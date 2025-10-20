Dónde invertir en bolsa hoy: valores para aprovechar un supuesto nuevo máximo anual

Análisis de las mejores opciones de inversión para la sesión de este lunes.

El selectivo español reconquistó por los pelos los 15.600 puntos y ahora debemos esperar a ver cómo comenzamos la semana tras el vencimiento de futuros del mes de octubre.

Por otro lado, el mercado de valores estadounidense reaccionó al alza cerrando muy alejado de los mínimos intradiarios y ahora debemos descartar el efecto vencimiento para valorar si hay fuerza para más o no.

En cualquier caso, pase lo que pase, siempre tenemos un conjunto de valores que lo están haciendo formidablemente bien y varios de ellos son dignos de estar en mi panel de control. Se encuentran en un momento técnico muy importante, además de tener a muchos inversores atentos a ellos. Por lo tanto, ¿dónde invertir?

1) Acciona: El valor logra romper la lateralización en la que se encontraba, lo que demuestra fortaleza respecto a la compra realizada en 170,60 euros y ahora movemos la orden de protección hasta los 181,8 euros en base cierres.

2) Indra: El valor marca nuevos máximos y entramos en él al cerrar por encima de los 42 euros y colocamos una orden de protección ante la pérdida de los 40,65 euros en base a cierres.

3) Endesa: El valor marca nuevos máximos y entramos en él al confirmar dos cierres consecutivos por encima de los 29,11 euros, colocando una orden de protección en los 28,67 euros en base cierres.

4) Merlin Properties: El valor ha conseguido marcar precios por encima de los 13,36 euros por lo que hemos entrado colocando una orden de protección ante la pérdida de los 13,26 euros en base cierres.