catalana Occidente (GCO) ha emitido una opinión favorable sobre la opa voluntaria de exclusión de Inocsa a la totalidad de las acciones de GCO. El periodo de aceptación de la opa finalizará el 28 de noviembre.
"El Consejo ha tomado en consideración las opiniones de razonabilidad del precio de la oferta, desde un punto de vista financiero, de los asesores independientes Bank of America y KPMG", reza el documento.
También ha valorado la estructura de la operación, que permite a los accionistas acudir a la oferta -que fue mejorada hace un par de semanas- mediante una contraprestación en efectivo de 49,75 euros por acción de GCO o, alternativamente, mediante un canje de una acción de clase B de nueva emisión de Inocsa por cada 43,9446 acciones de GCO. “Este segundo supuesto permite, en los términos de la opa, continuar participando en el negocio del Grupo a los accionistas que así lo deseen”.
Asimismo, "el Consejo ha considerado, entre otros, la intención de Inocsa de no realizar cambios en la estrategia de GCO, que seguirá desarrollando su actividad como habitualmente a través de sus tres líneas de negocio: Occident, Atradius y Mémora".
Ibex 35, mejores y peores de la sesión
Sesión de volatilidad para el Ibex 35, que tras una mañana muy alcista y alcanzar los máximos intradiarios en 16.139 puntos, vio cómo los bajistas frenaron nuevas subidas, provocando la cesión parcial de las ganancias hasta los 16.045 puntos.
Por la tarde, los alcistas intentaron recuperar los 16.100 puntos, pero de momento no logran superarlos.
A falta de pocos minutos para el cierre de la sesión en Europa, el índice español gana un 0,13% en los 16.055 puntos.
El podio de ganadores está compuesto hoy por: Indra (+4,93%), Mapfre (+3,21%) y Unicaja Banco (+2,62%).
Las mayores caídas son para: Laboratorios Rovi (-2,13%), Telefónica (-1,96%) y Fluidra (-1,91%).
Daniel Mayans y Óscar de Navas lanzan la gestora inmobiliaria Velora Capital para invertir 500 millones de euros hasta 2030
Daniel Mayans y Óscar de Navas lanzan Velora Capital, su propia gestora inmobiliaria, con la que invertirán 500 millones de euros hasta 2030, principalmente en los sectores de oficinas y logística de Madrid y Barcelona.
Mayans y De Navas emprenden un nuevo proyecto independiente tras diez años codirigiendo FREO España, filial de la gestora alemana FREO especializada en oficinas, logística y otros activos de alta calidad. Allí gestionaron operaciones por más de 1.200 millones de euros.
Velora Capital nace con el objetivo de generar valor sostenible a través de la renovación de activos y la colaboración con inversores institucionales y family offices. Pondrán "atención selectiva" al segmento de living, de creciente interés en España.
Jaume Puig asciende a director general del Grupo GVC Gaesco
El consejo de administración de GVC Gaesco Holding ha aprobado por unanimidad el nombramiento de Jaume Puig como director general del Grupo GVC Gaesco.
Con más de 30 años de experiencia, inició su carrera profesional en 1989 y, en 1995, se incorporó a GVC Gaesco, donde hasta la fecha ha ocupado el cargo de CEO y director de Inversiones de su gestora de activos, GVC Gaesco Gestión.
Asimismo, Jaume Puig es vicepresidente de Inverco Catalunya y miembro del Instituto de Analistas Financieros.
"Su gestión al frente de la gestora ha sido exitosa y meritoria y estamos convencidos de que desde esta nueva responsabilidad seguirá contribuyendo al crecimiento y al proyecto futuro de GVC Gaesco", apunta Maria Àngels Vallvé i Ribera, fundadora y presidenta ejecutiva del grupo.
-
Estos son los valores más alcistas del Dow Jones ahora
En estos instantes, y si echamos la mirada al índice americano Dow Jones de industriales, veremos que Amazon lidera las alzas del sector con un avance del 4,79%, seguida de Nvidia con un 2,57% y Boeing que ocupa la tercera posición con un 1,97%.
En la parte baja de la tabla, UnitedHealth cede un 3,38%, Nike un 2,73% y Merck & Co. un 2,62%.
-
El selectivo español se recompone pero sigue por debajo de los 16.100 puntos
Los alcistas logran recomponerse y el Ibex 35 recupera la zona de los 16.085 puntos, aunque aún no alcanza los 16.100 puntos, nivel clave de referencia técnica en la sesión.
De esta manera, el índice amplía las ganancias al 0,31%. Indra lidera la subida con un avance del 5,87%, seguida de Mapfre con un 3,44% y ACS que suma un 2,95%.
-
La Fed destaca fortaleza económica y riesgos inflacionarios
Goolsbee, de la Reserva Federal, señala que el gasto de los consumidores sigue siendo un motor clave de la economía, que se muestra fuerte aunque con debilidad en sectores específicos.
Advierte sobre la preocupación por la inflación, especialmente en servicios, y la cautela necesaria en un periodo de transición económica.
Destaca la baja contratación como factor débil, junto con incertidumbre sobre los despidos, subrayando la necesidad de prudencia ante la evolución del mercado laboral.
