Ferrovial debe recuperar el soporte de los 53,70 euros para preservar su estructura alcista

A pesar de un aumento del 6,2% en ingresos gracias a las autopistas en Norteamérica, Ferrovial muestra una caída interanual del 7,47% en su resultado operativo.

Ferrovial necesita recuperar el soporte de los 53,70 euros por acción para evitar una corrección hacia los 51 euros.

Ferrovial presenta resultados con una desaceleración del resultado operativo y un aumento de la deuda, provocando una apertura bajista en el mercado.

Los inversores encaran una jornada cargada de referencias, marcada por la inminente firma del pacto arancelario entre China y EE. UU., el renovado entusiasmo en torno a la inteligencia artificial, la reunión de la Reserva Federal y la presentación de resultados de las grandes tecnológicas.

El Ibex 35 cerró ayer en un nuevo máximo histórico de 16.087 puntos, su segundo consecutivo, tras avanzar un 0,54%. En lo que va de año, el índice español acumula una revalorización del 38%. Analizando la evolución de las distintas cotizadas del índice que han presentado resultados en las últimas horas, destaca el comportamiento de las acciones de Ferrovial.

Ferrovial es uno de los valores más bajistas en los primeros intercambios de la jornada tras la publicación de sus resultados, conocidos ayer martes al cierre de Wall Street. Los inversores no han recibido bien las cifras, principalmente por la desaceleración del resultado operativo y el aumento de la deuda.

Aunque la empresa logró aumentar su resultado operativo un 16% en los nueve primeros meses de 2025, hasta 966 millones de euros, gracias al impulso de mayores ventas de activos en el tercer trimestre, este resultado muestra una caída interanual del 7,47%, situándose en 260 millones en positivo. La principal fuente de crecimiento de Ferrovial han sido las autopistas.

Además, la compañía liderada por Ignacio Madridejos acumuló 706 millones de euros en deuda neta trimestral, descontando los proyectos de infraestructura, mientras que en los nueve primeros meses del año anterior concentró 1.794 millones de euros en deuda neta.

Si analizamos los títulos de Ferrovial desde el punto de vista técnico, se observa una proyección alcista iniciada en octubre de 2023, cuando el valor cotizaba en torno a los 26 euros por acción. A partir de ese momento, se formó una estructura de mínimos y máximos crecientes con varias ondas alcistas que ha impulsado la cotización en el corto, medio y largo plazo.

Ferrovial ha sido uno de los valores más alcistas del Ibex 35 durante los dos últimos años, con una revalorización superior al 33% en el último ejercicio. Durante todo este tiempo Ferrovial no ha dejado de ganar impulso en el mercado de forma constante.

Evolución de las acciones de Ferrovial Eduardo Bolinches TradingView

Técnicamente, en Ferrovial puede trazarse una directriz alcista extendida desde los mínimos de abril, que puede considerarse la principal, acompañada por el apoyo de las medias móviles de 50, 100 y 200 periodos, todas ellas en tendencia ascendente. Esta directriz también se puede considerar como un soporte creciente.

Desde finales de septiembre, el impulso alcista se ha acelerado, permitiendo incluso dibujar una nueva directriz con una pendiente más pronunciada que la principal, lo que refleja una notable fortaleza a corto plazo.

Durante la sesión de ayer, Ferrovial alcanzó un máximo histórico intradiario en 56,08 euros por acción, pero cerró en mínimos diarios, dejando una vela que anticipaba un posible giro bajista ante los elevados niveles de sobrecompra.

Así ha ocurrido. El valor ha abierto hoy con un importante hueco a la baja, poniendo en riesgo el soporte intermedio situado en 53,70 euros por acción. Es crucial que en la sesión de hoy o en las próximas horas recupere ese nivel, ya que de no hacerlo la corrección podría extenderse hacia la zona de los 51 euros.

Pese a que el volumen de contratación ha aumentado de forma significativa desde finales de septiembre, conviene mantener la prudencia y vigilar los niveles técnicos clave antes de adoptar nuevas posiciones en el valor.

En este contexto, si se tienen títulos en cartera, lo más prudente sería esperar a ver si Ferrovial recupera rápidamente los 53,70 euros. Dos cierres diarios consecutivos por debajo de ese nivel, ahora convertido en resistencia, justificarían deshacer posiciones al menos de manera parcial.

Para volver a confiar en el valor, sería necesario que Ferrovial superara la zona de los 56 euros por acción, es decir, sus máximos históricos, lo que reactivaría su fase de subida libre y mejoraría sustancialmente su aspecto técnico. Pero hasta entonces es mejor mantenerse al margen.