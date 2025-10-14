Dónde invertir en bolsa hoy: valores para protegerse de una continuidad de las caídas

Análisis de las mejores opciones de inversión para la sesión de este martes.

Las claves nuevo Generado con IA El selectivo español y el mercado de valores estadounidense muestran signos de recuperación tras las caídas recientes, aunque se espera más claridad antes de sacar conclusiones definitivas. Acciona, Técnicas Reunidas, ACS y Merlin Properties son valores que destacan actualmente en el mercado, mostrando señales técnicas favorables para su inversión. Se recomienda estar atento a los movimientos de estos valores, colocando órdenes de protección para mitigar riesgos ante posibles caídas en sus precios. El momento técnico es crucial para estos valores, que están atrayendo la atención de muchos inversores en busca de oportunidades de inversión seguras.

El selectivo español recupera una pequeña parte de las caídas del viernes de la semana pasada y todavía tenemos que esperar para poder sacar conclusiones.

Por otro lado, el mercado de valores estadounidense también reacciona al alza y lo hace mucho mejor que Europa devolviendo más de la mitad de la vela correctiva del viernes con la excepción del S&P 500 por lo que todavía debemos esperar para ver si continuamos recuperando posiciones.

En cualquier caso, pase lo que pase, siempre tenemos un conjunto de valores que lo están haciendo formidablemente bien y varios de ellos son dignos de estar en mi panel de control. Se encuentran en un momento técnico muy importante, además de tener a muchos inversores atentos a ellos. Por lo tanto, ¿dónde invertir?

¿En qué deberías invertir según tu edad?:



1) Acciona: El valor está intentando romper la lateralización en la que se encuentra, por lo que hemos entrado al ver un cierre por encima de los 170,60 euros y colocando una orden de protección si pierde los 180,6 euros en base cierres.

2) Técnicas Reunidas: El valor ha conseguido marcar nuevos máximos por lo que hemos entrado al ver cierres por encima de los 25,70 euros, colocando una orden de protección ante la pérdida de los 30,77 euros en base cierres.

3) ACS: El valor ha confirmado los máximos históricos con dos cierres consecutivos por encima de 69,75 euros y hemos entrado colocando una orden de protección ante la pérdida de los 70,78 euros en base cierres.

4) Merlin Properties: El valor ha conseguido marcar precios por encima de los 13,36 euros por lo que hemos entrado colocando una orden de protección ante la pérdida de los 13,12 euros en base cierres.