-
El Ibex 35 consolida en los 16.050 puntos
El Ibex 35 se mantiene en la zona cercana a los 16.050 puntos, formando un lateral de apenas 25 puntos durante las dos últimas horas.
El índice español gana 25 puntos desde el cierre del pasado viernes, lo que supone un avance del 0,16%, mientras el mercado estabiliza su movimiento en niveles cercanos a la resistencia intradía.
-
Boeing cierra la venta de su unidad de navegación aérea a Thoma Bravo por 9.168 millones
Boeing ha comunicado el cierre de la venta de su unidad de navegación aérea y activos relacionados, incluidos Jeppesen, ForeFlight, AerData y OzRunways, a la empresa de inversiones de 'software' Thoma Bravo, valorada por 10.550 millones de dólares (9.167,8 millones de euros), según una nota de prensa de este lunes.
Para el fabricante, esta operación refuerza su estructura de capital y le permite centrarse en su negocio principal, incluida la cartera de servicios digitales que conserva.
Al respecto, Boeing ha destacado que seguirá conservando sus "principales capacidades digitales", que aprovechan datos específicos de aeronaves y flotas para ofrecer a los clientes de mantenimiento, diagnóstico y reparación de flotas.
El pasado 29 de octubre, la compañía estadounidense registró unas pérdidas netas de 5.982 millones de dólares (5.198 millones de euros) entre enero y septiembre de 2025, un 25% menos que el año anterior.
Sin embargo, estas cifras reflejan un gasto antes de impuestos de 4.900 millones de dólares (4.257 millones de euros), debido al retraso del calendario del programa 777X, ya que se prevé que la primera entrega del avión 777-9 se materialice en 2027.
-
ISM muestra contracción en empleo y moderación en precios
El índice ISM de empleo en el sector manufacturero de EE. UU. en octubre se sitúa en 46,0 frente a 45,3 el mes anterior, reflejando contracción en la creación de empleo.
Por su parte, el índice de precios del sector manufacturero ISM baja a 58,0 desde 61,9, mostrando moderación en la presión inflacionaria dentro del sector.
-
PMI manufacturero ISM de EE. UU. indica contracción
El PMI manufacturero del ISM en octubre se sitúa en 48,7, por debajo del dato anterior de 49,1 y de las previsiones de 49,4, reflejando contracción en el sector industrial estadounidense y presión sobre la actividad manufacturera.
-
Amazon y Nvidia destacan en sesión con tono débil
Amazon y Nvidia lideran las subidas en una jornada marcada por la debilidad generalizada, con más de 350 valores cotizando en negativo. El mercado refleja cautela, con la mayoría de los títulos bajo presión vendedora mientras algunos valores tecnológicos captan el interés de los inversores.
-
Amazon alcanza máximos históricos tras acuerdo con OpenAI
Las acciones de Amazon suben un 5,25% y marcan un máximo histórico tras conocerse un acuerdo de 38.000 millones de dólares entre OpenAI y otras compañías, que permitirá al fabricante de chatbots utilizar los servicios de AWS.
El mercado reacciona positivamente ante el impulso esperado en la demanda de infraestructura en la nube para inteligencia artificial.
-
PMI manufacturero de EE. UU. supera previsiones
El PMI manufacturero de EE. UU. en octubre se sitúa en 52,5, por encima del dato esperado y del mes anterior, ambos en 52,2, señalando expansión en el sector y continuidad del crecimiento industrial estadounidense.
-
Tipo de interés efectivo de los fondos federales se mantiene estable
El tipo de interés efectivo de los fondos federales se sitúa en 3,86% el 31 de octubre frente al 3,87% del 30 de octubre.
El 29 de octubre se mantuvo en 4,12% al igual que el día anterior, reflejando estabilidad en la política monetaria a corto plazo de la Reserva Federal.
-
Así abre Wall Street
Comenzamos el nuevo mes con subidas.
-
El Ibex 35 intenta estabilizarse tras la presión bajista
La reacción de los bajistas parece haber tocado fin cerca de los 16.040 puntos, con el Ibex 35 perdiendo gran parte de lo ganado durante la sesión.
Los alcistas buscan contener las caídas y provocar un giro que recupere la confianza en el índice español, que a esta hora suma un 0,14% y cotiza en los 16.055 puntos.
-
Cimic (ACS) logra un contrato de carreteras en Australia por 950 millones de dólares
La empresa CPB Contractors, del Grupo CIMIC (ACS), ha sido seleccionada por el Gobierno de Queensland para llevar a cabo la mejora de la autopista Gateway to Bruce.
CPB Contractors es responsable del 40% del valor del contrato, que asciende a 950 millones de dólares.
-
Iberdrola y el BEI firman un préstamo verde de 500 millones para un parque eólico marino en el Báltico
El Banco Europeo de Inversiones (BEI) ha firmado un préstamo verde de 500 millones de euros con Iberdrola para el parque eólico marino Windanker, proyecto de energía limpia que actualmente se encuentra en fase de construcción en aguas alemanas del mar Báltico.