BBVA sube casi un 10% en bolsa y Sabadell cae un 5% tras el fracaso de la opa

Analistas de XTB anticiparon una revalorización de BBVA si el intento de opa no prosperaba, debido a la suma de la prima de la oferta a sus acciones.

La opa de BBVA fue aceptada solo por el 25,47% de las acciones con derecho a voto de Sabadell, insuficiente para seguir adelante.

Las acciones de Sabadell caen un 5,7% en la Bolsa española después de que la opa no alcanzara el umbral mínimo de aceptación.

BBVA experimenta un aumento del 7,3% en bolsa tras el fracaso de su opa sobre Sabadell.

Las acciones de BBVA cerca de un 10% en la apertura de la sesión de este viernes en la Bolsa española. A su vez, los títulos de Sabadell caen un 5% tras el fracaso de la opa.

Exactamente, los títulos de BBVA repuntan un 9,7%, alcanzan los 16,86 euros, mientras que los de Sabadell, que restan un 5,99%, cotizan a 3,036.

Las cotizaciones de ambas entidades reaccionan así al hecho de que la opa haya llegado a su fin una vez que ha sido aceptada sólo por el 25,47% de las acciones con derecho a voto de Sabadell.

La opa se formulaba sobre todo el capital de Sabadell, aunque su eficacia estaba condicionada a obtener al menos la mitad de las acciones con derecho a voto de la entidad vallesana, es decir, excluyendo autocartera.

Finalmente, y tras 17 meses desde su anuncio, BBVA no ha conseguido alcanzar el 50% de aceptación.

Tampoco el 30% que le abría la posibilidad de renunciar al umbral mínimo de aceptación del 50% y lanzar una segunda opa en efectivo por el capital que no controlase.

En total, ha sido aceptada por 1,27 millones de acciones que representan el 25,33% de los títulos de Sabadell a los que se dirigió la oferta. Asimismo, suponen el 25,7% de los derechos de voto del banco presidido por Josep Oliu.

La reacción de BBVA en la Bolsa española es la esperada. El jueves, la entidad de origen vasco en Wall Street –cotiza en Nueva York a través de los conocidos como ADRs– se dispararon un 6,7%, hasta los 19,48 dólares.

Antes de conocerse el resultado negativo de la opa, los analistas de XTB anticipaban una revalorización de BBVA de entre el 5% y el 10%, "incluso siendo conservadores", si la operación fracasaba.

La razón: la prima de la opa podría sumarse a sus acciones.

"Esto es porque las acciones del comprador caen cuando se lanza la oferta y las de la empresa comprada suben, cerrándose aproximadamente esa prima inicial. Sin embargo, el proceso se invierte si la opa no sale adelante", exponía el bróker.

Política de dividendos

Los expertos de Renta 4 también anticipaban una reacción positiva de las acciones de BBVA.

Consideran que “la noticia es positiva [...] en la medida en que se elimina el riesgo de mayor consumo de capital y posible ampliación de capital ante una potencial segunda opa en efectivo”.

Destacan también que los títulos de BBVA recogen “la política de dividendos anunciada con un programa de recompra de acciones adicional”.

Una vez la opa no continuará adelante, el banco azul "retoma de manera acelerada" su plan de retribución al accionista.

En concreto, el 31 de octubre iniciará la recompra de acciones pendiente de cerca de 1.000 millones de euros; el 7 de noviembre pagará el mayor dividendo a cuenta de su historia (0,32 euros por acción), por un total de aproximadamente 1.800 millones de euros.

En cuanto reciba la aprobación del Banco Central Europeo (BCE), pondrá en marcha "una significativa recompra" de acciones adicional.

En la presentación de resultados de julio ya anunció un plan estratégico hasta 2028 que incluía la previsión de retribuir con 36.000 millones de euros a sus accionistas. Además, estima obtener unos beneficios netos de 48.000 millones de euros entre 2025 y 2028.