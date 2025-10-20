Ibex 35, la bolsa en directo hoy | El Ibex 35 vuelve a máximos de 2007 y supera los 15.800 empujado por Sabadell y BBVA
Comienza la campaña de resultados del 3T en España que nos puede impulsar a nuevos máximos anuales.
LAS CLAVES
- El Ibex 35 ha finalizado la sesión de este lunes con una subida del 1,46%, lo que ha llevado al selectivo madrileño a superar la cota de los 15.800 puntos, máximos desde finales de 2007 y su nivel más alto este año. En concreto, ha cerrado en los 15.828 enteros.
- El objetivo sigue siendo batir los 16.000 puntos, ya con los 15.900 a tiro y a punto de batir otro récord histórico.
- El empuje de la banca ha sido decisivo. Las mayores subidas del Ibex 35 han correspondido a Banco Sabadell (4,65%) y BBVA (3,84%). Tras la opa fallida del BBVA al Sabadell, los títulos del banco vasco se dispararon el viernes y los del banco vallesano se hundieron, como pronosticaban los analistas. Sin embargo, este lunes ambos han repuntado, con el banco catalán a la cabeza y recuperando terreno perdido.
- Tras ellos, se han anotado buenas ganancias otros nombres del sector bancario como CaixaBank (2,56%) o Unicaja (1,91%), incluidos en las quinielas de futuras operaciones corporativas donde pudieran verse incluidos, así como Banco Santander (1,80%) y Bankinter (1,65%).
- Otros grupos que han ido al alza son Indra (2,62%, muy beneficiado por los recientes préstamos del Gobierno al sector de la defensa); las acereras Acerinox y ArcelorMittal (1,99% y 1,55%), o Telefónica (1,87%).
- En el caso de la compañía presidida por Marc Murtra, Telefónica Alemania busca retomar su relación comercial con 1&1 y analiza una posible compra de su rival a largo plazo, lo que ha empujado la cotización del grupo.
- En rojo, sin embargo, sólo han cotizado cinco valores, donde el peor parado ha sido Aena (-1,05%), castigado parcialmente por la caída global de la nube de Amazon, que ha afectado a algunos de sus servicios.
- En Europa, el signo bursátil ha sido benigno. El selectivo continental EuroStoxx 50 ha dado un salto del 1,35%, con Fráncfort prácticamente rozando el 2%, pero con París más rezagado por la inestabilidad política de Francia. El índice CAC 40 sólo ha ganado un 0,39%.
-
Así cierra el Ibex 35
Nuevos máximos anuales para comenzar la semana y que nos hacen soñar marcar pronto máximos históricos.
-
Ibex 35, mejores y peores de la sesión
El índice logra mantener el hueco alcista de la apertura y superar los máximos anuales del 8 de octubre, en 15.732,70 puntos, en formato intradiario. Los alcistas han resistido los ataques de los bajistas, acercando al selectivo español a niveles que no se veían desde 2007, en una jornada marcada por la firmeza y el control de los compradores.
El sector bancario ocupó las primeras posiciones de la tabla durante toda la sesión.
A falta de pocos minutos para el cierre de la sesión en el Viejo Continente, el índice español suma un 228 puntos desde el cierre del pasado viernes, equivalente a un 1,46% de subida en los 15.838 puntos.
El podio de ganadores está compuesto por: Banco Sabadell (+4,65%), BBVA (+3,75%) y CaixaBank (+2,85%).
Las mayores caídas son para: Aena (-1,47%), Solaria (-0,95%) y Grifols (-0,68%).
-
Apple alcanza niveles no vistos desde diciembre
Las acciones de la compañía suben un 3,1%, marcando máximos que no se veían desde diciembre.
El avance refleja el renovado interés de los inversores y el impulso positivo dentro del sector tecnológico en Wall Street.
-
El selectivo español mantiene el tono positivo
El Ibex 35 conquista los 15.800 puntos (+1,48%, 15.831), renueva máximos anuales y se sitúa en su nivel más elevado desde 2007.
Entonces, el índice alcanzó los 16.040 puntos, aunque cerró en 15.759 enteros. El resto de bolsas europeas también suben de forma destacada, en su mayoría, este lunes.
-
Wall Street mantiene tono positivo con Salesforce y Apple al frente
El principal índice de la bolsa estadounidense de industriales avanza un 0,88%, con predominio de números verdes. Salesforce lidera las subidas con un 3,66%, seguida de Apple con un 3% y Citigroup con 1,99%.
En la parte baja destacan Walmart, McDonald’s y Coca-Cola, que retroceden un 0,59%, 0,54% y 0,45%, respectivamente.
-
Fuerte salida de capital en productos ligados a criptomonedas
Los fondos y ETF de inversión en activos digitales registraron reembolsos netos de 513 millones de dólares la pasada semana, según CoinShares.
La aversión al riesgo provocada por la guerra comercial entre EE. UU. y China, el cierre del gobierno estadounidense y la temporada de resultados está intensificando la volatilidad en el mercado cripto.
-
El Ibex 35 sigue instalado relativamente cerca de máximos de la sesión
El índice amplía sus ganancias al 1,41% y se sitúa a unos 30 puntos de los máximos intradía, mostrando una estructura de mercado sólida y controlada.
La jornada transcurre con escasa volatilidad y movimientos contenidos, mientras el índice de volatilidad desciende por debajo de los 20 puntos, reflejando un escenario de estabilidad y confianza en el corto plazo.
-
Repsol suministrará a Norwegian Cruise combustibles renovables en Barcelona
Repsol ha firmado un acuerdo de 8 años con Norwegian Cruise Line Holdings (NCLH) para suministrar combustibles marinos renovables en el Puerto de Barcelona, ha explicado la compañía a través de un comunicado.
