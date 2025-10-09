¿Han perdido los inversores la confianza en el dólar?

El año todavía no termina, pero el oro ya ha dejado atrás incluso las previsiones más optimistas al alcanzar los 4.000 dólares por onza, más de un 50% por encima del valor con el que empezó.

Para ponerlo en contexto, en el mismo periodo el S&P 500 subió alrededor de un 14%, el Nasdaq un 18% y el Bitcoin casi un 26%.

¿Qué hay detrás de la nueva fiebre del oro?

Algunos vinculan el reciente repunte del oro con el cierre parcial del Gobierno en EEUU, la crisis política en Francia, donde el nuevo primer ministro, Sébastien Lecornu, dimitió tras menos de tres semanas en el cargo, así como con las expectativas de que la Reserva Federal continúe bajando los tipos de interés.

Pero podría haber una razón más detrás de la demanda por el activo refugio: el temor al futuro del dólar y, en particular, a su papel en el sistema financiero global.

El tiempo dirá cómo evoluciona, pero a largo plazo, el oro tiende a subir

Así, Ken Griffin, de Citadel, comentó que muchas personas buscan formas de desdolarizar o reducir el riesgo de sus carteras ante el riesgo soberano de EEUU.

Por su parte, Ray Dalio comparó la situación actual con la de principios de la década de 1970, cuando la inflación, el aumento del gasto público y los altos niveles de deuda minaron la confianza en las monedas fiduciarias.

Por eso cree que los inversores deberían mantener más oro en sus carteras, alrededor del 15%.

¿Qué podemos esperar del oro?

Aunque a corto plazo el metal precioso podría estar sobrevalorado, los analistas de Goldman Sachs estiman que, debido al fuerte flujo hacia los ETF de oro y a las compras de los bancos centrales, para diciembre de 2026 su precio llegará a 4.900 dólares por onza, por encima de su pronóstico anterior de 4.300.

En todo caso, el tiempo dirá cómo evoluciona, pero a largo plazo, el oro tiende a subir.

***Igor Kuchma es analista de Trading View.