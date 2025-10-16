¿Aún no ha terminado el repunte del oro?

La incertidumbre en Oriente Medio parece disminuir por ahora, y aunque la guerra comercial entre China y Estados Unidos se haya intensificado, ambas partes han mostrado disposición a negociar antes de que el conflicto escale; aun así, el precio del oro XAUUSD sube como si el mundo estuviera a punto de acabarse.

¿A qué se debe este maníaco entusiasmo por el metal precioso?

Para empezar, aunque los riesgos geopolíticos han bajado, siguen ahí, y los últimos choques entre Afganistán y Pakistán son una clara demostración de ello.

Además, las expectativas de que la Fed continúe recortando los tipos de interés, reforzadas por la última intervención de Jerome Powell, están favoreciendo al oro.

Entre otras razones que explican la fiebre por el oro, los analistas destacan las crecientes dudas sobre el futuro de las monedas fiduciarias, debido a los altos déficits fiscales y al aumento de la deuda pública, no solo en Estados Unidos, Japón y Reino Unido, sino también en Europa, especialmente en Francia.

Bank of America acaba de revisar al alza sus previsiones: prevé que el precio podría alcanzar los 5000 dólares por onza en 2026

A eso se suma la demanda de los inversores institucionales y los bancos centrales. En el caso de los últimos, además de la búsqueda de alternativas al dólar en medio de las guerras comerciales, la congelación de activos rusos y los debates sobre su posible confiscación han llevado a muchos a buscar refugio en el oro.

Por último, no se descarta que el temor a la burbuja que se está formando en torno a las acciones de inteligencia artificial y sus posibles consecuencias haya incrementado el atractivo del oro... y, claro, también está el efecto FOMO, ese miedo a quedarse fuera que también podría haber influido.

¿Qué pasará después?

Aunque el oro parece estar sobrecomprado, Bank of America acaba de revisar al alza sus previsiones: prevé que el precio podría alcanzar los 5000 dólares por onza en 2026, mientras que el precio medio rondaría los 4438 dólares por onza, impulsado por el déficit presupuestario de EEUU, los altos niveles de deuda y la inflación persistente.

Sin embargo, si el pánico se apodera de los mercados, el oro también podría verse afectado.

***Igor Kuchma es analista de Trading View.