-
El euro consolida niveles frente al dólar tras su reciente repunte
La divisa europea cotiza en 1,1649 dólares, con una leve caída del 0,05% en la sesión.
Tras el avance desde los 1,1550 dólares, el euro se mantiene en fase de consolidación, intentando apoyarse en la media móvil de 100 periodos y sin lograr superar su resistencia horizontal inmediata.
-
El selectivo español recupera los 15.800 puntos
El índice suma un 1,38% y consolida su recuperación dentro de una sesión de movimientos suaves pero claramente positivos.
El tono comprador domina la jornada y el color verde vuelve a imponerse en el parqué madrileño.
-
Así abre Wall Street
Hueco de apertura alcista para comenzar la semana en Wall Street.
-
Intensa lucha por recuperar los 15.800 puntos del Ibex 35
El selectivo español se mantiene en una zona de fuerte tensión entre alcistas y bajistas, sumando un 1,19% y situándose cerca de los 15.800 puntos.
La mayoría de valores cotizan en positivo, con Banco Sabadell e Indra liderando las subidas, mientras Aena destaca por una caída del 1,64%.
-
BNP Paribas se desploma tras condena en EE.UU. por su papel en Sudán
La acción de BNP Paribas cayó en la Bolsa este lunes, con operadores y analistas atribuyendo esta baja a la decisión de un jurado federal en Manhattan, Estados Unidos, que el pasado viernes declaró culpable al banco francés de haber ayudado al gobierno sudanés a cometer abusos al proporcionar servicios que violaban las sanciones estadounidenses.
BNP Paribas fue condenada a pagar un total de 20,5 millones de dólares (17,58 millones de euros) en concepto de daños y perjuicios a tres demandantes sudaneses que testificaron sobre violaciones de derechos humanos perpetradas bajo el régimen del ex presidente Omar el Bashir.
Las acciones de BNP Paribas se dejan, a esta hora, un 7,80% en la Bolsa de París.
-
Fuvex cierra una ronda de 1,7 millones de euros para liderar los drones de inspección en Europa de la mano de Sodena
Fuvex, compañía navarra pionera en drones de largo alcance para inspección de infraestructuras, ha cerrado una ronda serie A de 1,7 millones de euros -complementada con 1,5 millones de financiación pública- con Sodena como inversor líder, el instrumento financiero del Gobierno de Navarra para la innovación hacia el territorio.
La compañía ya ha inspeccionado más de 25.000 km de líneas eléctricas en España y prepara su expansión a Europa y Latinoamérica.
La ronda apuntala contratos con grandes energéticas y un plan para reducir costes operativos un 33% este año y hasta un 70% en 2027.
-
Buenavista invierte en Hundred Burgers, la mejor hamburguesería del mundo
El fondo de capital privado Buenavista Equity Partners ha anunciado su entrada en el capital de Hundred Burgers. Se trata de la primera inversión que la firma realiza a través de su octavo fondo de private equity Buenavista Buy Out III, con un tamaño objetivo de 250 millones de euros, que acaba de alcanzar su primer cierre.
Hundred Burgers es una cadena de hamburgueserías fundada en Valencia en el año 2020 y que a día de hoy cuenta con 8 puntos de venta, repartidos entre Valencia y Madrid, y una facturación de más de 25 millones de euros. La inversión de Buenavista permitirá a Hundred Burgers disponer de mayores recursos para continuar sus planes de crecimiento nacional e internacional de la mano de los fundadores, quienes se mantendrán en la gestión.
La cadena de hamburguesas española fue galardonada durante dos años consecutivos, 2024 y 2025, como la mejor hamburguesería del mundo por The World’s Best Burger.
-
Repunte del índice de precios de materias primas en Canadá
El indicador mensual sube un 1,7% en septiembre tras la caída del 0,8% del mes anterior.
El avance refleja una recuperación en los precios de las materias primas.
-
El oro al contado acelera y supera los 4.310 dólares la onza
El metal precioso extiende su avance con una subida intradía del 1,48%, superando los 4.310 dólares por onza.
La fortaleza del oro refleja el renovado apetito de los inversores por los activos refugio, en un contexto de creciente volatilidad en los mercados.
-
La mayor renovación del iPhone de los últimos años desata un boom de ventas en Apple
Los largos tiempos de espera y las buenas ofertas de intercambio apuntan a una creciente demanda de nuevos dispositivos El nuevo iPhone 17 de Apple está registrando el mayor crecimiento de los últimos años.
-
Fuerte impulso en el Continuo con Viviendas en Alquiler al frente
Viviendas en Alquiler lidera las subidas del Mercado Continuo con un avance del 3,85%, seguida de Línea Directa Aseguradora, que gana un 3,49%, y Banco Sabadell, con un alza del 3,16%.
En el lado opuesto, Horyzon Genomics cae un 8,61%, mientras Tubos Reunidos y Amrest retroceden un 2,94% y un 3,46%, respectivamente.
-
Así viene Wall Street en preapertura
Estos son los valores más activos del Dow Jones antes de la apertura del mercado:
Nvidia: -0,17% en 182,90 dólares.
Apple: +1,43% en 255,90 dólares.
Amazon.com: +0,10% en 213,19 dólares.
Microsoft: -0,03% en 513,68 dólares.
Home Depot: -1,00% en 387,99 dólares.
UnitedHealth: +0,04% en 356,76 dólares.
Cisco: -0,03% en 70,11 dólares.
IBM: +0,61% en 283,00 dolares.
Boeing: +1,42% en 215,96 dólares.
Salesforce Inc.: +0,70% en 244,78 dólares.