Meta está a punto de romper el mercado

Meta es una de las mejores empresas del mundo, pero, a pesar de su tamaño, todavía sigue estando mal valorada por parte de muchos analistas, lo que deja una gran oportunidad a los inversores minoristas y otros operadores del mercado. ¿Cuánto vale Meta?

Cómo ya sabemos, el principal negocio de Meta sigue siendo la publicidad, con un 98% de los ingresos. Esta publicidad se realiza a través de su familia de aplicaciones, entre las que encontramos Facebook, Instagram o WhatsApp como las más exitosas.

La compañía ya era capaz de ofrecer una alta rentabilidad de la inversión a los anunciantes, pero con los nuevos proyectos Meta da un paso mayor. La evolución hacia aplicaciones con componentes en vídeo, como Reels, está haciendo que se incremente la retención de los usuarios.

En el caso de los Reels, consiguen 2,25 veces más alcance que un post de foto, mientras que lo hace 1,36 veces más en un post con varias fotos.

Por otro lado, a pesar de que las inversiones en IA de Meta están suponiendo una reducción del flujo de caja libre en el corto plazo, pensamos que en el medio y largo plazo estas inversiones permitirán un despunte de la generación de caja.

Estas inversiones están destinadas a mejorar la detención de patrones dentro de las plataformas y para 2026 se prevé que Advantage+, la herramienta de IA de Meta para los anunciantes, sea capaz de montar campañas de marketing enteras con tan solo la introducción de un presupuesto y pocos parámetros.

Estas campañas tendrán imágenes y vídeos, destinándose a los usuarios que más interacción tienen con los productos o servicios que ofrece el anunciante, incrementando así el potencial retorno de las inversiones.

De hecho, esto permitirá a muchas compañías destinar presupuesto que iba a agencias de marketing a directamente la publicidad en Meta, lo que supone abrir un mercado de unos 400.000 millones de dólares que hace apenas 2 años no se tenía en cuenta. Esto hace a Meta un operador difícil de batir y creemos que incrementará considerablemente su cuota de mercado.

Para su valoración podemos estimar el crecimiento de los ingresos por usuarios, que pensamos que aumentarán como consecuencia de las mejoras ya expuestas. Con un crecimiento de alrededor del 18% anualizado hasta 2029, mientras que el número de usuarios se incrementa en alrededor del 6%.

Esto nos deja con un EBIT que se expande hasta el 47,6% y un precio objetivo con descuento de flujos de caja (70% valoración) y múltiplo EV/EBIT (30% valoración) de 1.045,7 dólares, lo que supone un potencial de más del 40%.

Análisis técnico de Meta

Las acciones de Meta están rebotando dentro de un canal lateral. Además, están apunto de superar su media móvil de 14 sesiones, lo que marcaría una señal alcista dentro del canal con el siguiente objetivo en los 793,5 dólares.

Este rebote pensamos que tiene fuerza por el despegue de su ADX, lo que podría ser una señal de que está cogiendo tendencia alcista de nuevo y podría romper su resistencia. Primero, tendría que romper la media móvil de 28 sesiones, pero se encuentra en trayectoria de ello y este canal parece una pausa en una tendencia alcista a largo plazo.