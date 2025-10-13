Sacyr está preparada para superar sus máximos anuales que se sitúan en 3,794 euros

Las claves nuevo Generado con IA Sacyr se encuentra cerca de superar sus máximos anuales, impulsado por un contexto técnico favorable y un movimiento alcista sostenido. El Tribunal Supremo ha exonerado a Sacyr de pagar una multa de un millón de euros impuesta por la Comisión Nacional de la Competencia en 2004. El consorcio formado por Sacyr y ACS compite por un importante proyecto de infraestructura en Chile, reforzando su presencia en el país andino. Se recomienda mantener acciones de Sacyr en cartera para aprovechar el impulso alcista actual, con un primer objetivo de precio en 4,17 euros por acción.

Los inversores arrancan la semana con varios frentes abiertos. Por un lado, el presidente Donald Trump buscará sellar el mayor logro diplomático de su segundo mandato al viajar este lunes a Egipto para anunciar un acuerdo que ponga fin a la guerra entre Israel y Hamás. Por otro lado, las Bolsas asiáticas caen con fuerza.

El Ibex 35 parte de los 15.476,5 puntos en los que cerró el pasado viernes, tras caer un 0,7%. El selectivo español, que tendrá como objetivo reaccionar a las caídas de la última sesión, intentará reconquistar los 15.500 puntos. Entre los valores que lo componen, destacan las acciones de Sacyr, situadas entre las más alcistas en los primeros intercambios.

No hay un motivo claro detrás de la subida de hoy, aunque sí hechos relevantes que motivan a los inversores. En este sentido, según se ha dado a conocer, se ha intensificado la competencia por ampliar el Puerto de San Antonio, principal terminal marítimo de Chile.

Si hace dos semanas el grupo español de infraestructuras Acciona se apuntaba a la puja de la mano de la contratista belga Deme, ahora son Sacyr y ACS (a través de Dragados) las que se unen en consorcio para concurrir por uno de los grandes proyectos en marcha del país andino.

Además, Sacyr está de enhorabuena, ya que el Tribunal Supremo ha cerrado definitivamente un largo episodio que se remonta más de dos décadas atrás y que deja en entredicho a los reguladores de la competencia en España.

El alto tribunal no ha admitido el recurso de casación interpuesto por el abogado del Estado y confirma que Sacyr no tendrá que pagar la multa de un millón de euros que la antigua Comisión Nacional de la Competencia (CNC) le impuso en 2004 por no notificar una operación de concentración empresarial.

Desde el punto de vista técnico, se observa que los títulos de Sacyr mantienen un fondo claramente alcista, sobre todo desde que el precio de sus acciones tocó durante el mes de abril la zona de los 2,48 euros por título, tras un fuerte ajuste correctivo que duró pocas semanas y que también afectó al conjunto de las bolsas mundiales.

Evolución de las acciones de Sacyr Eduardo Bolinches Tradingview

Desde esos mínimos de abril, el valor ha recuperado más de un 52% de su valor en Bolsa, teniendo en cuenta los máximos alcanzados en agosto así como los que se están registrando en la jornada de hoy.

A pesar de mantener un comportamiento muy lateral desde julio, entre los 3,45 y los 3,80 euros por acción, el último repunte de corto plazo refleja una importante fortaleza. Este movimiento, originado en los 3,46 euros por acción, ha elevado los niveles de sobrecompra, aunque las perspectivas a corto plazo siguen siendo positivas.

Considerando el conjunto de sus tres medias móviles más representativas —corto, medio y largo plazo—, que han acompañado el movimiento lateral alcista de medio plazo y han sostenido el precio en los intentos de ajuste, Sacyr se encuentra en disposición de marcar nuevos máximos anuales por encima de los 3,80 euros.

Dada esta situación técnica si tenemos en cuenta el corto plazo, si ya se tienen acciones en cartera, lo más aconsejable es mantener posiciones pese a los elevados niveles de sobrecompra. Esta actitud permitirá aprovechar posibles extensiones del impulso alcista actual.

En cuanto a los niveles operativos, mientras veamos a Sacyr cotizar por encima de los 3,80 euros por acción en dos cierres diarios consecutivos o uno semanal, se generará una señal de entrada que permitirá introducir una orden de compra en busca de continuidad del movimiento alcista.

Para controlar el riesgo, cualquier compra deberá realizarse solo con un tercio del capital destinado a un valor de estas características. Si se cumplen las condiciones de entrada, el primer objetivo se situará en los 4,17 euros por acción, primera resistencia intermedia tras la ruptura de los máximos del ejercicio en curso.

A su vez, se establecerá una orden de protección, con el fin de tener la posición controlada ante un eventual giro de mercado, que situaremos por debajo del hueco alcista que se ha abierto en la sesión de hoy, es decir, debajo de los 3,76 euros por título. Esta medida permitirá preservar beneficios en caso de corrección y mantener la estrategia dentro de los márgenes de seguridad previstos.