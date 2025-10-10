Aena: el apoyo en los 22,30 euros y la fuerte sobreventa favorecen un rebote técnico

Los inversores comienzan la jornada pendientes del alto el fuego en Gaza, una noticia que contribuiría a reducir la tensión geopolítica en los mercados internacionales. Al mismo tiempo, continúa el cierre parcial de la Administración estadounidense, una situación que está retrasando la publicación de indicadores económicos clave para la toma de decisiones de política monetaria por parte de la Reserva Federal.

El Ibex 35 retrocedió ayer un 0,60% y no consiguió mantener la cota de los 15.600 puntos. Con ello, el índice español acumula un balance prácticamente plano entre el lunes y el jueves, en una semana marcada por la falta de referencias macroeconómicas y la prudencia inversora. De entre los valores que lo componen, destaca la evolución de las acciones de Aena, que lideran la parte alta de la tabla en los primeros intercambios.

A pesar de las subidas, el entorno para el valor sigue siendo algo volátil, puesto que Ryanair mantiene el pulso con Aena y anuncia un nuevo recorte de asientos en los aeropuertos regionales de España. La aerolínea de bajo coste irlandesa suprimirá 1,2 millones de plazas (-10%) en las infraestructuras menos transitadas del país para la temporada de verano y abandonará sus operaciones en el aeropuerto de Asturias.

Ryanair insta así al Gobierno y a la propia Aena a reducir las tasas aeroportuarias, ya que, según ha matizado, si lo hacen podrán traer de vuelta todos estos aviones e incluso más. La compañía insiste en que hay que tomar medidas, puesto que mientras las tasas en España aumentan, las de Italia, Eslovaquia, Croacia y Marruecos están disminuyendo.

Si analizamos los títulos de Aena desde el punto de vista técnico y tenemos en cuenta lo ocurrido durante este ejercicio 2025, observamos que la compañía inició el año instalada en la zona de los 18,60 euros por acción consolidando en esa zona un importante soporte clave para el inicio del posterior rebote.

Desde ese nivel, el patrón que ha mostrado la gestora aeroportuaria es el de una secuencia en forma de pauta de mínimos y máximos relativos crecientes, que han ido elevando el precio de su cotización a medida que avanzaban los diferentes meses del ejercicio. En este sentido, Aena alcanzó máximos históricos durante el pasado mes de agosto, situándose en la zona de los 25,82 euros por acción.

Durante este proceso alcista, Aena también ha atravesado importantes periodos de ajuste, como el sucedido en abril, o los registrados entre mayo y junio, cuando la caída fue bastante significativa.

Evolución de las acciones de Aena Eduardo Bolinches Tradingview

Lo más destacado para el valor es lo que ha ocurrido desde mediados de agosto hasta el momento actual, ya que se está produciendo una fase de corrección que ha supuesto una pérdida cercana al 14% de su valor en bolsa, si se tienen en cuenta los mínimos alcanzados durante esta semana.

Precisamente desde esa zona se está produciendo un intento de rebote técnico, que coincide con la media móvil de 200 periodos, la cual está actuando como soporte y deteniendo el proceso correctivo del valor. Además, este nivel coincide casi exactamente con el retroceso proporcional de Fibonacci del 38,20% de todo el extenso tramo de subidas precedente.

Es decir, la zona de los 22,24 euros por título está sirviendo de punto de apoyo para que los alcistas retomen las compras. También es importante destacar que Aena ya logró un rebote significativo durante el mes de abril, cuando el valor encontró un apoyo muy claro en esa misma media móvil de 200 periodos.

Así pues, y teniendo en cuenta la directriz bajista que se extiende desde los máximos del pasado 15 de septiembre hasta la actualidad, Aena estaría rompiendo al alza esa sucesión de máximos decrecientes —o zona de resistencia descendente— con la vela diaria que está desplegando en la sesión de hoy. Esta ruptura deberá confirmarse con el cierre semanal de este viernes.

Si dicho cierre se produce por encima de la zona de los 22,75 euros por título —es decir, los máximos del pasado miércoles—, quedarán claras sus intenciones de iniciar un rebote de cierta consistencia. Los niveles de sobreventa ya son muy elevados, lo que incrementa las probabilidades de que este rebote técnico continúe materializándose en el muy corto plazo.

Así pues, y como niveles técnicos operativos, en la medida en que veamos a Aena cotizar por encima de los 22,80 euros por acción, se generará una clara señal de entrada en el lado largo o alcista. Esta permitiría introducir una orden con un objetivo inicial en los 23,12 euros por acción y un segundo objetivo en la zona de los 23,51 euros.

Dado que el índice de referencia, el Ibex 35, está comenzando a mostrar síntomas de agotamiento, conviene colocar una orden de protección que limite las pérdidas en caso de un giro brusco e inesperado del mercado. Esta orden debería situarse aproximadamente un 3% por debajo del nivel de entrada que se adopte siguiendo esta estrategia.