Dónde invertir en bolsa hoy: valores para aprovechar los nuevos máximos históricos

Análisis de las mejores opciones de inversión para la sesión de este martes.

El selectivo español marca nuevos máximos históricos al cerrar en los 16.000 puntos y quedamos a la espera de la superación de los máximos absolutos en formato intradiario en los 16.040 puntos.

Por otro lado, en el mercado de valores estadounidense también tuvimos una sesión claramente alcista que le llevó a cerrar con nuevos máximos históricos.

En cualquier caso, pase lo que pase, siempre tenemos un conjunto de valores que lo están haciendo formidablemente bien y varios de ellos son dignos de estar en mi panel de control. Se encuentran en un momento técnico muy importante, además de tener a muchos inversores atentos a ellos. Por lo tanto, ¿dónde invertir?

1) Acciona: El valor logra romper la lateralización en la que se encontraba, lo que demuestra fortaleza respecto a la compra realizada en 170,60 euros y ahora movemos la orden de protección hasta los 186,4 euros en base cierres.

2) Indra: El valor marca nuevos máximos y entramos en él al cerrar por encima de los 42 euros y colocamos una orden de protección ante la pérdida de los 46,20 euros en base a cierres.

3) Endesa: El valor marca nuevos máximos y entramos en él al confirmar dos cierres consecutivos por encima de los 29,11 euros, colocando una orden de protección en los 28,90 euros en base cierres.

4) Merlin Properties: El valor ha conseguido marcar precios por encima de los 13,36 euros, por lo que hemos entrado colocando una orden de protección ante la pérdida de los 13,60 euros en base cierres.