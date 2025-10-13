Dónde invertir en bolsa hoy: valores para protegerse de una continuidad de las caídas

Análisis de las mejores opciones de inversión para la sesión de este lunes.

El selectivo español sufrió una corrección el viernes que le privó de los 15.500 puntos y ahora será importante ver si el mercado es capaz de reaccionar y en qué cantidad de puntos es capaz de hacerlo.

Por otro lado, el mercado de valores estadounidense también sufrió una severa corrección al calor de las declaraciones de Donald Trump de aumento de aranceles a China y su amenaza de cancelar su reunión con el mandatario chino. Solo el Nasdaq 100 fue capaz de mantenerse por encima de su media móvil de medio plazo.

En cualquier caso, pase lo que pase, siempre tenemos un conjunto de valores que lo están haciendo formidablemente bien y varios de ellos son dignos de estar en mi panel de control. Se encuentran en un momento técnico muy importante, además de tener a muchos inversores atentos a ellos. Por lo tanto, ¿dónde invertir?

1) Acciona: El valor está intentando romper la lateralización en la que se encuentra, por lo que hemos entrado al ver un cierre por encima de los 170,60 euros y colocando una orden de protección si pierde los 178,6 euros en base cierres.

2) Técnicas Reunidas: El valor ha conseguido marcar nuevos máximos por lo que hemos entrado al ver cierres por encima de los 25,70 euros, colocando una orden de protección ante la pérdida de los 30,50 euros en base cierres.

3) ACS: El valor ha confirmado los máximos históricos con dos cierres consecutivos por encima de 69,75 euros y hemos entrado colocando una orden de protección ante la pérdida de los 69,26 euros en base cierres.

4) Merlin Properties: El valor ha conseguido marcar precios por encima de los 13,36 euros por lo que hemos entrado colocando una orden de protección ante la pérdida de los 13,05 euros en base cierres.