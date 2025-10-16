Endesa: un retroceso hacia los 28,35 euros invitaría a tomar posiciones parciales

Endesa concluye el segundo tramo de su Programa Marco de Recompra de Acciones, adquiriendo acciones a un precio medio de 26,01 euros.

El Ibex 35 registra una caída del 0,10% influenciado por las tensiones comerciales entre EE. UU. y China.

Pese al sólido comienzo de la temporada de resultados en Wall Street, el enfrentamiento comercial entre EE. UU. y China, así como los riesgos económicos derivados del cierre del gobierno americano, inquietan a los inversores.

El Ibex 35 cayó ayer un 0,10% y se situó en los 15.570 puntos, en una jornada en la que llegó a tocar los 15.700 en un intento fallido por alcanzar los máximos anuales. Las nuevas tensiones comerciales entre EE. UU. y China pesaron más que la expectativa de nuevas bajadas de tipos por parte de la Fed. Entre los valores del índice, destaca el comportamiento de las acciones de Endesa, que se sitúan en la parte baja de la tabla.

Hablar de Endesa es hacerlo de un valor muy alcista. La compañía comunicó que ha decidido adelantar la finalización del segundo tramo de su Programa Marco de Recompra de Acciones, por el que ha adquirido 17.007.566 títulos a un precio medio de 26,01 euros por acción, por un total de 442 millones de euros.

Por otro lado, la CNMC revisará los peajes eléctricos tras las críticas de Iberdrola, Endesa, EDP y Naturgy. El nuevo proyecto, en consulta hasta el 22 de octubre, redefinirá la retribución de las redes de distribución entre 2026 y 2031, sustituyendo la circular 6/2019 y adaptándose a la descarbonización y digitalización, lo que supone una noticia positiva para las eléctricas.

Desde el punto de vista técnico, Endesa mantiene una tendencia claramente alcista a corto, medio y largo plazo. La compañía ha formado una estructura de mínimos y máximos crecientes, revalorizándose de forma casi constante desde el primer trimestre de 2024, cuando cotizaba cerca de los 15 euros por acción, una zona donde marcó un suelo de mercado muy claro.

A partir de ese punto, los títulos de Endesa iniciaron su actual fase alcista, que se extiende hasta hoy, con un 2025 brillante en el que, teniendo en cuenta el precio actual de sus acciones, acumula una revalorización superior al 45% en bolsa.

A pesar de esta evolución positiva, el valor ha mostrado cierta volatilidad y un periodo lateral desde junio hasta principios de octubre. Este movimiento comprendía la zona de los 24,50 euros en la parte baja y los 27,25 euros en la parte alta.

Evolución de las acciones de Endesa Eduardo Bolinches Tradingview

Aunque los niveles de sobrecompra han permanecido elevados durante un largo periodo, Endesa ha seguido revalorizándose en las últimas semanas, rompiendo resistencias horizontales que son clave. Además, el movimiento alcista ha estado acompañado por una directriz que ha sostenido el avance de la cotización en los últimos meses, favoreciendo un ritmo de subida constante.

En las últimas semanas, el valor ha iniciado un nuevo tramo al alza desde la zona de los 26 euros por acción, rompiendo la resistencia de los 27,30 euros, que coincidía con los máximos de junio, acelerando el movimiento de rebote previo.

En las últimas jornadas, Endesa ha abierto un pequeño hueco alcista desde los 28,35 euros por acción, lo que le permitió alcanzar ayer máximos históricos en formato intradiario en los 29,36 euros. Sin embargo, el cierre se produjo lejos de esos máximos, dibujando al cierre una vela con connotaciones negativas y una cola superior, lo que podría anticipar un ajuste correctivo hacia los 28,35 euros, su soporte más inmediato.

Como niveles operativos, si Endesa se aproxima a la zona de los 28,35 euros por acción, podría considerarse una oportunidad de compra aprovechando esa posible fase de ajuste, incorporándose a una tendencia claramente alcista. No obstante, esta posición convendría tomarla solo con un tercio de lo que habitualmente se destina a un valor de estas características, para limitar riesgos innecesarios.

Si el valor no llega a ese nivel y supera los máximos intradiarios de ayer —los 29,36 euros por acción—, también sería una señal de entrada, ya que Endesa entraría en subida libre técnica y absoluta en gráfico ajustado a dividendo y ampliación.

En cualquiera de los dos escenarios, conviene no permitir que el precio se aleje más de un 3% desde el nivel de compra, colocando una orden de protección asociada a la estrategia.