Ibex 35, la bolsa en directo hoy | El Ibex 35 vuelve a máximos de 2007 y supera los 15.800 empujado por Sabadell y BBVA

- El Ibex 35 ha finalizado la sesión de este lunes con una subida del 1,46%, lo que ha llevado al selectivo madrileño a superar la cota de los 15.800 puntos, máximos desde finales de 2007 y su nivel más alto este año. En concreto, ha cerrado en los 15.828 enteros.

- El objetivo sigue siendo batir los 16.000 puntos, ya con los 15.900 a tiro y a punto de batir otro récord histórico.

- El empuje de la banca ha sido decisivo. Las mayores subidas del Ibex 35 han correspondido a Banco Sabadell (4,65%) y BBVA (3,84%). Tras la opa fallida del BBVA al Sabadell, los títulos del banco vasco se dispararon el viernes y los del banco vallesano se hundieron, como pronosticaban los analistas. Sin embargo, este lunes ambos han repuntado, con el banco catalán a la cabeza y recuperando terreno perdido.

- Tras ellos, se han anotado buenas ganancias otros nombres del sector bancario como CaixaBank (2,56%) o Unicaja (1,91%), incluidos en las quinielas de futuras operaciones corporativas donde pudieran verse incluidos, así como Banco Santander (1,80%) y Bankinter (1,65%).

- Otros grupos que han ido al alza son Indra (2,62%, muy beneficiado por los recientes préstamos del Gobierno al sector de la defensa); las acereras Acerinox y ArcelorMittal (1,99% y 1,55%), o Telefónica (1,87%).

- En el caso de la compañía presidida por Marc Murtra, Telefónica Alemania busca retomar su relación comercial con 1&1 y analiza una posible compra de su rival a largo plazo, lo que ha empujado la cotización del grupo.

- En rojo, sin embargo, sólo han cotizado cinco valores, donde el peor parado ha sido Aena (-1,05%), castigado parcialmente por la caída global de la nube de Amazon, que ha afectado a algunos de sus servicios.

- En Europa, el signo bursátil ha sido benigno. El selectivo continental EuroStoxx 50 ha dado un salto del 1,35%, con Fráncfort prácticamente rozando el 2%, pero con París más rezagado por la inestabilidad política de Francia. El índice CAC 40 sólo ha ganado un 0,39%.