BBVA y Banco Sabadell: qué niveles hay que vigilar ahora

Banco Sabadell enfrenta un momento crítico en la zona de los 3 euros, con el riesgo de caer a niveles inferiores si pierde el soporte de 2,95 euros.

Desde el punto de vista técnico, BBVA muestra un comportamiento lateral con un soporte cerca de los 16 euros y podría entrar en subida libre si supera los 17 euros por acción.

BBVA retoma su plan de retribución al accionista, incluyendo una recompra de acciones de 1.000 millones de euros y el mayor dividendo de su historia, 0,32 euros por acción.

El fracaso de la OPA de BBVA sobre Banco Sabadell, con solo un 25,33% de aceptación, ha causado una caída del 5% en las acciones de Sabadell, mientras que BBVA ha subido casi un 10%.

Las bolsas europeas abren este viernes con caídas que en algunos casos resultan importantes, ya que el Dax alemán cede, en el momento de confeccionar este análisis, más del 2%. Una sesión claramente teñida de rojo que también arrastra al Ibex 35 hacia el terreno negativo, al menos en los primeros compases.

El sector bancario atraviesa un momento delicado, con ajustes relevantes y algunas entidades que han mostrado signos de quiebra durante la semana. Además, el índice sectorial bancario europeo no logra marcar nuevos máximos y mantiene un comportamiento lateral bajista.

Los inversores reaccionan hoy al fracaso de la opa lanzada por BBVA sobre Banco Sabadell. El resultado confirma la escasa aceptación de la oferta: el banco presidido por Carlos Torres aspiraba a hacerse con el 50% de la entidad catalana, pero solo ha logrado reunir el 25,33%, muy por debajo de sus objetivos.

Durante los últimos 17 meses, las acciones de ambos bancos se habían movido al compás de las expectativas generadas por la operación. Tras el fin de la opa, cada entidad retoma su trayectoria bursátil de forma independiente. Ambos valores retrasaron su apertura algunos minutos respecto al resto de compañías del Ibex 35, debido al bloqueo por ajustes entre oferta y demanda.

BBVA, el banco más rentable de Europa, retoma de inmediato su plan de retribución al accionista dentro de su Plan Estratégico.

El 31 de octubre iniciará la recompra de acciones pendiente de cerca de 1.000 millones de euros; el 7 de noviembre pagará el mayor dividendo a cuenta de su historia, 0,32 euros por acción, por un total aproximado de 1.800 millones; y, tras recibir la aprobación del Banco Central Europeo (BCE), pondrá en marcha una nueva recompra de acciones adicional.

Desde el punto de vista técnico, los títulos de BBVA registraron un importante repunte desde finales de julio, cuando el valor cotizaba en torno a los 12,50 euros por acción. Rápidamente, los títulos acometieron una subida intensa en forma de mínimos crecientes con gran pendiente que llevó el precio hasta los 16,70 euros a mediados de agosto.

Evolución de las acciones de BBVA Eduardo Bolinches Tradingview

Desde esa zona, BBVA ha mostrado un comportamiento lateral, con un rango amplio entre los 15,28 y los 16,70 euros, y un soporte intermedio cerca de los 16 euros, nivel que hoy recupera con fuerza. El banco abre la jornada con un hueco alcista, superando esa resistencia intermedia y tanteando los máximos intradiarios del 15 de agosto en los 16,70 euros por acción, es decir, sus máximos históricos.

Superar ese nivel permitiría al valor entrar en subida libre técnica y absoluta en gráfico ajustado a dividendos y ampliaciones.

Considerando este aspecto técnico de corto y medio plazo, si BBVA logra superar los 17 euros por acción con un filtro de seguridad, podría abrirse la posibilidad de introducir alguna orden de compra moderada, de como mucho un tercio de la posición habitual, con un primer objetivo en los 17,50 euros por título.

Por su parte, el Banco Sabadell registra caídas significativas que lo han llevado a tantear la zona de los 3 euros, un nivel clave, determinante y también psicológico en el corto plazo.

El valor venía mostrando desde comienzos de 2025 un movimiento claramente alcista, con una sucesión de máximos crecientes que llevó sus acciones a un máximo de 3,41 euros el 15 de agosto. Sin embargo, los alcistas dejaron de tomar posiciones y el valor entró en un rango lateral.

Evolución de las acciones de Banco Sabadell Eduardo Bolinches Tradingview

Ese lateral comprendía la zona de los 3,40 euros por arriba y los 3,16 euros por abajo. Hoy se ha perforado a la baja con la apertura de un amplio hueco bajista que ha llevado a Sabadell hasta el soporte de los 3,01 euros, desde donde intenta rebotar.

La vela que deja la jornada de hoy sugiere que Sabadell podría intentar cerrar parcialmente el hueco bajista e ir a buscar la resistencia de los 3,16 euros por acción, donde podría frenar su avance, aún lejos de los máximos históricos en los 3,41 euros.

Si ya somos accionistas del Banco Sabadell, no conviene dejarse llevar por las caídas de hoy. Deberemos dar una última oportunidad al valor para que se mantenga por encima de los 3 euros durante las próximas sesiones.

No obstante, habrá que estar muy atentos a los mínimos de hoy, situados en los 2,95 euros, ya que una pérdida de ese nivel podría llevar al valor a cotas inferiores. Esa sería la zona adecuada para colocar la orden de protección si se mantiene la posición en el valor.